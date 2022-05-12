Торговля
Болезненный Мурод

ФНС продолжит штрафовать продавцов за невыдачу бумажного чека — так как дефицит бумаги для них закончился Статьи редакции

В марте налоговая пообещала не штрафовать за их отсутствие, если чековой ленты нет «по не зависящим от бизнеса обстоятельствам».

  • ФНС заявила, что сейчас в Москве нет дефицита чековой ленты, но из-за новостей о её отсутствии на рынке некоторые предприниматели полностью перестали оформлять расчёты на кассе и выдавать чеки.
  • По данным налоговой, среднее количество чеков на одной кассе в Москве уменьшилось на 3,4 % по сравнению с началом марта. Исходя из суммы среднего чека 976 рублей, сумма выручки, которую фиксирует ФНС, за месяц снизилась на 47,3 млрд рублей.
  • Ситуация привела к «ущемлению прав потребителей» и жалобам людей. Поэтому ФНС провела исследование в Москве и выяснила, что никаких оснований для дефицита чековой ленты нет.
  • Так как бумаги достаточно, ФНС продолжит штрафовать продавцов за отсутствие чеков, а дефицит бумаги больше не будет считаться объективной причиной для их невыдачи. При этом продавцы могут выдавать электронные чеки, либо покупатель может согласиться получать их в сервисе «Мои чеки онлайн».
  • В начале марта «Ведомости» писали, что чековая лента сильно подорожала и начала исчезать у поставщиков. Это связано с прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций в отношении России.
  • После этого ФНС пообещала временно не штрафовать продавцов и другой бизнес, если у них закончилась чековая лента, и они не могут выдать бумажный чек.

#новость #фнс

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78 комментариев
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Анджи Борисов

Я готов заплатить, чтобы мне не давали бумажный чек

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Pavel Dmitrovich

Некоторые ритейлы позволяют получать электронные чеки на почту. Надо только поставить нужную галочку в приложении и отсканировать карту

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Василий Степанофф

Я отказался от электронного чека в Дикси.
И аккурат в это время мне в чеки стали пробивать лишние товара (это я уже потом понял, когда смотрел историю покупок в приложении). + постоянная чехарда с ценниками в таких сетях просто обязывает брать бумажный чек и проверять все дотошно рядом с кассой

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5 комментариев
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Andrey Kulakov

В некоторых сетях эта опция доступна бесплатно)

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1 комментарий
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Wega

кстати вот да, чеки не перерабатываются насколько я помню..

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ilia

Сегодня кассе в Магните не знал то ли плакать от смеха, то ли плеваться от вранья: "Давайте беречь природу и отказываться от бумажных чеков", но впаривают говно типа этих скрепышей, которые мусором являются сразу и точно им станут после пары дней у ребенка, который не "рассосется" как бумажка чека через неделю-другую после дождя.

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Максим Мюллер

Ахахах! Да, меня тоже эта надпись веселит. Начался дефицит бумаги - а давайте ка беречь природу!

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Похожий щит

Ну понятно, что это всё цирк. Так то, из-за отсутствия лесников, у нас пожары съедают огромные лесные территории. Экология, блин…

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Похожий щит

Заголовок классный. Можно пофантазировать дальше:
ФНС повышает налоги, тк все стали жить лучше и веселее.

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Roman Vasilev

но ведь жить и правда стало веселее ...

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Сергей Александров

Все еще не понимаю, почему нельзя отправить чек в банковское приложение по умолчанию, чтобы не париться с регистрациями.

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Юности вольная птица

Потому что не все покупатели владеют тем, про что здесь с такой лёгкостью говорят. У нас ОЧЕНЬ много пенсионеров, слабовидящих, слабослышащих, бабуля вчера у очереди в Ленте 2 рубля спрашивала, в кошельке не хватило, ну какие им приложения?
На выбор сделают - да, многие согласятся. А принудительно разве такое в наших реалиях возможно? Да что пенсионеры, вон на вид в соку - и то в Спаре тупят у касс самообслуживания, без персонала разобраться не могут, стоят ждут, очередь ждёт, да или нет на Нужен ли пакет поскорей нажать не могут, но уже карту суют и голосят, чо оно не считывает. Какие уж тут технологии 21 века.

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2 комментария
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Andrey Yukin

Почему вообще от него не отказаться

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Dmitriy Zorin

Это документирует приобретение товара или услуги.
И именно чек, является документом, на основании которого вы можете предъявить претензии продавцу/поставщику услуг.
Нет чека - что вы будете предъявлять? Банковскую транзакцию?

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21 комментарий
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Ware Wow

Удобно сразу посмотреть за кассой все ли верно пробили, ну и потом дома посмотреть цены, сравнить

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Yuriy Lisenkov

Вероятно ответственные за разработку и принятие законов люди слишком любят бумажки.
Электронный чек гораздо удобнее и дольше хранится, но самое главное - это ощутимая экономия расходов.

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4 комментария
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SilanseR

Да штрафуйте всех в стране нет никакого дефицита и цены не повысились, начнем с автопроизводителей, ну врут же что нет запчастей, специально не работают чтобы налоги не платить

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Максим Мюллер

Хожу плюс/минус в одни и теже магазины, везде оформил электронные чеки, приходят сразу на почту. Конечно, бумажные чеки должны пока оставаться, для людей пожилого возраста например. Но в целом, как по мне, бумажные чеки потихоньку должны уходить в историю.

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Денис Викторович

Реальность такова, что за 15 лет работой с кассой никто не приходил проверять ее работу. Поэтому - это всё словесные интервенции, чтоб не расслаблялись.
Кто работал в черную, так и будут работать. Кто бьет чеки, так и будет их бить, в силу развития кассовой техники и соединения её с эквайринговыми аппаратами и пин-падами.

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Садых Садыхов

Дефицита нет, неадекватная цена есть :)
Комус, не самый дешевый магазин, август 2021 :)

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Konstantin Scherbakov

Наконец-таки этот цирк с принудительными электронными чеками закончится. Как только ФНС дала слабину в марте, сразу несколько сетей начали без спроса не выдавать чеки мотивируя это тем, что им ничего за это не будет и каждый раз их приходится требовать (spar, которые каждые 3-4 дня включали мне опцию "электронный чек, который куда-то там отправляется" и лента, где на кассе висят предупреждения - если нужен бумажный чек, сообщите кассиру) или печатать "копию", совершая лишние действия (вкусвилл). Единственный магазин, где за клиента не стали решать, в каком виде ему нужен чек и не стали самовольно переключать на электронный из часто посещаемых мной оказался Окей.

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Кипарис Барбос

Я тут в Дикси бутылку водки вернул, кассир сделал вид, что оформил возврат, а деньги на счет не пришли. Как бы я без чека чего-либо доказывал?

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Алексей

А что с ней не так было? Вообще, продовольственные товары надлежащего качества возврату не подлежат по закону. Или магазин просто навстречу пошёл?

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6 комментариев
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Юности вольная птица

Нифига себе хугарден подорожал

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2 комментария
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Inevitable

Почему вернул?

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1 комментарий
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Денис Викторович

Как можно вам навыдавать фискальных документов и «сделать вид что вернул»?

На ваших фото - оформлен конкретный возврат + ЕГАИС. Деньги зачислят через какое-то время. Ибо возврат частичный по чеку.

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2 комментария
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Upollo Crash

Просто цирк

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Вадим Д.

О как фнс решает проблему дефицита!
В Рязани глобус только на почту шлёт, пятёрка по запросу выдаёт чеки, а в городском транспорте (где выдают) - билетики такие, как будто их тульский Левша на спине раненой блохи выписывал.
Саркастично посмеиваюсь.

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Allestor Klei

А вот и поддержка бизнеса приехала

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Wega

ключевое слово - для них =)

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Сан Саныч

Думаю, что нужно просто создать сервис «Росштраф», зарегистрировать там вообще всех и по, допустим, чётным числам штрафовать тех, у кого ИНН на чётное число заканчивается, нечётным — нечётное.

Можно обязать всех держать баланс в этом сервисе, допустим, на Мерседес Эску, чтобы чиновник не тратил время на беготню с судами и приставами.

Можно даже туда весь доход отдавать, чтобы сразу все деньги списывались, пока в телевизоре расскажут, что мы лучше всех живём.

Для особо состоятельных сделать пункты забора товара, на случай, если у вас есть не только деньги. Допустим, мало денег занёс в этом сезоне, можно, например, сложить телефон, ноутбук или куртку. Разумеется, в пунктах забора должны быть холодильники. Вдруг едой принесёте...

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Сергей Леопольдович

Вот вы зачем предлагаете ???

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Евгений Гришин

Маркетингв развитие сервиса «чеки онлайн»
1): политическая игра - повысила цены на чековую ленту = меньше маржинальность у бизнеса с каждой продажи товара
2) предлагают всем использовать альтернативу с полной привязкой всех данных покупателя у ФНС по номеру телефона, который пользователь зарегистрирует
3) завершение трансформации цифровой экономики )) дальше все будем надеется , как данный инструмент можно использовать во благо людей

З.ы. Читал лайфхак- можно чековую ленту по кругу прогоняли( если это позволяет бизнес процесс) - бесконечная лента 😜
Сам я «конечно не» занимался этим 😎

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