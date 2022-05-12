ФНС продолжит штрафовать продавцов за невыдачу бумажного чека — так как дефицит бумаги для них закончился Статьи редакции
В марте налоговая пообещала не штрафовать за их отсутствие, если чековой ленты нет «по не зависящим от бизнеса обстоятельствам».
- ФНС заявила, что сейчас в Москве нет дефицита чековой ленты, но из-за новостей о её отсутствии на рынке некоторые предприниматели полностью перестали оформлять расчёты на кассе и выдавать чеки.
- По данным налоговой, среднее количество чеков на одной кассе в Москве уменьшилось на 3,4 % по сравнению с началом марта. Исходя из суммы среднего чека 976 рублей, сумма выручки, которую фиксирует ФНС, за месяц снизилась на 47,3 млрд рублей.
- Ситуация привела к «ущемлению прав потребителей» и жалобам людей. Поэтому ФНС провела исследование в Москве и выяснила, что никаких оснований для дефицита чековой ленты нет.
- Так как бумаги достаточно, ФНС продолжит штрафовать продавцов за отсутствие чеков, а дефицит бумаги больше не будет считаться объективной причиной для их невыдачи. При этом продавцы могут выдавать электронные чеки, либо покупатель может согласиться получать их в сервисе «Мои чеки онлайн».
- В начале марта «Ведомости» писали, что чековая лента сильно подорожала и начала исчезать у поставщиков. Это связано с прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций в отношении России.
- После этого ФНС пообещала временно не штрафовать продавцов и другой бизнес, если у них закончилась чековая лента, и они не могут выдать бумажный чек.
2921 просмотров
Я готов заплатить, чтобы мне не давали бумажный чек
Некоторые ритейлы позволяют получать электронные чеки на почту. Надо только поставить нужную галочку в приложении и отсканировать карту
Я отказался от электронного чека в Дикси.
И аккурат в это время мне в чеки стали пробивать лишние товара (это я уже потом понял, когда смотрел историю покупок в приложении). + постоянная чехарда с ценниками в таких сетях просто обязывает брать бумажный чек и проверять все дотошно рядом с кассой
В некоторых сетях эта опция доступна бесплатно)
кстати вот да, чеки не перерабатываются насколько я помню..
Сегодня кассе в Магните не знал то ли плакать от смеха, то ли плеваться от вранья: "Давайте беречь природу и отказываться от бумажных чеков", но впаривают говно типа этих скрепышей, которые мусором являются сразу и точно им станут после пары дней у ребенка, который не "рассосется" как бумажка чека через неделю-другую после дождя.
Ахахах! Да, меня тоже эта надпись веселит. Начался дефицит бумаги - а давайте ка беречь природу!
Ну понятно, что это всё цирк. Так то, из-за отсутствия лесников, у нас пожары съедают огромные лесные территории. Экология, блин…
Заголовок классный. Можно пофантазировать дальше:
ФНС повышает налоги, тк все стали жить лучше и веселее.
но ведь жить и правда стало веселее ...
Все еще не понимаю, почему нельзя отправить чек в банковское приложение по умолчанию, чтобы не париться с регистрациями.
Потому что не все покупатели владеют тем, про что здесь с такой лёгкостью говорят. У нас ОЧЕНЬ много пенсионеров, слабовидящих, слабослышащих, бабуля вчера у очереди в Ленте 2 рубля спрашивала, в кошельке не хватило, ну какие им приложения?
На выбор сделают - да, многие согласятся. А принудительно разве такое в наших реалиях возможно? Да что пенсионеры, вон на вид в соку - и то в Спаре тупят у касс самообслуживания, без персонала разобраться не могут, стоят ждут, очередь ждёт, да или нет на Нужен ли пакет поскорей нажать не могут, но уже карту суют и голосят, чо оно не считывает. Какие уж тут технологии 21 века.
Почему вообще от него не отказаться
Это документирует приобретение товара или услуги.
И именно чек, является документом, на основании которого вы можете предъявить претензии продавцу/поставщику услуг.
Нет чека - что вы будете предъявлять? Банковскую транзакцию?
Удобно сразу посмотреть за кассой все ли верно пробили, ну и потом дома посмотреть цены, сравнить
Вероятно ответственные за разработку и принятие законов люди слишком любят бумажки.
Электронный чек гораздо удобнее и дольше хранится, но самое главное - это ощутимая экономия расходов.
Да штрафуйте всех в стране нет никакого дефицита и цены не повысились, начнем с автопроизводителей, ну врут же что нет запчастей, специально не работают чтобы налоги не платить
Хожу плюс/минус в одни и теже магазины, везде оформил электронные чеки, приходят сразу на почту. Конечно, бумажные чеки должны пока оставаться, для людей пожилого возраста например. Но в целом, как по мне, бумажные чеки потихоньку должны уходить в историю.
Реальность такова, что за 15 лет работой с кассой никто не приходил проверять ее работу. Поэтому - это всё словесные интервенции, чтоб не расслаблялись.
Кто работал в черную, так и будут работать. Кто бьет чеки, так и будет их бить, в силу развития кассовой техники и соединения её с эквайринговыми аппаратами и пин-падами.
Дефицита нет, неадекватная цена есть :)
Комус, не самый дешевый магазин, август 2021 :)
Наконец-таки этот цирк с принудительными электронными чеками закончится. Как только ФНС дала слабину в марте, сразу несколько сетей начали без спроса не выдавать чеки мотивируя это тем, что им ничего за это не будет и каждый раз их приходится требовать (spar, которые каждые 3-4 дня включали мне опцию "электронный чек, который куда-то там отправляется" и лента, где на кассе висят предупреждения - если нужен бумажный чек, сообщите кассиру) или печатать "копию", совершая лишние действия (вкусвилл). Единственный магазин, где за клиента не стали решать, в каком виде ему нужен чек и не стали самовольно переключать на электронный из часто посещаемых мной оказался Окей.
Я тут в Дикси бутылку водки вернул, кассир сделал вид, что оформил возврат, а деньги на счет не пришли. Как бы я без чека чего-либо доказывал?
А что с ней не так было? Вообще, продовольственные товары надлежащего качества возврату не подлежат по закону. Или магазин просто навстречу пошёл?
Нифига себе хугарден подорожал
Почему вернул?
Как можно вам навыдавать фискальных документов и «сделать вид что вернул»?
На ваших фото - оформлен конкретный возврат + ЕГАИС. Деньги зачислят через какое-то время. Ибо возврат частичный по чеку.
Просто цирк
О как фнс решает проблему дефицита!
В Рязани глобус только на почту шлёт, пятёрка по запросу выдаёт чеки, а в городском транспорте (где выдают) - билетики такие, как будто их тульский Левша на спине раненой блохи выписывал.
Саркастично посмеиваюсь.
А вот и поддержка бизнеса приехала
ключевое слово - для них =)
Думаю, что нужно просто создать сервис «Росштраф», зарегистрировать там вообще всех и по, допустим, чётным числам штрафовать тех, у кого ИНН на чётное число заканчивается, нечётным — нечётное.
Можно обязать всех держать баланс в этом сервисе, допустим, на Мерседес Эску, чтобы чиновник не тратил время на беготню с судами и приставами.
Можно даже туда весь доход отдавать, чтобы сразу все деньги списывались, пока в телевизоре расскажут, что мы лучше всех живём.
Для особо состоятельных сделать пункты забора товара, на случай, если у вас есть не только деньги. Допустим, мало денег занёс в этом сезоне, можно, например, сложить телефон, ноутбук или куртку. Разумеется, в пунктах забора должны быть холодильники. Вдруг едой принесёте...
Вот вы зачем предлагаете ???
Маркетингв развитие сервиса «чеки онлайн»
1): политическая игра - повысила цены на чековую ленту = меньше маржинальность у бизнеса с каждой продажи товара
2) предлагают всем использовать альтернативу с полной привязкой всех данных покупателя у ФНС по номеру телефона, который пользователь зарегистрирует
3) завершение трансформации цифровой экономики )) дальше все будем надеется , как данный инструмент можно использовать во благо людей
З.ы. Читал лайфхак- можно чековую ленту по кругу прогоняли( если это позволяет бизнес процесс) - бесконечная лента 😜
Сам я «конечно не» занимался этим 😎