«Фонтанка» рассказала про продавцов товаров IKEA на маркетплейсах: продажи идут скромно, к подлинности есть вопросы Статьи редакции
Например, на Wildberries с марта по июль продали почти 2800 товаров на 3,8 млн рублей.
- На Wildberries под брендом IKEA выставлено 194 товара, среди которых — сковородки, гардины, мебель и другое. Об этом пишет «Фонтанка», которая проанализировала ассортимент и продавцов.
- Отдельные позиции были представлены всё время простоя магазинов сети в России. По данным сервиса управления бизнесом на маркетплейсах Eggheads, падение заказов пришлось на начало марта 2022 года, когда IKEA приостановила работу в России, а скачок — на середину и конец июня. Тогда ритейлер объявил, что продаст заводы и сократит часть сотрудников.
- В конце июня прошла закрытая распродажа среди сотрудников IKEA, а на 5 июля запланирован старт распродажи для всех россиян.
- С начала марта по конец июня продавцы Wildberries продали почти 2800 товаров под брендом IKEA на 3,8 млн рублей. На маркетплейсе также есть предложения с «Икея» и «Икеа» — их продажи составили 340 тысяч рублей с начала марта, пишет издание. При этом, по оценкам Eggheads, колебания стоимости популярных позиций могли составлять 1,5-2 раза.
- По данным сервиса, товары IKEA на Wildberries предлагают 67 поставщиков, активно продают 41. Издание отмечает, что некоторых товаров, которые они предлагают под брендом IKEA, нет в каталоге на сайте самого ритейлера. Другие товары есть, но в отзывах покупатели указывают на отсутствие бирок и другое качество. Предприниматели не ответили на запросы.
- В Wildberries сообщили изданию, что «открыты для сотрудничества со всеми продавцами, продукция которых реализуется в соответствии с законодательством страны». Продавцы обязаны иметь всю необходимую разрешительную документацию и предоставлять её самой площадке и покупателям по запросу.
- При нарушениях могут заблокировать товар или продавца. Для предотвращения появления подделок платформа взаимодействует с крупными российскими и международными производителями, продавцы могут и самостоятельно решать возникающие претензии друг к другу, добавили в компании.
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Ни чего страшного, на вайлдбериз полно брендовых товаров - которых нет и не было в каталогах у производителей.
А сколько отзывов на то, что товар пришёл не оригинальный - вообще не сосчитать...
А тем временем сайт ikea не даёт авторизоваться и начать собирать корзину перед online продажами…
Так а зачем? У местных производителей ведь дешевле и лучше! Я реально день потратил, что бы найти такого в своем, не самом мелком городе (икеа была). Либо совсем китай-дрова за дорого, либо "под заказ где то недели 3-5, предоплата 50%" и безумно дорого, а и еще дрова-китай под заказ, тоже дорого+50% но еще не безумно дорого.
Попробовал на разных площадках у "мы не боты!" поспрашивать про "местные магазины качественнее и лучше!" мне назвали какие то полудохлые ооо с уставняком в 10к, у которых 100% предоплата....
Чую бабкин комод из ГДР подорожает.
Уровняли шансы похоже
Я тоже заранее приготовил корзину и недавно обнаружил что уже не могу авторизоваться
Попытка добавить что то к корзине ничего не меняет - остаётся пустая
Вам же как Seniour React (Native) Developer будет просто написать бота, добавляющего нужные товары?)) Вот если будет капча на каждое добавление товаров, тогда настанет <del>коммунизм</del> всеобщее равенство