Канадский сервис экспресс-доставки продуктов Tiggy с основателями из России остановил работу — он «в процессе продажи» Статьи редакции
Стартап запустил первый даркстор в 2021 году и привлёк больше $6 млн.
- В приложении Tiggy появилось сообщение, что сервис временно не работает, заметило издание Business in Vancouver. Компания занималась доставкой продуктов за 15-30 минут в Ванкувере и одном из районов Торонто.
- Дарксторы сейчас закрыты, 2 июля компания провела распродажу продуктов со скидкой 50%, пишет издание.
- Сооснователь Tiggy Евгений Бисовка рассказал vc.ru, что компания находится в процессе продажи. Подробности стороны не раскрывают.
- Один из инвесторов Tiggy Максим Спиридонов написал в Facebook (принадлежит признанной экстремистской в России Meta) о «скоропостижной кончине» стартапа из его портфеля, но не назвал его. Он добавил, что «стартап выглядел очень устойчивым и страшно перспективным», но «венчурная отрасль переживает тяжёлые времена», и сейчас «стартапы с высокой стартовой потребностью в капитале — риск в кубе».
- В октябре 2021 года Tiggy привлёк $6,1 млн от акционера Asos Андерса Холх Повлсена, Оскара Хартманна и других. Сервис планировал открыть 350 дарксторов в Канаде к 2023 году.
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Вдруг оказалось, что курьерам в Канаде нельзя платить доллар в час и банку мочи
Уретро терапия нынче дорого🤣
Такие новости, точнее комменты к ним, отличный маркер того, что самые большие русофобы - это русские.
всё так - говорю как русский русофоб
А будут хорошие новости когда-нибудь, не?
Заходи лет через 700-800, но это не точно.
Разбудите пожалуйста тогда, когда чего-нибудь будет хорошего)
Спи давай.
Нет!
Похоже, приходит конец стартапам, которые годами работают в минус прожигая инвесторские деньги. Это, скорее, хорошо. Оздоровит рынок.
Нет,РФ запрётся скоро как аутист в темной комнате и будет показывать фигу во тьме всем остальным.
Минусовать не нужно,просто так и будет,будем как завсегдатай псих лечебницы.
Нет
Евгений настоящая Бисовка
Похоже народ начал активно избавляться от стартапов и выходить в кэш.
Уже началось повышение ставки ФРС, которое убьёт 90-95% стартапов. Люди отложат на 1-2-3 всё расходы кроме еды, квартплаты, отопления и налогов.
Программисты уже массово повалили из стартапов к гос. кормушке и на пром предприятия. Пара пост. доков (к.т.н./доцент по нашему) вернулись в вузы чтобы застолбить место на кафедре.
" и страшно перспективным», это доставка то страшно перспективная?
по всему миру все сдулось