Торговля
Маша Цепелева

Канадский сервис экспресс-доставки продуктов Tiggy с основателями из России остановил работу — он «в процессе продажи» Статьи редакции

Стартап запустил первый даркстор в 2021 году и привлёк больше $6 млн.

  • В приложении Tiggy появилось сообщение, что сервис временно не работает, заметило издание Business in Vancouver. Компания занималась доставкой продуктов за 15-30 минут в Ванкувере и одном из районов Торонто.
  • Дарксторы сейчас закрыты, 2 июля компания провела распродажу продуктов со скидкой 50%, пишет издание.
  • Сооснователь Tiggy Евгений Бисовка рассказал vc.ru, что компания находится в процессе продажи. Подробности стороны не раскрывают.
  • Один из инвесторов Tiggy Максим Спиридонов написал в Facebook (принадлежит признанной экстремистской в России Meta) о «скоропостижной кончине» стартапа из его портфеля, но не назвал его. Он добавил, что «стартап выглядел очень устойчивым и страшно перспективным», но «венчурная отрасль переживает тяжёлые времена», и сейчас «стартапы с высокой стартовой потребностью в капитале — риск в кубе».
  • В октябре 2021 года Tiggy привлёк $6,1 млн от акционера Asos Андерса Холх Повлсена, Оскара Хартманна и других. Сервис планировал открыть 350 дарксторов в Канаде к 2023 году.
Даркстор Tiggy

#новость #tiggy

1338 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
16 комментариев
Написать комментарий...
 Sergey Vasiliev

Вдруг оказалось, что курьерам в Канаде нельзя платить доллар в час и банку мочи

Ответить
Развернуть ветку
Mr Black

Уретро терапия нынче дорого🤣

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Такие новости, точнее комменты к ним, отличный маркер того, что самые большие русофобы - это русские.

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин

всё так - говорю как русский русофоб

Ответить
Развернуть ветку
Никита Мардюков

А будут хорошие новости когда-нибудь, не?

Ответить
Развернуть ветку
Артем Акулов

Заходи лет через 700-800, но это не точно.

Ответить
Развернуть ветку
Никита Мардюков

Разбудите пожалуйста тогда, когда чего-нибудь будет хорошего)

Ответить
Развернуть ветку
Re Mora

Спи давай.

Ответить
Развернуть ветку
Дипломатический франт

Нет!

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Kuzmitsky

Похоже, приходит конец стартапам, которые годами работают в минус прожигая инвесторские деньги. Это, скорее, хорошо. Оздоровит рынок.

Ответить
Развернуть ветку
Mr Black

Нет,РФ запрётся скоро как аутист в темной комнате и будет показывать фигу во тьме всем остальным.

Ответить
Развернуть ветку
Mr Black

Минусовать не нужно,просто так и будет,будем как завсегдатай псих лечебницы.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Kuzmitsky

Нет

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин

Евгений настоящая Бисовка

Ответить
Развернуть ветку
Максим Морозов

Похоже народ начал активно избавляться от стартапов и выходить в кэш.

Уже началось повышение ставки ФРС, которое убьёт 90-95% стартапов. Люди отложат на 1-2-3 всё расходы кроме еды, квартплаты, отопления и налогов.
Программисты уже массово повалили из стартапов к гос. кормушке и на пром предприятия. Пара пост. доков (к.т.н./доцент по нашему) вернулись в вузы чтобы застолбить место на кафедре.

Ответить
Развернуть ветку
Псков Бурито

" и страшно перспективным», это доставка то страшно перспективная?
по всему миру все сдулось

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
null