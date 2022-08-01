Бизнес начал запасать товары на складах из-за смены поставщиков и проблем с логистикой — исследование Статьи редакции
Ритейлеры увеличивают запасы «на всякий случай».
- С марта по июнь бизнес нарастил на 30-200% объём хранения запчастей, стройматериалов, упаковки, снеков, одежды и аксессуаров, выяснила транспортная компания ПЭК, опросив ритейлеров и игроков на логистическом рынке (исследование есть у vc.ru).
- Компании запасаются впрок из-за смены поставщиков и логистических рисков. Например, МТС, поставщик китайских фильтров STAL для спецтехники, увеличил запасы на 40%, ресторанная компания «Максим» — на 30% (брендированные стаканы, зубочистки, пакетированный сахар и другое). Увеличила запасы и «Снежная королева» — сейчас в распределительных центрах в 1,5 раза больше демисезонных товаров, чем в июле 2021 года.
- Производитель снеков «Уральский лидер» увеличил запасы на 200% — до 500 тонн. Раньше компания закупала товары на месяц, теперь — на полгода вперёд, потому что выросли сроки доставки арахиса из Бразилии и Аргентины.
- В СДЭК говорят, что срок ответственного хранения за апрель-июль вырос на 160%, больше всего хранят книг, косметики, автозапчастей, мебели и детских товаров. При этом у Pony Express объём хранения на складах снизился на 35-40% — из-за приостановки работы более 400 иностранных брендов, плюс отгрузки в Россию заморозили «сотни поставщиков».
- Раньше компании управляли запасами товаров, стараясь снизить срок хранения и оптимизировать затраты, а теперь стараются нарастить количество товаров на складах — чтобы ассортимент был доступен, даже если товары нельзя быстро доставить или введут ограничения на перевозки.
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А потом эти же запасы — выставить по новым дорогим ценам! Классика.
Цены тоже поднимут "на всякий случай".
Будут как исчерпаемые ресурсы: сем ближе последний, тем дороже каждый.
Неснижаемых остатков больше не будет, все запасы снижаемые стали.
На всю жизнь тоже не запасёшься.
Когда запасают готовую продукцию - это верный признак картельного сговора. Производитель снеков запасает сырьё, зачем он в этой новости?
вооот, а когда люди гречкой и туалетной бумагой запасаются это смешно, когда бизнес то это нормально
по моему это умно,если есть возможность запасаться товаром
Это может быть умно в рамках конкуренции. А то, что сейчас, — это режим выживания власти и монополий за счёт населения.
Вполне логично и ожидаемо, лишь бы цены ещё сильнее не полезли вверх
Все хомячат по немногу и правильно. Больше запасы -больше времени для манёвров
а что еще делать,когда компании уходят с рынка каждый день
Не только народ бросился запасаться гречкой и сахаром .
Предсмертные судороги русбизнеса.