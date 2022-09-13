Владелец Zara Home, Massimo Dutti и Oysho предупредил часть арендодателей о расторжении договоров — Shopper’s Статьи редакции
Магазины остальных брендов могут открыться весной, но не все, рассказали источники.
- Испанская Inditex предупредила несколько российских ТЦ о планах не открывать магазины Zara Home, Oysho и Massimo Dutti и расторгнуть договоры аренды. Об этом Shopper’s рассказали консультанты из трёх компаний на рынке торговой недвижимости.
- По словам одного из них, ритейлер направил письменное извещение и планирует закрыть магазины всех перечисленных брендов. Топ-менеджер и сотрудник двух других компаний утверждают, что ТЦ получили устные уведомления и начали искать других арендаторов. По словам топ-менеджера, Inditex совсем закроет магазины только в невыгодных локациях.
- Магазины оставшихся брендов (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius) могут открыться весной 2023 года, слышали два источника издания. Об этом якобы рассказывали сотрудники Inditex нескольким ТЦ.
- Ещё один источник ссылается на письмо компании: согласно ему, магазины будут открываться в марте 2023 года, но только с выгодным месторасположением и под новой вывеской.
- Ритейлер одежды Inditex решил временно закрыть больше 500 своих магазинов и онлайн-продажи в России в марте 2022 года. В заявлении говорилось, что в текущих условиях компания «не может гарантировать непрерывность операций». Летом Shopper's писал, что российские подразделения Inditex, H&M и Mango начали распродавать остатки на других площадках.
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Уход брендов которые без проблем могут быть замещены отечественным производством это великое благо. Производители газировок кипятком писались от ухода Кока колы. Кола что-то там начала выделываться "ухожу- не ухожу" как её конкуренты буквально вытолкали в дверь, спустили с лестницы и заколотили дверь.
Вы, наверное, это пишете с новенького YotaPhone или с ноута, где стоит процессор Эльбрус?
В рубашке "Большевичка", сидя в Жигули. В тайге.
вот за большевичку обидно сейчас было
да в принципе за державу обидно...
Ага, старый штамп "Патриот = идиот, Лада Калина, Йота фон". Древний метод собирать плюсики в комментах, удивлён что он ещё работает. Придумайте что нибудь поновее. В мире большинство стран не имеют собственного производства процессоров, даже уровня Эльбруса. И что с того? Вон американцы летают в космос на советских двигателях, давайте и над ними поржём.
Да, а в Африке вообще людей ели.
На советских, а не на российских. Только с тех самых пор экс-глава Рогозин себе офис отгрохал вместо ракеты, а американцы сделали многоразовые ступени и на рассекают на DragonCrew. Давайте поржем!
Я не собираюсь сравнивать США и Россию. Просто не стоит ставит страну в ряд недоразвитых только по причине отсутствия производства конкурентоспособного процессора. По мне недоразвитой страной является та, что готова лишить своих граждан отопления и дешевой еды по политическим мотивам. Даже диктаторы в африкансих ебенях не опускались до такого идиотизма.
Никто не говорит, что Россия - недоразвитая страна. Речь о том, что Кола - лучше Черноголовки, а айфон - лучше йотафона)
вы так пишете какбудто это не продукт глобализации а антены на айфон не делали наши разрабы а процессоры не евреи?
суть ситуации что глобализация была обманом, работали мы а бабки получали те у кого счет в сша. а сша сейчас даже стеснятся не стала и счета в сша заблочило неугодным.(включая даже оппозицию путина) такчто считай все деньги в мире идут в сша и там остаются. так какое может быть развитие?
и чо гавкать на оптимистов?
У колы нет конкурентов, лол. Черноголовка и тархун - дно, пить невозможно, один сахар.
Ага. То ли дело cola
Дело не в его количестве, а в приторности вкуса. Все эти черноголовки и колыколы отдают каким-то сиропом от кашля.
По мне сахар лучше чем сахарозаменитель. С сахарозаменителем тоже полно напитков.
Можно список этих напитков? Без сахара напитки можно по пальцам одной руки пересчитать
Ничего вам этот список не даст. Я местные обычно пью. Не Москва. Любой пивзавод любого города имеет своё производство напитков, тысячи их.
Я тоже не в Москве. И нет на локальных пивзаводах напитков без сахара в таком кол-во, каком вы пишете
Ну по тебе и Вкусно и Точка лучше, чем Макдональдс, а Лада лучше, чем Мерседес.
Проблема в том, что не все такие долбоебы, как ты.
Есть альтернатива коле. Да, вкус при явном сравнении отличается, но не сказать что он хуже. Просто немного другой.
Вы, видимо, не знаете, как работает конкуренция и что она даёт участникам рынка и потребителям)
Именно конкуренция сейчас и появилась. Когда Кола и Пепси занимают 95% рынка, никакой конкуренции нет
Это проблема конкурентов, что они делали не конкурентноспособный продукт
Корпорации не всегда играют по рыночным правилам. Откаты это изобретение капиталистического мира.
сколько откатов платят людям за то, что они любят колу и пепси?
Ежемесячно приходят бонусы от Кока-Кола. В районе 50 т.р.
Так пусть другие по этим же правилам играют, в чем проблема
Наверное в количестве доступных финансов и возможности лоббировать и продвигать свои продукты. Вроде это достаточно очевидно.
Нет, конкуренции стало меньше, потому что сильнейших игроков искуственно выдавили, а не за счёт лучших продуктов
Нет, это производство неконкурентноспособного говна (потому что иначе они бы как Додо-пицца появились и выкинули с пьедестала все бренды пока они ещё присутствовали). Нет конкуренции = хуже качество. Я в Fancy нашел плавающее неизвестно что, компания извинилась, но осадочек остался (бадумс). Представить себе такое в продукте кока-колы невозможно, как и в макдональдсе и во всех остальных брендах которые 40 лет ебут мозги себе и своим производителям, чтобы быть эффективными и конкурентноспособными
Когда крупная сеть и занимает 90% рынка конкуренции тоже нет и не появится.
Угу, я то смотрю за полгода заместили всех ушедших. Хоть один удачный пример будет?
Но ведь ТАСС писал, что ЗАРА остается. Целых три раза! Как же так?
Zara home ❤️
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Откроют кофе на вынос и все забудут