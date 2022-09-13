Торговля
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Владелец Zara Home, Massimo Dutti и Oysho предупредил часть арендодателей о расторжении договоров — Shopper’s Статьи редакции

Магазины остальных брендов могут открыться весной, но не все, рассказали источники.

  • Испанская Inditex предупредила несколько российских ТЦ о планах не открывать магазины Zara Home, Oysho и Massimo Dutti и расторгнуть договоры аренды. Об этом Shopper’s рассказали консультанты из трёх компаний на рынке торговой недвижимости.
  • По словам одного из них, ритейлер направил письменное извещение и планирует закрыть магазины всех перечисленных брендов. Топ-менеджер и сотрудник двух других компаний утверждают, что ТЦ получили устные уведомления и начали искать других арендаторов. По словам топ-менеджера, Inditex совсем закроет магазины только в невыгодных локациях.
  • Магазины оставшихся брендов (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius) могут открыться весной 2023 года, слышали два источника издания. Об этом якобы рассказывали сотрудники Inditex нескольким ТЦ.
  • Ещё один источник ссылается на письмо компании: согласно ему, магазины будут открываться в марте 2023 года, но только с выгодным месторасположением и под новой вывеской.
  • Ритейлер одежды Inditex решил временно закрыть больше 500 своих магазинов и онлайн-продажи в России в марте 2022 года. В заявлении говорилось, что в текущих условиях компания «не может гарантировать непрерывность операций». Летом Shopper's писал, что российские подразделения Inditex, H&M и Mango начали распродавать остатки на других площадках.
Источник: Shutterstock

#новость #zara

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34 комментария
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 Fedor Ko

Уход брендов которые без проблем могут быть замещены отечественным производством это великое благо. Производители газировок кипятком писались от ухода Кока колы. Кола что-то там начала выделываться "ухожу- не ухожу" как её конкуренты буквально вытолкали в дверь, спустили с лестницы и заколотили дверь.

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Ilyushen’ka

Вы, наверное, это пишете с новенького YotaPhone или с ноута, где стоит процессор Эльбрус?
В рубашке "Большевичка", сидя в Жигули. В тайге.

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Лёха Литвинов

вот за большевичку обидно сейчас было

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Ilyushen’ka

да в принципе за державу обидно...

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Fedor Ko

Ага, старый штамп "Патриот = идиот, Лада Калина, Йота фон". Древний метод собирать плюсики в комментах, удивлён что он ещё работает. Придумайте что нибудь поновее. В мире большинство стран не имеют собственного производства процессоров, даже уровня Эльбруса. И что с того? Вон американцы летают в космос на советских двигателях, давайте и над ними поржём.

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Ilyushen’ka

Да, а в Африке вообще людей ели.

На советских, а не на российских. Только с тех самых пор экс-глава Рогозин себе офис отгрохал вместо ракеты, а американцы сделали многоразовые ступени и на рассекают на DragonCrew. Давайте поржем!

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Fedor Ko

Я не собираюсь сравнивать США и Россию. Просто не стоит ставит страну в ряд недоразвитых только по причине отсутствия производства конкурентоспособного процессора. По мне недоразвитой страной является та, что готова лишить своих граждан отопления и дешевой еды по политическим мотивам. Даже диктаторы в африкансих ебенях не опускались до такого идиотизма.

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Ilyushen’ka

Никто не говорит, что Россия - недоразвитая страна. Речь о том, что Кола - лучше Черноголовки, а айфон - лучше йотафона)

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Alex

вы так пишете какбудто это не продукт глобализации а антены на айфон не делали наши разрабы а процессоры не евреи?

суть ситуации что глобализация была обманом, работали мы а бабки получали те у кого счет в сша. а сша сейчас даже стеснятся не стала и счета в сша заблочило неугодным.(включая даже оппозицию путина) такчто считай все деньги в мире идут в сша и там остаются. так какое может быть развитие?

и чо гавкать на оптимистов?

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Ку-ку

У колы нет конкурентов, лол. Черноголовка и тархун - дно, пить невозможно, один сахар.

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Vitaly Tolstykh

Ага. То ли дело cola

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Ilyushen’ka

Дело не в его количестве, а в приторности вкуса. Все эти черноголовки и колыколы отдают каким-то сиропом от кашля.

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Fedor Ko

По мне сахар лучше чем сахарозаменитель. С сахарозаменителем тоже полно напитков.

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человек машина

Можно список этих напитков? Без сахара напитки можно по пальцам одной руки пересчитать

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Fedor Ko

Ничего вам этот список не даст. Я местные обычно пью. Не Москва. Любой пивзавод любого города имеет своё производство напитков, тысячи их.

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человек машина

Я тоже не в Москве. И нет на локальных пивзаводах напитков без сахара в таком кол-во, каком вы пишете

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Пришелец 12

Ну по тебе и Вкусно и Точка лучше, чем Макдональдс, а Лада лучше, чем Мерседес.
Проблема в том, что не все такие долбоебы, как ты.

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Адексей Калмыков

Есть альтернатива коле. Да, вкус при явном сравнении отличается, но не сказать что он хуже. Просто немного другой.

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Вадим Омелин

Вы, видимо, не знаете, как работает конкуренция и что она даёт участникам рынка и потребителям)

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Fedor Ko

Именно конкуренция сейчас и появилась. Когда Кола и Пепси занимают 95% рынка, никакой конкуренции нет

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Alexey QuQu

Это проблема конкурентов, что они делали не конкурентноспособный продукт

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Fedor Ko

Корпорации не всегда играют по рыночным правилам. Откаты это изобретение капиталистического мира.

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Viacheslav

сколько откатов платят людям за то, что они любят колу и пепси?

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Антон

Ежемесячно приходят бонусы от Кока-Кола. В районе 50 т.р.

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Alexey QuQu

Так пусть другие по этим же правилам играют, в чем проблема

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Дмитрий Звягин

Наверное в количестве доступных финансов и возможности лоббировать и продвигать свои продукты. Вроде это достаточно очевидно.

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Вадим Омелин

Нет, конкуренции стало меньше, потому что сильнейших игроков искуственно выдавили, а не за счёт лучших продуктов

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Roman Moskovskiy
Уход брендов которые без проблем могут быть замещены отечественным производством это великое благо

Нет, это производство неконкурентноспособного говна (потому что иначе они бы как Додо-пицца появились и выкинули с пьедестала все бренды пока они ещё присутствовали). Нет конкуренции = хуже качество. Я в Fancy нашел плавающее неизвестно что, компания извинилась, но осадочек остался (бадумс). Представить себе такое в продукте кока-колы невозможно, как и в макдональдсе и во всех остальных брендах которые 40 лет ебут мозги себе и своим производителям, чтобы быть эффективными и конкурентноспособными

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Fedor Ko

Когда крупная сеть и занимает 90% рынка конкуренции тоже нет и не появится.

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Dmitry T

Угу, я то смотрю за полгода заместили всех ушедших. Хоть один удачный пример будет?

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Невкусно и грустно

Но ведь ТАСС писал, что ЗАРА остается. Целых три раза! Как же так?

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Платон Щукин

Zara home ❤️

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ROBERT DE NIRO

Rehab Russia 🇷🇺

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Alex Kul

Откроют кофе на вынос и все забудут

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