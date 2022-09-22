Торговля
Ненужный хот-дог

Счётная палата предложила продавать конфискованные товары лёгкой промышленности — раньше их уничтожали Статьи редакции

Это может помочь увеличить доходы бюджета.

  • Конфискованные товары лёгкой и пищевой промышленности, табак и косметику, соответствующие стандартам качества, можно не уничтожать, а продавать. Это позволит увеличить доходы бюджета, заключила Счётная палата.
  • Она пришла к такому выводу, проверив исполнение полномочий в этой сфере за 2018-2021 годы. Реализация — приоритетный способ распоряжения конфискованным имуществом в том числе в Беларуси, отметили в Счётной палате. За девять месяцев 2021 года страна так смогла получить дополнительные 1,2 млрд российских рублей дохода.
  • Кроме денег, реализация поможет минимизировать риски дальнейшего незаконного оборота и других нарушений. Во время проверки аудиторы нашли «многочисленные факты утраты и ненадлежащего хранения конфискованного имущества».
  • Ещё одно предложение Счётной палаты — «перерабатывать и использовать изъятый или конфискованный этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию». При этом слабоалкогольную спиртосодержащую продукцию с истёкшим сроком годности контролёры предлагают уничтожать даже без решения суда. Потому что на него часто уходит несколько лет.

Общая учётная стоимость конфискованного имущества, поступившего в собственность государства за четыре года, составила более 9 млрд рублей. Имущество с наибольшей учётной стоимостью (свыше 1 млн рублей) — товары лёгкой промышленности, медицинские препараты и косметические средства, которые подлежат уничтожению.

За период 2018 года-первый квартал 2021 года территориальные органы Росимущества реализовали только около 8 % поступившего имущества. Доходы составили чуть более 300 млн рублей. При этом на уничтожение было направлено имущество учётной стоимостью более 2 млрд рублей.

Андрей Батуркин, аудитор

#новость #счётнаяпалата

1709 просмотров
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24 комментария
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 Айрат Галиуллин

Уверенны, что уничтожали? 🫤

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Gre Li

Потому и предлагают возглавить.

Во время проверки аудиторы нашли «многочисленные факты утраты и ненадлежащего хранения конфискованного имущества».
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Sergei Timofeyev

Возле моей работы был магазин с таможенным контрафактом. Хорошую курточку или обувь можно было купить. )))

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Максим Горький

в Москве в ЦУМе даже специальный отдел был, на последнем этаже, там много всякого модного продавалось. :)

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Sergei Timofeyev

В таких пафосных местах не бываю. Я всё-таки селянин.

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Gre Li

Там скорее всего секонд-хэнд. Под «контрафактом» он лучше идёт.

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Вася Пражкин

Уничтожали, но не быстро, пока не износилось )

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Слава Абрамов

Вопрос не в уверенности, вопрос каким методом?

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Александр Вербицкий

Ну, гусей трактором давили. Может даже не только давили, ЕВПОЧЯ.

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Martin Prestone

охуенный стартапчик)

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Sergei Timofeyev

Везёшь партию айфонов... контрафакт.

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Айрат Галиуллин

Нужно для этого дела новый термин придумать, со словом «параллельный»

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Alexander Klimanskiy

параллельное отрицательное уничтожение

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Семён Сердюков

Отрицательное приобретение товара

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Александр Рюмин

Так их и до этого продавали)
А "уничтожали" в отчетности...
Уж в этом они за 22 года поднаторели.

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Вадим Д.

«Быстро» соображают, да уж.
Правда, есть ощущение, что раньше их не совсем уничтожали. Точнее, совсем НЕ уничтожали.

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Михаил Романов

Начались творческие пополнения бюджета

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Uuno Turhopuru

А кто ж будет заниматься продажей? Можно я?

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Иван Саблин

попрет коррупция на таможне

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Слегка Придурковатый

Того гляди скоро и запрещённые сыры перестанут давить бульдозером.

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Шпуля Шунтиковна

То есть тот у кого конфисковали продавать не мог ... А те кто конфисковал - могут. Ха. Ждём объявления контрафактом всего, что можно продать...

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Garmonbon

те проблемки с бюджетом назревают. у нас ведь сверх прибыли сейчас от продажи ресурсов.

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Александр

У меня друг работал на мусоровозе отвозившим бытовую технику, из эльдорадо, на утилизацию.
Реально целые машины под бульдозер и в это время все снимал на камеру фсб-ник....
Друг конечно договаривался и брал что-то сломанной себе....
Как пример телек ламповый 40 дюймов огромный такой был - всего лишь отошёл провод и все... Провод припаял и все работает...
И таких вещей у кого только ремон на пару минут - было полно....

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Александр

Особенно забавно смотреть по телеку - как уничтожают еду - хорошую, но заверенную в левую.... Бабкам бы раздали или малоимущих - но нет.....

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