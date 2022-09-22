Общая учётная стоимость конфискованного имущества, поступившего в собственность государства за четыре года, составила более 9 млрд рублей. Имущество с наибольшей учётной стоимостью (свыше 1 млн рублей) — товары лёгкой промышленности, медицинские препараты и косметические средства, которые подлежат уничтожению.

За период 2018 года-первый квартал 2021 года территориальные органы Росимущества реализовали только около 8 % поступившего имущества. Доходы составили чуть более 300 млн рублей. При этом на уничтожение было направлено имущество учётной стоимостью более 2 млрд рублей.