Счётная палата предложила продавать конфискованные товары лёгкой промышленности — раньше их уничтожали Статьи редакции
Это может помочь увеличить доходы бюджета.
- Конфискованные товары лёгкой и пищевой промышленности, табак и косметику, соответствующие стандартам качества, можно не уничтожать, а продавать. Это позволит увеличить доходы бюджета, заключила Счётная палата.
- Она пришла к такому выводу, проверив исполнение полномочий в этой сфере за 2018-2021 годы. Реализация — приоритетный способ распоряжения конфискованным имуществом в том числе в Беларуси, отметили в Счётной палате. За девять месяцев 2021 года страна так смогла получить дополнительные 1,2 млрд российских рублей дохода.
- Кроме денег, реализация поможет минимизировать риски дальнейшего незаконного оборота и других нарушений. Во время проверки аудиторы нашли «многочисленные факты утраты и ненадлежащего хранения конфискованного имущества».
- Ещё одно предложение Счётной палаты — «перерабатывать и использовать изъятый или конфискованный этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию». При этом слабоалкогольную спиртосодержащую продукцию с истёкшим сроком годности контролёры предлагают уничтожать даже без решения суда. Потому что на него часто уходит несколько лет.
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Уверенны, что уничтожали? 🫤
Потому и предлагают возглавить.Во время проверки аудиторы нашли «многочисленные факты утраты и ненадлежащего хранения конфискованного имущества».
Возле моей работы был магазин с таможенным контрафактом. Хорошую курточку или обувь можно было купить. )))
в Москве в ЦУМе даже специальный отдел был, на последнем этаже, там много всякого модного продавалось. :)
В таких пафосных местах не бываю. Я всё-таки селянин.
Там скорее всего секонд-хэнд. Под «контрафактом» он лучше идёт.
Уничтожали, но не быстро, пока не износилось )
Вопрос не в уверенности, вопрос каким методом?
Ну, гусей трактором давили. Может даже не только давили, ЕВПОЧЯ.
охуенный стартапчик)
Везёшь партию айфонов... контрафакт.
Нужно для этого дела новый термин придумать, со словом «параллельный»
параллельное отрицательное уничтожение
Отрицательное приобретение товара
Так их и до этого продавали)
А "уничтожали" в отчетности...
Уж в этом они за 22 года поднаторели.
«Быстро» соображают, да уж.
Правда, есть ощущение, что раньше их не совсем уничтожали. Точнее, совсем НЕ уничтожали.
Начались творческие пополнения бюджета
А кто ж будет заниматься продажей? Можно я?
попрет коррупция на таможне
Того гляди скоро и запрещённые сыры перестанут давить бульдозером.
То есть тот у кого конфисковали продавать не мог ... А те кто конфисковал - могут. Ха. Ждём объявления контрафактом всего, что можно продать...
те проблемки с бюджетом назревают. у нас ведь сверх прибыли сейчас от продажи ресурсов.
У меня друг работал на мусоровозе отвозившим бытовую технику, из эльдорадо, на утилизацию.
Реально целые машины под бульдозер и в это время все снимал на камеру фсб-ник....
Друг конечно договаривался и брал что-то сломанной себе....
Как пример телек ламповый 40 дюймов огромный такой был - всего лишь отошёл провод и все... Провод припаял и все работает...
И таких вещей у кого только ремон на пару минут - было полно....
Особенно забавно смотреть по телеку - как уничтожают еду - хорошую, но заверенную в левую.... Бабкам бы раздали или малоимущих - но нет.....