Госдума разрешила онлайн-продажу рецептурных лекарств Статьи редакции
Сначала эксперимент пройдёт в трёх регионах.
- Депутаты приняли поправки сразу во втором и третьем, окончательном чтениях, говорится на сайте Госдумы.
- Закон вступит в силу 1 марта 2023 года и будет действовать до марта 2026-го. Эксперимент пройдёт в Москве, Белгородской и Московской областях.
- Минздрав установит перечень препаратов, доступных для онлайн-продажи. Дистанционная продажа лекарств с наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами будет запрещена. Аптеки должны будут убедиться, что заказ доставили именно тому человеку, на которого оформлен рецепт.
- О желании участвовать в эксперименте говорили Ozon, «Яндекс Маркет» и «Сбер».
- Дистанционная торговля безрецептурными лекарствами разрешена в России с 2020 года.
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Хуясеблять
Ну, понеслась, сказали все.
А вообще, помимо всяческих махинаций, это будет удобным для некоторых людей.
Возликовали Ozon, «Яндекс Маркет» и «Сбер». Заплакали аптекари, особенно несетевые, а единичные.
Хотя в целом, вряд ли это сильно по ним ударит, но тут практика покажет. Безрецептурку они пережили.
"Депутаты приняли поправки сразу во втором и третьем, окончательном чтениях" - последние все законы ТОЛЬКО ТАК! Сейчас, что на стол не положить, то сразу раз-два-три и готово!
«... в свободный оборот не попадут ... психотропные, наркотические и другие сильнодействующие вещества, сказал Володин» – однако, глядя на него думается, что они таки попали.
А какой смысл от чтений, если их оптом проходят?!