«Яндекс Маркет» запустил программу лояльности для продавцов с качественным сервисом и торгующих по низким ценам Статьи редакции
Со сниженной комиссией на ежедневные выплаты, кэшбеком с затрат на продвижение и скидкой в «Драйве».
- Они смогут попасть в «Клуб Маркета», который объединяет самых активных и профессиональных продавцов площадки, объявила компания.
- Чтобы это сделать, нужно поддерживать определённый объём продаж и «отлично работать» — вовремя отгружать отправления маркетплейсу или доставлять их покупателю, не отменять заказы и предлагать покупателю выгодные цены. Также учитывается, сколько товаров продаются с кэшбеком баллами «Плюса».
- Минимальный объём продаж — от 30 заказов в месяц или выручка от 100 тысяч рублей. Индекс качества (характеризует, насколько хорошо работает продавец) — 95 из 100. Конкурентность цен — не выше 1,01. На кэшбек баллами «Плюса» для покупателей нужно тратить от 0,7% от оборота в месяц.
- Стать участниками программы смогут продавцы, торгующие по модели FBY (хранение товара, сборка заказов и доставка до покупателя на стороне «Маркета»), FBS (хранение и сборка на стороне продавца, доставка до покупателя на стороне «Маркета») и «Экспресс» (экспресс-доставка до покупателя курьерами «Яндекса»).
- Взамен участники программы смогут получать ежедневные выплаты с комиссией в 1% вместо 2,2%. Также 15% от суммы, потраченной на продвижение товаров, вернётся бонусами, которые можно потратить на дальнейшее продвижение. Ещё — 7% скидки на аренду машин в «Яндекс Драйве». Кроме того, таким продавцам служба поддержки будет отвечать в первую очередь.
816 просмотров
Ахах, конкурентность цен 1.38 , нужно до 1.01. 👍
Когда цены берутся ещё и с WB где копий и дуближей дофига.
Когда у тебя закупка больше цены продажи шлака на WB
Яндекс еще полюбил сравнивать с ценами на Ozon Global, т.е. с товарами из Китая. Следующий шаг - AliExpress.
Мне стало интересно, а зачем закупать товары выше цены продажи на wb? Ведь в таком случае клиент этот товар купит на wb.
не понимаю(
поощрение для продавцов - яндекс маркет в последнее время прям радует
а в чем поощрение кроме снижения комиссии за ежедневный вывод средств?
Выделенная линия поддержки? Сомневаюсь, что это отличная поддержка от существующей, которая регламентов не знает, игнорирует факты и может закрыть тикет не дав ответ.
Работать хорошо — партия выдать рис и кошка-жена🧘
Сегрегация продавцов на сорта, закрытый клуб для лучших
Только как же всем продавать по лучшим ценам? Понятно – стимуляция конкуренции.
Надеюсь вы вслух вот так никогда не делаете?
Комментарий удален модератором
"Конкурентность цен: Не выше 1,01" - с этого стоило начать и закончить.
Для FBS не возможно держать цены ниже DBS. В Электронике уж точно.