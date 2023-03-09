Логистические компании сообщили о приостановке транзита санкционных грузов из Турции в Россию — «Ъ» Статьи редакции
Это касается товаров «нетурецкого происхождения».
- Таможенная служба Турции начала блокировать транзит в Россию санкционных товаров, которые должны были идти в страну по схеме параллельного импорта, рассказали «Ъ FM» участники рынка.
- Первые уведомления об отмене «согласованных букингов вылетов» стали поступать 8 марта 2023 года. Торговые агенты пояснили, что «транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию», сообщил гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло.
- Турецкие ведомства заявлений не выпускали, но российские фирмы их и не ждут. Это бы значило, что страна признаёт помощь со ввозом в Россию санкционной продукции, отмечает коммерческий руководитель Transasia Logistics Валерия Савенкова. Компании, по её словам, будут вынуждены получать новости в неофициальных каналах или узнавать о подвижках «на практике».
- С января по сентябрь 2022 года торговый оборот двух стран вырос вдвое до $45 млрд, пишет «Ъ». РБК со ссылкой на Турецкий институт статистики также сообщало, что в сентябре денежный объём поставок из Турции в Россию обновил месячный рекорд, составив $1,15 млрд. Правда, глава МИД Турции объяснял эту тенденцию ростом цен на российский газ.
- Некоторые собеседники «Ъ FM» связывают текущую блокировку отправок с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена — то есть возможными угрозами наложить на страну вторичные санкции.
- В январе 2023 года, например, США уже требовали от Турции прекратить обслуживать самолёты Boeing российских авиакомпаний, предупреждая о возможных штрафах и тюремных сроках. А в феврале замминистра финансов США также напомнил о рисках сотрудничества турецких организаций и банков с российскими компаниями из чёрных списков.
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Турция поднимает ставки.
Т.е вы считаете, что надо сбегать и закупить помидорчиков впрок?
А то помните, когда турки сбили самолет, мы жестко ответили и запретили ввоз.
p/s конечно это все шутки, а по факту опять рушится созданный логистический коридор. И опять надо начинать все заново..
Ятаган в псину
а не много ли она хочет?
Ой-ой-ой, как же это?! Но лёгким движением руки санкционные и нетурецкие превратятся в самые что ни есть турецкие и разрешённые. Чудо? Точно!
Опаздываешь
Судя по надвигающемуся визиту Си, это звучит как предложение к диалогу. Возможно, о мире, но не о том, о котором вы думаете. Си просто так не ездит. В Москву сейчас также из "дружественных" и нейтральных стран полетели правители и послы.... А это совершенно не просто так.
Знаменитые эксперты-политологи на VC.
Для путина мир это самоубийство
Так это хорошо или плохо 🤔
С каждым днем все радостнее жить (нет).
Ой, Турция такая Турция. Все утрясут, порешают
Да их уже жёстко потрясло
встряхнуло их скажем знатно
Импортозамещение провалилось полностью (с)
Друзей все меньше и меньше
Озон, как там акции поживают? Пора готовится к гойде)
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Да турки сейчас поднимут расценки просто и невсепропальщики запишут это в очередную победу России
Турции нужна будет международная помощь на восстановление после катастрофы поэтому видимо надавили и все.
Хм,как вовремя потрясло
На самом деле огромный поток техники идет через Турцию. Сам брал ноут из Китая и он шел транзитом через Турцию.
Руки прочь от рахат лукум
Главное, что поставки пахлавы не затронуты.
Отличная новость, жрите себя ))