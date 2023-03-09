Торговля
Полина Лааксо

Логистические компании сообщили о приостановке транзита санкционных грузов из Турции в Россию — «Ъ» Статьи редакции

Это касается товаров «нетурецкого происхождения».

Источник: «ТИА»
  • Таможенная служба Турции начала блокировать транзит в Россию санкционных товаров, которые должны были идти в страну по схеме параллельного импорта, рассказали «Ъ FM» участники рынка.
  • Первые уведомления об отмене «согласованных букингов вылетов» стали поступать 8 марта 2023 года. Торговые агенты пояснили, что «транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию», сообщил гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло.
  • Турецкие ведомства заявлений не выпускали, но российские фирмы их и не ждут. Это бы значило, что страна признаёт помощь со ввозом в Россию санкционной продукции, отмечает коммерческий руководитель Transasia Logistics Валерия Савенкова. Компании, по её словам, будут вынуждены получать новости в неофициальных каналах или узнавать о подвижках «на практике».
  • С января по сентябрь 2022 года торговый оборот двух стран вырос вдвое до $45 млрд, пишет «Ъ». РБК со ссылкой на Турецкий институт статистики также сообщало, что в сентябре денежный объём поставок из Турции в Россию обновил месячный рекорд, составив $1,15 млрд. Правда, глава МИД Турции объяснял эту тенденцию ростом цен на российский газ.
  • Некоторые собеседники «Ъ FM» связывают текущую блокировку отправок с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена — то есть возможными угрозами наложить на страну вторичные санкции.
  • В январе 2023 года, например, США уже требовали от Турции прекратить обслуживать самолёты Boeing российских авиакомпаний, предупреждая о возможных штрафах и тюремных сроках. А в феврале замминистра финансов США также напомнил о рисках сотрудничества турецких организаций и банков с российскими компаниями из чёрных списков.

#новость #турция #логистика

2849 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
66 комментариев
Написать комментарий...
 Aleks Sch

Турция поднимает ставки.

Ответить
Развернуть ветку
Желтый коктейль

Т.е вы считаете, что надо сбегать и закупить помидорчиков впрок?
А то помните, когда турки сбили самолет, мы жестко ответили и запретили ввоз.
p/s конечно это все шутки, а по факту опять рушится созданный логистический коридор. И опять надо начинать все заново..

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Невкусно и грустно

Ятаган в псину

Ответить
Развернуть ветку
Ann B.

а не много ли она хочет?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ой-ой-ой, как же это?! Но лёгким движением руки санкционные и нетурецкие превратятся в самые что ни есть турецкие и разрешённые. Чудо? Точно!

Ответить
Развернуть ветку
Kiss MySnikers

Опаздываешь

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Sergei Timofeyev

Судя по надвигающемуся визиту Си, это звучит как предложение к диалогу. Возможно, о мире, но не о том, о котором вы думаете. Си просто так не ездит. В Москву сейчас также из "дружественных" и нейтральных стран полетели правители и послы.... А это совершенно не просто так.

Ответить
Развернуть ветку
ЯД

Знаменитые эксперты-политологи на VC.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Alex R

Для путина мир это самоубийство

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Vladimir P

Так это хорошо или плохо 🤔

Ответить
Развернуть ветку
29 комментариев
compostirony

С каждым днем все радостнее жить (нет).

Ответить
Развернуть ветку
Инло Макс

Ой, Турция такая Турция. Все утрясут, порешают

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Да их уже жёстко потрясло

Ответить
Развернуть ветку
Stanislav Barkov

встряхнуло их скажем знатно

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Импортозамещение провалилось полностью (с)

Ответить
Развернуть ветку
Pasha Z

Друзей все меньше и меньше

Ответить
Развернуть ветку
Paul Brezcuu

Озон, как там акции поживают? Пора готовится к гойде)

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Soulis

Да турки сейчас поднимут расценки просто и невсепропальщики запишут это в очередную победу России

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Турции нужна будет международная помощь на восстановление после катастрофы поэтому видимо надавили и все.

Ответить
Развернуть ветку
ЧятЖПТ

Хм,как вовремя потрясло

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Dmitriy

На самом деле огромный поток техники идет через Турцию. Сам брал ноут из Китая и он шел транзитом через Турцию.

Ответить
Развернуть ветку
Глеб Цапля

Руки прочь от рахат лукум

Ответить
Развернуть ветку
Роман Величкин
Это касается товаров «нетурецкого происхождения».

Главное, что поставки пахлавы не затронуты.

Ответить
Развернуть ветку
Andrew Chemerys

Отличная новость, жрите себя ))

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 66 комментариев
null