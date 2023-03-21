Турция распространила среди компаний запрещённый к экспорту в Россию список товаров — Reuters Статьи редакции
В начале марта логисты сообщали о приостановке транзита санкционных грузов из Турции в Россию, теперь доставка восстановлена с оговорками.
- Правительство Турции с 1 марта 2023 года передало компаниям список запрещённых для реэкспорта иностранных товаров, пишет Reuters со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортёров чёрных и цветных металлов Четина Текделиоглу.
- По его словам, любые товары из этого списка заблокированы для России, независимо от того, из какой страны они поступают. При этом ограничений для произведённых в Турции товаров, даже с комплектующими из других стран, нет, добавил Текделиоглу.
- Представитель ЕС сообщил агентству, что Анкара дала Еврокомиссии устные гарантии, что с 1 марта товары не будут переправляться в Россию, если на них распространяются санкции и экспортный контроль ЕС, США или Великобритании. Минторговли Турции отказалось от комментариев.
- Логистические компании сообщали о приостановке транзита санкционных грузов «нетурецкого происхождения» из Турции в Россию в начале марта 2023 года. Спустя несколько дней VPost со ссылкой на участников рынка написал, что проблемы с транзитом европейских товаров закончились.
- 21 марта таможенно-логистический брокер КВТ также рассказал «Коммерсанту», что система оформления транзита заработала — компания оформила реэкспорт на свои грузы 17 марта. В «F+ tech-Марвел» знают, что были технические проблемы у некоторых покупателей и экспедиторов из России, но теперь большая их часть устранена.
- При этом в логистической компании «Оптималог» сказали, что смогли оформить транзит, но только на произведённые в ЕС товары. На выпущенные в США грузы с отправлением в Россию — нет. В AKFA отметили, что в аэропортах отказываются принимать к обработке 84 и 85 группы ТНВЭД («Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства», «Электрические машины и оборудование»).
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пахлава лукум приедет или нет, я не понял
кебаб только
Наташа приедет - и пахлава приедет
Турция пускает товар в Иран, Иран пускает по Каспию в РФ.
дык Иран под санкциями с 1400 года.
Но не на гвозди же :)
Вот только на стоимости такой путь отражается очень негативно
Да я уже в Турции за 300 к отыхаю. Вместо прежних 100, а что делать? За геополитику и амбиции нужно чем-то платить
подрываете радость. Может у кого то из читателей эта новость сделала день.
"ограничений для произведённых в Турции товаров, даже с комплектующими из других стран, нет"
Форточка для обхода есть, так сказать.
Ну да белорусские креветки и турецкие айфоны. Это уже гойда?
Нужно немного потерпеть. Там всё схвачено.
Ну да, для этого и сделали.
Чтобы был не просто транзит, а чтобы НДС и пошлины в Турции оставить.
Я думаю скоро и другие страны эту тему прочухают.
Ну а нам станет еще дороже..
Реакторы ядерные. Ага. Отказываются принимать, значит. Не топливо же для них, в самом деле (-:
Код 85
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ИХ ЧАСТИ; ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ И ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ АППАРАТУРА, АППАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА, ИХ ЧАСТИ И…
РАЗДЕЛ XVI. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕХАНИЗМЫ; ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ; ИХ ЧАСТИ; ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ И ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ АППАРАТУРА, АППАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА, ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
85 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ИХ ЧАСТИ; ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ И ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ АППАРАТУРА, АППАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА, ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
8501 Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
8502 Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи:
8503 00 Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502:
8504 Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
8505 Электромагниты; постоянные магниты и изделия, предназначенные для превращения в постоянные магниты после намагничивания; электромагнитные или с постоянными магнитами зажимные патроны, захваты и аналогичные фиксирующие устройства; электромагнитные сцепления, муфты и тормоза; электромагнитные подъемные головки:
8506 Первичные элементы и первичные батареи:
8507 Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы:
8508 Пылесосы:
8509 Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
8510 Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
8511 Электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием или с воспламенением от сжатия (например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, свечи накаливания, стартеры); генераторы (например, постоянного или переменного тока) и прерыватели типа используемых вместе с такими двигателями:
8512 Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
8513 Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
8514 Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь); промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических потерь:
8515 Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно-импульсной или плазменно-ду
8516 Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
8517 Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
8518 Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
8519 Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
8521 Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером:
8522 Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:
8523 Диски, ленты, твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных, "интеллектуальные карточки" и другие носители для записи звука или других явлений, записанные или незаписанные, включая матрицы и мастер-диски для изготовления дисков, кроме изделий группы 37:
8524 Модули с плоской дисплейной панелью, в том числе с сенсорным экраном:
8525 Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
8526 Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления:
8527 Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами:
8528 Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:
8529 Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8524 - 8528:
8530 Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
И ещё 15 позиций.
А в ядерные реакторы входят холодильники стиралки моторы двигатели станки и куча всего на те-же 50 позиций
Вилсаком получит новый айфон, я не понял?
ну вот,еще один недруг появился
Турция - это ваще парадокс. Страна, состоящая во вражеском блоке НАТО, не является недружественной.
А какой вой стоял, когда сушку сбили. Правда потом быстро сглотнули и турки снова стали уважаемыми партнёрами 🙂
зато как они по помидорам получили!
Товары запрещённые, а не список. На заметку редактору
Ну, давайте, россияне, вкладывайтесь в турецкое производство беларуских креветок ;)
Ну будет всё по классике. Возьмут немецкий генератор, наклеят на него шильдик "Türkiye'de üretilmiştir", накинут сверху 14% и "покупай, русский".
Ну, то есть, санкции это на пользу? Столько возможностей открылось для русского бизнеса.
Ну и потребитель в плюсе.
Ты чо, сомневаешься в словах президента? Ну-ка иди сюда, щас я на тебя донос напишу.
Верно говорите, товарищ! Главное сейчас — это сидеть тихо и не бухтеть!
В огромнейшем плюсе, очень приятно что то покупать в черную без дальнейшего обслуживания по гарантии.
- Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось?
- Ку..
- А что так ма..
как звучит то, можно даже пустить слезу от гордости
Чем ответит Россия Турции?
Ничем за исключением закрытия зерновой сделки
"ограничений для произведённых в Турции товаров, даже с комплектующими из других стран, нет"
Сорочка мужская, хлопок 100%. Расшита микросхемами. Произведено в Турции.
Микросхемы для ракет хоть в дипломатической почте завезут, а вот захочешь запустить гражданский обьект даже от медицины и вот тут и упрешься в стену из санкций.
Очередная геополитическая победа «великого стратега»
Ну что же теперь делать значит будут товары китайские индийские бразильские ветнамские монгольские ну и конечно турецкие. Минимум 100-200 лет