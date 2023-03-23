Казахстан запустит систему по отслеживанию товаров, которые реэкспортируют в Россию — СМИ Статьи редакции
Казахстан не хочет вводить санкции против России, но и не собирается нарушать уже введённые другими странами ограничения.
- У Казахстана есть несколько препятствий, мешающих не нарушать санкции — в том числе тот факт, что он вместе с Россией входит в Евразийский экономический союз, внутри которого товары перемещаются, не проходя таможенный контроль, пишет Eurasianet.
- Как утверждает FT, система позволит «в режиме реального времени отслеживать всю цепочку передвижения товаров от границы до границы». По словам источника издания, власти Казахстана «постоянно работают над снижением рисков реэкспорта».
- 17 марта Reuters сообщил, что за последние несколько недель российский бизнес буквально «завалил» казахстанских партнёров просьбами помочь в перевозке товаров — в том числе санкционных.
- Объём экспорта из Казахстана в Россию за 2022 год вырос на четверть и достиг отметки в $8,8 млрд, отмечало издание. Как пишут FT и Eurasianet, например, экспорт стиральных машин вырос с практически с нуля в 2021-м до почти 100 тысяч штук в 2022-м. В 2021-м Казахстан поставил в Россию полупроводников на $12 тысяч, в 2022-м — на $3,7 млн.
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На псине уже нет живого места.
могут вполне сделать фиктивную систему для западных партнëров, которая на деле ничего отслеживать не будет
от западных партнёров будет трудно утаить возросший в несколько раз импорт в страну
ну так с началом операции все русские переехали в Казахстан, естественно потребности страны выросли
импорт в Казахстан, а импорта из Казахстана в РФ нет, потому что нету таможни
Тссс
опять удар, еще удар
еще удар и вот - Борис Будкеев (Краснодар) проводит апперкот (с) Высоцкий
В спине уже нет места под новые ятаганы и цзи (китайское оружие)
Китай уже перешёл к месту пониже. И поглубже.
а это ещё страшнее
Скорее имитация бурной деятельности как ответ на настойчивые просьбы Запада. Ну и рычаг давления какой-никакой.
Ещё удар и вот...
Суровое казахстанское track & trace с имитацией прослеживаемости)
Прослеживаемость будет включатся когда нужно выбить какие-то плюшки от РФ.
Платишь 50коп и прослеживаемость отключается))) инвертированный поэкземплярный учет))
Именно для этого и делают дорогую, сложную систему, рискуя поругаться с РФ. Чтобы по 50 коп собирать, да-да %))
Там может тариф быть 50коп за миллисекунду.
Но если отслеживающий заплатит рубль, то включается обратно. Как АОН )
Так целый аукцион можно устроить)
И на шишку сесть, и товары отслеживать.
Как есть)) Сидящий на "шишке" казахстанский чиновник отслеживает товары! Такова внешняя политика.
Наблюдения: уже целый год вбросы от уважаемых изданий от светлоликих господ. Чуть ли не раз в 1-2 неделю. На прошлой неделе блумберг про Индию и потолок цен писал, и все болельщики специальных дисциплин радостно подхватили.
Вот интересно, они решили все свои системы (финансовую, журналисткую, репутационную в конце концов) девальвировать или что-то оставят?
И про Турцию. То запрещают транзит, то не запрещают, то какие-то трудности, то все заработало в итоге и все возят 🤣
Злые языки поговаривают, что связано с продлением зерновой сделки) Ну и у Эрдогана выборы очень скоро, не хорошо сраться в такое время.
Ну да, скорее всего. Но получается скорее наши прожали Эрдогана, чем он нас. Ну или просто договорились.
Никто никого не прожал, пытались, но сохранили статус-кво. Зерно идет туда, санкционный импорт оттуда.
Тс, не рушь эффект великой императорской победы
Эм, ну как бы я это и сказал.
Восток) покрутил погадал думал шарик угадал)))
а где была новость, что возят? - все что включено в список уже не возят
так вы скиньте другие достоверные источники
а почем индия покупает нефть? выше потолка?
Что называется, и рыбку съесть, и на хуй сесть.
Какую-то фигню написали, перевозка в РФ не считается реэкспортом, потому что Таможенный Союз ЕАЭС.Процедура реэкспорта в общем случае применяется для возврата за пределы ЕАЭС ранее ввезённых оттуда иностранных товаров. При этом вывозные пошлины не уплачиваются, а ввозные таможенные платежи подлежат возврату.
Реэкспорт будет, если вывоз за пределы ЕАЭС
Казахстан с 1 апреля 2023 года планирует ввести онлайн-систему, которая будет отслеживать все товары-это шутка ,которую готовят заранее ?
Именно, звучит как прикол к 1 апреля
Ох казахи, вам Си покажет же, где лошади зимуют....Одумайтесь, пока не поздно.
Ну, батон елбасы затащил их в ОДКБ — вход рубль, выход два. Дай им бог поскорее соскочить.
Не дождетесь!
Ещё бы в таежном союзе, россияне бы не забирали 80% таможенных сборов даже если экспорт идёт через внешнюю, границу Казахстана, было вообще тогда-хорошо.
А отдавали бы их казахам, да?
Даже если импорт идет через Беларусь?)
Нене, эта история не про:-"Забирать у богатых и отдавать бедным"
Здесь вопрос, какого черта россия забирает большую часть таможенных платежей? Делите по справедливости.
потому что у России ВВП в 10 раз больше ВВП Казахстана?даже если экспорт идёт через внешнюю, границу Казахстана
доля наверняка в соответствии с долей внешней торговли стран
а какая разница где идет экспорт, если таможенная граница общая для стран ЕАЭС?
считают общий экспорт и делят на всех участников, Казахстан получает долю и от экспорта через границы РФ и РБ, и от товаров которые вообще не казахские
Интересно посмотреть как это будет работать. Причем смогу лично наблюдать.
Есть у кого учиться, у Эрдогана
Казахи - молодцы: от РФ - военную поддержку, от западных партнеров - приказы.
Такая утопическая картинка азиатской демократии.
А на самом деле, всё это какие-то мелочи, ни на что не влияющие
Алтын Кун аспаны, алтын Камри даламы. Все будет нормально ) Азиаты на…ут любого.
Не понятно как там вообще все отслеживать, если границы как бы по сути нет. Отследить можно только ленивых. Кто товар купил с поставкой в Казахстан, и потом в Россию продал. Одно звено в цепи дополнительное и связи нет.
Так что все показуха чистой воды. И что самое важное сами производители думаю за такую торговлю.