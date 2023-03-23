Торговля
Евгения Евсеева

Казахстан запустит систему по отслеживанию товаров, которые реэкспортируют в Россию — СМИ Статьи редакции

Казахстан не хочет вводить санкции против России, но и не собирается нарушать уже введённые другими странами ограничения.

  • Казахстан с 1 апреля 2023 года планирует ввести онлайн-систему, которая будет отслеживать все товары, ввозимые и вывозимые из страны, пишет Eurasianet со ссылкой на местного чиновника. Об этом же сообщает со ссылкой на источники и Financial Times.

Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода.

казахстанский чиновник
  • У Казахстана есть несколько препятствий, мешающих не нарушать санкции — в том числе тот факт, что он вместе с Россией входит в Евразийский экономический союз, внутри которого товары перемещаются, не проходя таможенный контроль, пишет Eurasianet.
  • Как утверждает FT, система позволит «в режиме реального времени отслеживать всю цепочку передвижения товаров от границы до границы». По словам источника издания, власти Казахстана «постоянно работают над снижением рисков реэкспорта».
  • 17 марта Reuters сообщил, что за последние несколько недель российский бизнес буквально «завалил» казахстанских партнёров просьбами помочь в перевозке товаров — в том числе санкционных.
  • Объём экспорта из Казахстана в Россию за 2022 год вырос на четверть и достиг отметки в $8,8 млрд, отмечало издание. Как пишут FT и Eurasianet, например, экспорт стиральных машин вырос с практически с нуля в 2021-м до почти 100 тысяч штук в 2022-м. В 2021-м Казахстан поставил в Россию полупроводников на $12 тысяч, в 2022-м — на $3,7 млн.

#новость #казахстан #параллельныйимпорт

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48 комментариев
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 Pavel Cree

На псине уже нет живого места.

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illusive man

могут вполне сделать фиктивную систему для западных партнëров, которая на деле ничего отслеживать не будет

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Garmonbon

от западных партнёров будет трудно утаить возросший в несколько раз импорт в страну

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illusive man

ну так с началом операции все русские переехали в Казахстан, естественно потребности страны выросли

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t t

импорт в Казахстан, а импорта из Казахстана в РФ нет, потому что нету таможни

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Андрей Комягин

Тссс

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Garmonbon

опять удар, еще удар

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Невкусно и грустно

еще удар и вот - Борис Будкеев (Краснодар) проводит апперкот (с) Высоцкий

В спине уже нет места под новые ятаганы и цзи (китайское оружие)

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Pavel Cree

Китай уже перешёл к месту пониже. И поглубже.

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При себе ничего нет

а это ещё страшнее

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Бублик static void

Скорее имитация бурной деятельности как ответ на настойчивые просьбы Запада. Ну и рычаг давления какой-никакой.

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Вадим Демидов

Ещё удар и вот...

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Андрей Комягин

Суровое казахстанское track & trace с имитацией прослеживаемости)

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Dimitri

Прослеживаемость будет включатся когда нужно выбить какие-то плюшки от РФ.

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Андрей Комягин

Платишь 50коп и прослеживаемость отключается))) инвертированный поэкземплярный учет))

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Невкусно и грустно
Платишь 50коп

Именно для этого и делают дорогую, сложную систему, рискуя поругаться с РФ. Чтобы по 50 коп собирать, да-да %))

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Dimitri

Там может тариф быть 50коп за миллисекунду.

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Бинарный Ёж

Но если отслеживающий заплатит рубль, то включается обратно. Как АОН )

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Бублик static void

Так целый аукцион можно устроить)

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Вадим Демидов

И на шишку сесть, и товары отслеживать.

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Dateh.RU

Как есть)) Сидящий на "шишке" казахстанский чиновник отслеживает товары! Такова внешняя политика.

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Anton Innokentievich

Наблюдения: уже целый год вбросы от уважаемых изданий от светлоликих господ. Чуть ли не раз в 1-2 неделю. На прошлой неделе блумберг про Индию и потолок цен писал, и все болельщики специальных дисциплин радостно подхватили.
Вот интересно, они решили все свои системы (финансовую, журналисткую, репутационную в конце концов) девальвировать или что-то оставят?

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Сергей Я

И про Турцию. То запрещают транзит, то не запрещают, то какие-то трудности, то все заработало в итоге и все возят 🤣

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Бублик static void

Злые языки поговаривают, что связано с продлением зерновой сделки) Ну и у Эрдогана выборы очень скоро, не хорошо сраться в такое время.

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Сергей Я

Ну да, скорее всего. Но получается скорее наши прожали Эрдогана, чем он нас. Ну или просто договорились.

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Бублик static void

Никто никого не прожал, пытались, но сохранили статус-кво. Зерно идет туда, санкционный импорт оттуда.

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Kruason

Тс, не рушь эффект великой императорской победы

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Сергей Я

Эм, ну как бы я это и сказал.

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Андрей Комягин

Восток) покрутил погадал думал шарик угадал)))

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Garmonbon

а где была новость, что возят? - все что включено в список уже не возят

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Garmonbon

так вы скиньте другие достоверные источники

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Марат

а почем индия покупает нефть? выше потолка?

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Слегка Придурковатый

Что называется, и рыбку съесть, и на хуй сесть.

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t t
Как утверждает FT, система позволит «в режиме реального времени отслеживать всю цепочку передвижения товаров от границы до границы». По словам источника издания, власти Казахстана «постоянно работают над снижением рисков реэкспорта».

Какую-то фигню написали, перевозка в РФ не считается реэкспортом, потому что Таможенный Союз ЕАЭС.
Реэкспорт будет, если вывоз за пределы ЕАЭС

Процедура реэкспорта в общем случае применяется для возврата за пределы ЕАЭС ранее ввезённых оттуда иностранных товаров. При этом вывозные пошлины не уплачиваются, а ввозные таможенные платежи подлежат возврату.
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Игорь Забродин

Казахстан с 1 апреля 2023 года планирует ввести онлайн-систему, которая будет отслеживать все товары-это шутка ,которую готовят заранее ?

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Андрей Комягин

Именно, звучит как прикол к 1 апреля

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Сергей Я

Ох казахи, вам Си покажет же, где лошади зимуют....Одумайтесь, пока не поздно.

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Император Нолимоций

Ну, батон елбасы затащил их в ОДКБ — вход рубль, выход два. Дай им бог поскорее соскочить.

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Павел Скор

Не дождетесь!

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Iskander

Ещё бы в таежном союзе, россияне бы не забирали 80% таможенных сборов даже если экспорт идёт через внешнюю, границу Казахстана, было вообще тогда-хорошо.

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Руслан Астафьев

А отдавали бы их казахам, да?
Даже если импорт идет через Беларусь?)

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Iskander

Нене, эта история не про:-"Забирать у богатых и отдавать бедным"
Здесь вопрос, какого черта россия забирает большую часть таможенных платежей? Делите по справедливости.

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t t
Здесь вопрос, какого черта россия забирает большую часть таможенных платежей?

потому что у России ВВП в 10 раз больше ВВП Казахстана?
доля наверняка в соответствии с долей внешней торговли стран

даже если экспорт идёт через внешнюю, границу Казахстана

а какая разница где идет экспорт, если таможенная граница общая для стран ЕАЭС?

считают общий экспорт и делят на всех участников, Казахстан получает долю и от экспорта через границы РФ и РБ, и от товаров которые вообще не казахские

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Leonid Bushuev

Интересно посмотреть как это будет работать. Причем смогу лично наблюдать.

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Denis Azarenko

Есть у кого учиться, у Эрдогана

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Alexey Dymov

Казахи - молодцы: от РФ - военную поддержку, от западных партнеров - приказы.
Такая утопическая картинка азиатской демократии.
А на самом деле, всё это какие-то мелочи, ни на что не влияющие

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Christian Anoshenkov

Алтын Кун аспаны, алтын Камри даламы. Все будет нормально ) Азиаты на…ут любого.

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Станислав

Не понятно как там вообще все отслеживать, если границы как бы по сути нет. Отследить можно только ленивых. Кто товар купил с поставкой в Казахстан, и потом в Россию продал. Одно звено в цепи дополнительное и связи нет.

Так что все показуха чистой воды. И что самое важное сами производители думаю за такую торговлю.

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