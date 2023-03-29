На данный момент к DBS можно подключить 95% ассортимента. Сегодня мы готовы к масштабированию продукта и для юрлиц, которым важны отчётность, аналитика, возможность управления десятками заказов в едином окне — все эти опции заработают в ближайшее время.

А в следующем квартале мы дадим продавцам возможность самостоятельно задавать в настройках доступную географию доставки и автоматические тарифные сетки. Эти инструменты помогут покупателям быстрее получить необходимую информацию о предстоящей сделке, а продавцам — повысить продажи.