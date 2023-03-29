«Авито» подключил всех юрлиц к доставке силами продавца Статьи редакции
Они смогут отправлять крупногабаритные товары с оформлением на площадке и самостоятельно определять тарифы и сроки доставки.
- Сервис объявлений развивает модель DBS (Delivery by Seller) с лета 2022 года, но до этого с ней могли работать только физлица, рассказала компания. Теперь подключили и профессиональных продавцов — всех юрлиц, верифицированных по ИНН.
- При DBS продавцы самостоятельно отправляют свои товары с помощью партнёрских служб доставки («Почта России», СДЭК, DPD, «Деловые линии», ПЭК и другие) , а покупка оформляется через «Авито» с помощью «безопасной сделки». По собственным данным, количество постоянно использующих сервис физлиц — более 100 тысяч.
- Модель DBS позволяет доставлять «крупногабарит» — стройматериалы, корпусную мебель и другие товары, которые не попадают под «Авито Доставку», отметили в компании. Кроме того, часть продавцов работает сразу с несколькими площадками и отправляет много заказов за раз — в этом случае отправка по прямым договорам со службами доставки для них тоже удобнее, говорят в сервисе.
- Также продавцы могут самостоятельно определять тарифы и сроки доставки: покупатель предоставляет свой адрес или адрес ПВЗ, а продавец рассчитывает сроки и цену. Так продавцы могут доставлять заказы с помощью курьеров. До этого «Авито» сам определял и показывал пользователю приблизительную цену доставки на основе большого массива данных от всех служб.
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И сказал Авито: Не хочу быть сервисом объявлений, а хочу быть маркетплейсом! И стало так.
А жаль, МП много, а старый Авито был хорош именно как сервис объявлений.
Ничего не мешает маркетплейсам продавать б/у товар. Амазон давно так делает.
И озон тоже кстати)
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Ты о чем? Авито это мега барахолка, где я могу найти винтажный баухаус столик, какой мне нужно за оптимальную цену, который находится в пяти тысячах километрах от меня. На барахолке в реале я найду в лучшем случае винил с завода мелодия.
Правильно, по авитА думает иначе
Заметьте сервисом дешёвых объявлений, и вдруг ......
Там и самолеты продают))
Авито лучшая платформа для предпринимателей. А я убеждаюсь в 10 раз, что попала в струю. Не зря получила знания авитолога 🔥
Сложный наверное выбор, когда есть курс авитолога и курс таролога, да еще и от одного инфацыгана
Главное, не покупать готовые курсы, а учиться напрямую у профессионалов, которые в маркетинге больше 10 лет.
Или пройти интенесив на миллион?
Не будет у Вас миллиона, пока Вы сами не пройдёте весь путь от начала до конца.
Я когда год назад увидел вакансию "Авитолог" - ржал в голосину. Теперь это реалии.
Озонолог.
WBлог.
Терапевт.
проктолог
ну хоть не диванный политолог и то ладно.
ах да - рекламщик из вас такой себе :)
А я ещё и не начинала! Реклама в телеграм-канале. А за комментарий спасибо. 😉 Обратная связь, это всегда хорошо.
Что будет, если Авито блокирует продавца,а у него товары по безопасной сделки идут клиентам. Продавец получит деньги или Авито скажет давай до свидания?
Обычно данную проблему решают на горячей линии Авито. Если у Вас подтверждённый документами аккаунт, то вряд ли Вас заблокируют.
Получается так себе авитолог ты)
желтую?
Уберите этих спамеров пожалуйста
Это конечно все прекрасно, но Авито бы наладить свою платежную систему))Я так и не получила денег за возврат товара, поддержка никакущая 👍🏼
Видите, Авито наладила свою платежную систему.
Вам бы только жаловаться, ей богу.
Что-то я не вижу этого на практике, когда мне вернут мои деньги, тогда у меня не будет вопросов и жалоб 😊
Авито "наладила свою платежную систему", просто не указала в чью пользу.
В целом, и так понятно в чью пользу)
Авито молодцы, но вот авитопро очень недопилен, расскажу свою боль- начинала работать одна с компании, занимаюсь в основном закупкой, сейчас компания расширилась, появились менеджеры, рекрутер, а управление аккаунтом я не могу передать, я бы и удалила свой акк, но у меня куча там довольно важных переписок и контактов, служба поддержки помочь не может, так и трачу кучу времени на работу с Авито, хотя бы давно уже делегировала
Я верю в Авито)
Это пока вас не заблокируют по жалобе другого продавца)
верить в авито после всех статей которые были написаны на vc)
Молодцы ! Пусть развиваются 👌👌👌💪💪💪
Неплохо, но видимо проект с брендированными пвз умер, раз даже единственный в моем городе авитовский продается
Ну то что мебель теперь можно оплачивать напрямую через Авито, а не придумывать схемы с предоплатой продавцу на карту - это очень хорошо
ни разу не пользовался авито доставкой, как-то нет доверия
ну и зря, обычная хорошая доставка, ничего страшного в ней нет. Раз попробуешь, потом не оттащишь)
Да, тут весь раздел приёмная кишит такими счастливчиками, которых невозможно оттащить
На самом деле хочется написать - ну наконец-то! Это реально удобно
Ушлепки. Чуть что - верти головой
Авито-доставку сильно подкосили мошенники, предлагающие "заморозить на карте продавца сумму, равную стоимости товара" (смешно). Причём, где-то внутри Авито огромная дырка, позволяющая мошенникам писать продавцу на вотсап, учитывая, что настоящий номер якобы "скрыт и подменён". Прошу уважаемого @vikenot , прокомментировать ситуацию, знакома ли эта проблема?
Да только опция "силами продавца" не работает у физ лиц. Писала в тех поддержку раз 7. Никакого ответа. Торгую мебелью. Как не было этой опции, так и нет.
Доставка силами продавца
Отлично, а то никак не мог стройматериалы купить, теперь будет проще
Ввели бы на несколько дней раньше, когда у меня в этом необходимость была))
ну, кстати, мне оч нравится, как авито совершенствуется, знакомые там хорошо раскручиваются. А доставка вообще золото, недавно отправлял домой вещи))
Неплохо, активно они развиваются
"а покупка оформляется через «Авито» с помощью «безопасной сделки»"
А если мне нужна данная помойная услуга, с которой потом деньги не выбьешь?
Пока она очень не удобная
Но оптимизируют в дальнейшем
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