Торговля
Таня Боброва

«Авито» подключил всех юрлиц к доставке силами продавца Статьи редакции

Они смогут отправлять крупногабаритные товары с оформлением на площадке и самостоятельно определять тарифы и сроки доставки.

  • Сервис объявлений развивает модель DBS (Delivery by Seller) с лета 2022 года, но до этого с ней могли работать только физлица, рассказала компания. Теперь подключили и профессиональных продавцов — всех юрлиц, верифицированных по ИНН.
  • При DBS продавцы самостоятельно отправляют свои товары с помощью партнёрских служб доставки («Почта России», СДЭК, DPD, «Деловые линии», ПЭК и другие) , а покупка оформляется через «Авито» с помощью «безопасной сделки». По собственным данным, количество постоянно использующих сервис физлиц — более 100 тысяч.
  • Модель DBS позволяет доставлять «крупногабарит» — стройматериалы, корпусную мебель и другие товары, которые не попадают под «Авито Доставку», отметили в компании. Кроме того, часть продавцов работает сразу с несколькими площадками и отправляет много заказов за раз — в этом случае отправка по прямым договорам со службами доставки для них тоже удобнее, говорят в сервисе.
  • Также продавцы могут самостоятельно определять тарифы и сроки доставки: покупатель предоставляет свой адрес или адрес ПВЗ, а продавец рассчитывает сроки и цену. Так продавцы могут доставлять заказы с помощью курьеров. До этого «Авито» сам определял и показывал пользователю приблизительную цену доставки на основе большого массива данных от всех служб.

На данный момент к DBS можно подключить 95% ассортимента. Сегодня мы готовы к масштабированию продукта и для юрлиц, которым важны отчётность, аналитика, возможность управления десятками заказов в едином окне — все эти опции заработают в ближайшее время.

А в следующем квартале мы дадим продавцам возможность самостоятельно задавать в настройках доступную географию доставки и автоматические тарифные сетки. Эти инструменты помогут покупателям быстрее получить необходимую информацию о предстоящей сделке, а продавцам — повысить продажи.

Руслан Зиганшин, руководитель методологии и процессов логистики в «Авито»

#новость #авито

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50 комментариев
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 Вадим Д.

И сказал Авито: Не хочу быть сервисом объявлений, а хочу быть маркетплейсом! И стало так.
А жаль, МП много, а старый Авито был хорош именно как сервис объявлений.

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Ivan Petrov

Ничего не мешает маркетплейсам продавать б/у товар. Амазон давно так делает.

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Alexandr Ericson

И озон тоже кстати)

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Аккаунт заморожен

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Anton Zavarzin

Ты о чем? Авито это мега барахолка, где я могу найти винтажный баухаус столик, какой мне нужно за оптимальную цену, который находится в пяти тысячах километрах от меня. На барахолке в реале я найду в лучшем случае винил с завода мелодия.

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Наташа Райш

Правильно, по авитА думает иначе

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Наташа Райш

Заметьте сервисом дешёвых объявлений, и вдруг ......

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ЧятЖПТ

Там и самолеты продают))

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Алина авитолог

Авито лучшая платформа для предпринимателей. А я убеждаюсь в 10 раз, что попала в струю. Не зря получила знания авитолога 🔥

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Виталий Кузнецов

Сложный наверное выбор, когда есть курс авитолога и курс таролога, да еще и от одного инфацыгана

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Алина авитолог

Главное, не покупать готовые курсы, а учиться напрямую у профессионалов, которые в маркетинге больше 10 лет.

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Виталий Кузнецов

Или пройти интенесив на миллион?

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Алина авитолог

Не будет у Вас миллиона, пока Вы сами не пройдёте весь путь от начала до конца.

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Александр Рюмин

Я когда год назад увидел вакансию "Авитолог" - ржал в голосину. Теперь это реалии.
Озонолог.
WBлог.
Терапевт.

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Leonid Sobchenko

проктолог

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Александр Б.

ну хоть не диванный политолог и то ладно.

ах да - рекламщик из вас такой себе :)

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Алина авитолог

А я ещё и не начинала! Реклама в телеграм-канале. А за комментарий спасибо. 😉 Обратная связь, это всегда хорошо.

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Мурад Муртазалиев

Что будет, если Авито блокирует продавца,а у него товары по безопасной сделки идут клиентам. Продавец получит деньги или Авито скажет давай до свидания?

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Алина авитолог

Обычно данную проблему решают на горячей линии Авито. Если у Вас подтверждённый документами аккаунт, то вряд ли Вас заблокируют.

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Мурад Муртазалиев

Получается так себе авитолог ты)

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Funpepper

желтую?

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Виталий Стрельников

Уберите этих спамеров пожалуйста

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София Науменко

Это конечно все прекрасно, но Авито бы наладить свою платежную систему))Я так и не получила денег за возврат товара, поддержка никакущая 👍🏼

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Сидор

Видите, Авито наладила свою платежную систему.
Вам бы только жаловаться, ей богу.

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София Науменко

Что-то я не вижу этого на практике, когда мне вернут мои деньги, тогда у меня не будет вопросов и жалоб 😊

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Сидор

Авито "наладила свою платежную систему", просто не указала в чью пользу.

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София Науменко

В целом, и так понятно в чью пользу)

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Наталия Зотова

Авито молодцы, но вот авитопро очень недопилен, расскажу свою боль- начинала работать одна с компании, занимаюсь в основном закупкой, сейчас компания расширилась, появились менеджеры, рекрутер, а управление аккаунтом я не могу передать, я бы и удалила свой акк, но у меня куча там довольно важных переписок и контактов, служба поддержки помочь не может, так и трачу кучу времени на работу с Авито, хотя бы давно уже делегировала

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Март Свитшотов
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Алена

Я верю в Авито)

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Виталий Кузнецов

Это пока вас не заблокируют по жалобе другого продавца)

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Юрий Спирин

верить в авито после всех статей которые были написаны на vc)

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Alena Ducatt

Молодцы ! Пусть развиваются 👌👌👌💪💪💪

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Allestor Klei

Неплохо, но видимо проект с брендированными пвз умер, раз даже единственный в моем городе авитовский продается

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Reika

Ну то что мебель теперь можно оплачивать напрямую через Авито, а не придумывать схемы с предоплатой продавцу на карту - это очень хорошо

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Костя Маслов

ни разу не пользовался авито доставкой, как-то нет доверия

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Коля Вызянов

ну и зря, обычная хорошая доставка, ничего страшного в ней нет. Раз попробуешь, потом не оттащишь)

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Derek Morgan

Да, тут весь раздел приёмная кишит такими счастливчиками, которых невозможно оттащить

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Петров Дмитрий

На самом деле хочется написать - ну наконец-то! Это реально удобно

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Эфир Монеров

Ушлепки. Чуть что - верти головой

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Александр Петров

Авито-доставку сильно подкосили мошенники, предлагающие "заморозить на карте продавца сумму, равную стоимости товара" (смешно). Причём, где-то внутри Авито огромная дырка, позволяющая мошенникам писать продавцу на вотсап, учитывая, что настоящий номер якобы "скрыт и подменён". Прошу уважаемого @vikenot , прокомментировать ситуацию, знакома ли эта проблема?

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mjey mjey

Да только опция "силами продавца" не работает у физ лиц. Писала в тех поддержку раз 7. Никакого ответа. Торгую мебелью. Как не было этой опции, так и нет.

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Качан Водки

Доставка силами продавца

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Виталий Золоторёв

Отлично, а то никак не мог стройматериалы купить, теперь будет проще

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Артём Подгорный

Ввели бы на несколько дней раньше, когда у меня в этом необходимость была))

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Константин Павлюченко

ну, кстати, мне оч нравится, как авито совершенствуется, знакомые там хорошо раскручиваются. А доставка вообще золото, недавно отправлял домой вещи))

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Николай Костров

Неплохо, активно они развиваются

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Derek Morgan

"а покупка оформляется через «Авито» с помощью «безопасной сделки»"
А если мне нужна данная помойная услуга, с которой потом деньги не выбьешь?

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Виталий Стрельников

Пока она очень не удобная

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Виталий Стрельников

Но оптимизируют в дальнейшем

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