«Яндекс» научил YandexGPT писать обобщённые отзывы на товары: функция появится в «Поиске» и заменит похожую на «Маркете» Статьи редакции
У товаров появятся короткие списки из плюсов и минусов.
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- Обобщённые отзывы от YandexGPT появятся в карточках товаров в «Яндекс Маркете» и «Поиске», сообщили в компании. Нейросеть анализирует отзывы покупателей и собирает главное из них в один в виде списка из плюсов и минусов.
- В поиске карточка появится, если ввести запрос с указанием конкретного товара и его модели — например, «iPhone 14 Pro» или «Яндекс Станция Мини». По нажатию на преимущество или недостаток можно открыть отзыв, где они упоминаются. Если отзыв от нейросети кажется некорректным, на него можно пожаловаться.
- Для обобщения YandexGPT анализирует отзывы, которые покупатели оставили на «Маркете» и в разделе «Мои отзывы» в «Поиске». Сначала нейросеть выбирает самые «качественные» мнения — подробные, с описанием опыта использования. Затем алгоритм выделяет особенности товара. Для создания списка YandexGPT нужно не менее десяти отзывов.
- В 2021 году у товаров на «Яндекс Маркете» уже появились обобщённые «умные» отзывы от нейросети — теперь эту технологию заменит YandexGPT.
- «Яндекс» добавил в «Алису» YandexGPT, научив помощника писать тексты и предлагать идеи, в мае 2023 года. В июне нейросеть начала поддерживать контекст беседы. Тогда же Yandex Cloud начала принимать заявки на тесты YandexGPT для бизнеса, а «Яндекс Маркет» позволил продавцам использовать технологию для описания товаров. Затем «Яндекс» анонсировал тезисного пересказа текстов до 30 тысяч знаков, её запустили в июле.
Garbage in, garbage out
GarbageGPT
GarbagePT = GPT
Потом окажется, что, вдруг, она (программа YandexGPT) не только отбирала лучшие отзывы, но и писала их =)
За отдельную плату.
И бесплатно для товаров под брендом Яндекса
Но ведь...Яндекс только "за" человеческий контент на сайтах... я правильно понимаю, что теперь этот отзыв полностью обвяжут noidex-ом и будут всячески бороться с тем, чтобы поиск его не видел? Мы ведь по единым правилам играем, правда, Яндекс Маркет? Хотя... https://vc.ru/marketing/651370-yandeks-market-zahvatil-top-vydachi
Это очень очень классно тогда, когда нормальные продавцы. В итоге, если зайти в товар, то один купил случайно БУ и у него одни проблемы, другой купил реплику и у него другие проблемы, третий купил оригинал и у него все ок. Как быть с таким?
Недавно выбирал себе ноутбук и наткнулся на ситуацию, когда на картинках одна модель, в описании другая, а человеку прислали вообще третью. Я уж молчу про то, что продавцам стало лень корректно заполнять характеристики и, купив ноутбук с ips экраном, можно после доставки неожиданно для себя выяснить, что он с OLED, который лично мне выжигает глаза.
Но зато умные отзывы, это да, спасибо.
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Существует всего два отзыва на товары: Говно и прокатит
зачем это нужно по таким ценам