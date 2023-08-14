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Торговля
Евгения Евсеева

«Яндекс» научил YandexGPT писать обобщённые отзывы на товары: функция появится в «Поиске» и заменит похожую на «Маркете» Статьи редакции

У товаров появятся короткие списки из плюсов и минусов.

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  • Обобщённые отзывы от YandexGPT появятся в карточках товаров в «Яндекс Маркете» и «Поиске», сообщили в компании. Нейросеть анализирует отзывы покупателей и собирает главное из них в один в виде списка из плюсов и минусов.
  • В поиске карточка появится, если ввести запрос с указанием конкретного товара и его модели — например, «iPhone 14 Pro» или «Яндекс Станция Мини». По нажатию на преимущество или недостаток можно открыть отзыв, где они упоминаются. Если отзыв от нейросети кажется некорректным, на него можно пожаловаться.
Пример отзыва в «Поиске»
Пример отзыва в «Маркете»
  • Для обобщения YandexGPT анализирует отзывы, которые покупатели оставили на «Маркете» и в разделе «Мои отзывы» в «Поиске». Сначала нейросеть выбирает самые «качественные» мнения — подробные, с описанием опыта использования. Затем алгоритм выделяет особенности товара. Для создания списка YandexGPT нужно не менее десяти отзывов.
  • В 2021 году у товаров на «Яндекс Маркете» уже появились обобщённые «умные» отзывы от нейросети — теперь эту технологию заменит YandexGPT.
  • «Яндекс» добавил в «Алису» YandexGPT, научив помощника писать тексты и предлагать идеи, в мае 2023 года. В июне нейросеть начала поддерживать контекст беседы. Тогда же Yandex Cloud начала принимать заявки на тесты YandexGPT для бизнеса, а «Яндекс Маркет» позволил продавцам использовать технологию для описания товаров. Затем «Яндекс» анонсировал тезисного пересказа текстов до 30 тысяч знаков, её запустили в июле.

#новость #яндексмаркет #yandexgpt

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10 комментариев
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 lololol

Garbage in, garbage out

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SegaBoy

GarbageGPT

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Andrew Shmig

GarbagePT = GPT

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Axel Denisenko

Потом окажется, что, вдруг, она (программа YandexGPT) не только отбирала лучшие отзывы, но и писала их =)

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Иван Серик

За отдельную плату.

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Andrew Shmig

И бесплатно для товаров под брендом Яндекса

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Domorost

Но ведь...Яндекс только "за" человеческий контент на сайтах... я правильно понимаю, что теперь этот отзыв полностью обвяжут noidex-ом и будут всячески бороться с тем, чтобы поиск его не видел? Мы ведь по единым правилам играем, правда, Яндекс Маркет? Хотя... https://vc.ru/marketing/651370-yandeks-market-zahvatil-top-vydachi

Яндекс Маркет захватил топ выдачи — Маркетинг на…
Я довольно часто наблюдаю за топом поисковой выдачи по широкому спектру тематик. Честно говоря…
vc.ru
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kotletnik

Это очень очень классно тогда, когда нормальные продавцы. В итоге, если зайти в товар, то один купил случайно БУ и у него одни проблемы, другой купил реплику и у него другие проблемы, третий купил оригинал и у него все ок. Как быть с таким?

Недавно выбирал себе ноутбук и наткнулся на ситуацию, когда на картинках одна модель, в описании другая, а человеку прислали вообще третью. Я уж молчу про то, что продавцам стало лень корректно заполнять характеристики и, купив ноутбук с ips экраном, можно после доставки неожиданно для себя выяснить, что он с OLED, который лично мне выжигает глаза.

Но зато умные отзывы, это да, спасибо.

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Комментарий удален модератором

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Тоже хочу

Существует всего два отзыва на товары: Говно и прокатит

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Gena

зачем это нужно по таким ценам

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