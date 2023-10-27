«Магнит» договорился о покупке 33% «Самбери» — одной из крупнейших сетей на Дальнем Востоке Статьи редакции
Общая стоимость ритейлера может составлять 20-25 млрд рублей, оценил аналитик.
- Ритейлер заключил соглашение с «Дальний Восток Невада», которой принадлежит сеть магазинов «Самбери». В рамках сделки «Магнит» также получит опцион на выкуп оставшейся части дальневосточной компании в течение пяти лет, рассказал близкий к одной из сторон сделки источник РБК.
- В «Магните» подтвердили эту информацию. Сделку проведут после разрешения ФАС. Её планируют закрыть летом 2024 года. «Самбери» продолжит развитие под своими брендами и управлением действующей команды менеджмента. Представители «Магнита» будут вовлечены в стратегическое управление бизнесом.
- Источник не раскрывает, чью именно долю «Магнит» планирует выкупить в дальневосточной сети, а также сумму сделки. Сам ритейлер эти вопросы не комментирует, в «Самбери» на момент написания заметки не ответили на запрос издания. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил общую стоимость «Самбери» в 20-25 млрд рублей, то есть покупка 33,01% долей может обойтись «Магниту» в 6,6-8,3 млрд рублей.
- «Невада» основана в 1990-е, а первый магазин под брендом «Самбери» появился в 2005 году на месте мелкооптового склада-магазина самообслуживания «Дискаунтер». По собственным данным, сеть насчитывает больше 290 магазинов — это гипермаркеты, супермаркеты, минимаркеты «Раз Два» и дискаунтеры «Близкий». Магазины находятся в Приморском и Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Амурской области.
- По словам Бурмистрова, Дальний Восток — привлекательный регион, где федеральная розница пока слабо представлена. Он считает, что освоение рынка за счёт покупки готового игрока обойдётся «Магниту» дешевле, чем органическое развитие.
- В 2021 году «Самбери» вместе с ритейлерами «Красный Яр» и «Слата» объединились в холдинг «Восточный союз». Но уже в 2022-м X5 Group купила 70% «Красного Яра» и «Слаты» (они продолжили работать под своими брендами). Представитель союза тогда говорил, что альянс ритейлеров — «по-прежнему действующая структура».
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магнит расширяет свой бизнес , вполне ожидаемо
Лучше бы наоборот уменьшали
Уменьшали? Может им вообще не занимать больше 25% в регионе, как в законе, а дать возможность работать малому бизнесу? Это что же за анархия начнется, скажете тоже
Ну до этого Самбери справлялись как-то, явно не малый бизнес
как житель дв хочу сказать что местные игроки в край охуели с их ценами, искренне надеюсь что федеральные сети их хоть в какое-то чувство приведут.
в пятерочке на ряд товаров цены гораздо ниже, в кб алкоголь заметно дешевле, к примеру в винлабе (двшно сибирская очень популярная сеть) условный бад лайт стоит 70р, а в бристоле уже 55р, что переводя в проценты разница ощутимые 20%.
тот же ссаный альпен голд самбери продаёт аж за 120р (!!!), когда в филиалах федеральных алкомаркетов они за 55р торгуются, да куча примеров есть
Конечно.
Щас вот придет федеральная сеть, задавит локальных игроков и как понизит цены.
Это же именно так всегда и работает.
я сужу по конкретным примерам находясь в двух разных дв городах, в южно-сахалинске и в владивостоке.
владивосток отличается пятерочкой, я захожу туда и моя обычная корзина дешевле на 10-20% по сравнению с реми\самбери, особенно всякая мелочевка типа бруска мыла, которое в пятерочке есть под стм красная цена за 23р (хорошее, кстати), а в самбери будь добр, отвали минимум 40р за хозяйственное, почти в два раза дороже.
а что касаемо стм, то в двшных сетях они есть только у самбери, а у меня например возле дома только реми, где условная местная ветчина стоит 230р, когда я в ларьке от производителя неподалёку могу её взять за 190р.
в южно-сахалинске же из федеральных есть бристоль и кб, в кб я часто покупаю пиздатые казахские шоколадки всего за 53р, в местных супермаркетах такие цены были лет 8 назад, тот же пивас амстел я по акции видел аж за 40р, чего не снилось местному винлабу, что из последнего запомнилось это энергетики, в реми по акции 0.5 берна продавали за 100р, а в местном супермаркете местного депутата в 200м от этого реми уже 220р, даже учитывая повышение цен спустя три месяца после открытия и общую региональную наценку по сравнению с центральными магазинами федеральные игроки до сих пор предлагают отдельные одинаковые товары по гораздо более низкой цене по сравнению с местными охуевшими зажравшимся барыгами.
так что да, твой сарказм заценил, но Россия на Маскве не заканчивается, иногда приход пятерочки в отдаленные уголки страны может действительно поменять картину на рынке, даже вот тот самый реми (главный конкурент самбери) который пришел на сахалин в 2019, первый год-полтора там были цены заметно ниже обычных, потом они выросли до среднерыночных, но до сих пор есть акции которые и не снились чисто сахалинским супермаркетам, и это всего лишь дальневосточная сеть о который и не слыхивали дальше дальнего востока, что уж там говорить о всероссийских сетях.
говоря всё о том же сахалинском реми, они недавно открыли второй супермаркет около европейского стиля (я хз как их ещё обозвать), где при тебе пекут выпечку, есть отдельный уголок с готовой едой где можно сесть и спокойно пообедать/поужинать и так далее, до них такого чисто местные сети за всю их историю существования не предлагали
Точно. Поэтому нужно поддержать локальных игроков и покупать втридорога.
Ну с МакДаком это работало
А как она задавит локальных игроков?
Опять любьители малого армянского бизнеса подтянулись
Магнит начал примагничивать Дальний Восток
Дальний восток стал чуть ближе
ближе к Китаю, а потому распродают там все по быстрому и с деньгами поскорее сваливают
Лента монеточку, магнит тоже решил не отставать.
Прочитал сначала как «Самбади»
Империя наносит ответный удар после выхода х5 на ДВ
Главное самого магнита на дальнем востоке вроде как не много, если вообще есть