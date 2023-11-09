Торговля
Таня Боброва

«Магнит» закрыл сделку по покупке KazanExpress — сайт и другие активы маркетплейса сменят бренд в «ближайшие месяцы» Статьи редакции

Ритейлер будет развивать «Магнит Маркет».

  • «Магнит» получил 100% долей в ООО «КазаньЭкспресс», права на интеллектуальную собственность и всю инфраструктуру KazanExpress (технологическую платформу, пункты выдачи заказов, склады и автопарк). Сделку одобрила ФАС.
  • KazanExpress продолжит работу внутри «Магнита» как отдельное бизнес-подразделение под руководством текущего менеджмента.
  • Приложение, сайт, ПВЗ, склады и собственный транспорт маркетплейса в «ближайшие месяцы» изменят внешнее оформление и получат бренд «Магнит Маркет». На базе магазинов «Магнита» планируют запустить сеть пунктов выдачи.
  • «Магнит» договорился о покупке KazanExpress для запуска маркетплейса «Магнит Маркет» в октябре 2023 года. Свои доли продали «AliExpress Россия», владелец казанского холдинга FIX Сергей Еремеев и основатели маркетплейса Линар Хуснуллин и Кевин Ханде. Сумму сделки стороны не раскрывали.
  • KazanExpress создан в 2017 году. Аудитория маркетплейса превышает 5 млн человек в месяц, сеть ПВЗ — более 500 точек в 120 городах, ассортимент — около 1,5 млн SKU более чем в 20 категориях, сообщал «Магнит».

#новость #kazanexpress #магнит

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57 комментариев
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 Kuper

"На базе магазинов «Магнита» планируют запустить сеть пунктов выдачи."

Это фейл) я когда в пятёрочке забираю посылки меня толпа народа ждёт) или я когда сам стою в этой очереди))

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Dima Alexeev

Добавление 28309 пунктов выдачи - это не фэйл, а значительное увеличение охвата

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11 комментариев
Ivan Susanin

Ну когда я просто покупаю товар в Пятерочке, меня ж тоже толпа народа ждет. Это как еще один сервис по сути

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у нас отмена

Фейл выдачи в пятерки в том что выдача производится через те же кассы, из-за чего очереди и образуются
А вот если бы замутили постаматы, откуда можно будет забирать самим - вот это вообще другой разговор, очень даже приятный

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3 комментария
Варя Исаева

Если мало сотрудников и выдача на кассе — ад кромешный получается

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3 комментария
Алекс Р

Скорее всего посадят женщину в ящик на выдачу

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abubas//

Надеюсь сохранят доставку за один день. Только из за этой фичи там брал.

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неформат

в магнитах продукты то свалены как попало, и без того узкие проходы в товарных тележках, 2 продавца на весь магазин, ценники вечно не актуальные, а теперь представим ещё там и пункт выдачи

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Евгений О.

Зачем представлять? Загляните в Пятёрочку. Там уже давно пункты выдачи.

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1 комментарий
Тоже хочу

Магнит нихрена не сможет выйти на рынок маркетплейсов.. у них руководство дебильное и не цифровое. 3-4 года помыкаются, потом закроют.

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Никита

Я вообще не понимаю почему нет доставок продуктов в регионах. Неужели это так технически сложно реализовать?

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Андрей

Был недавно в родном городе на 110к человек. Появились доставки продуктов из Пятерочки и Магнита.
Пятерочка за полчаса доставляла без проблем.

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Andrew K.

Они и в Москве не могут нормальную организовать. Курьер 4 часа просрочили доставку, потом отметил он что доставил (естественно не доставив), чтобы вернули деньги нужно писать простыню со всеми доказательствами и чеками, а потом их ещё теребить с ответом. Одного такого случая достаточно, чтобы никогда не хотеть у них что либо заказывать

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Александр Озерцов

А кому это нужно в регионах? За доставку надо платить деньги, а зачем, когда магазин недалеко + ЗП в районе 40-50к?

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5 комментариев
Banker
нет доставок продуктов в регионах

Это в каких регионах нет доставок продуктов? В Башкортостане например очень много сервисов доставок продуктов, самые большие СберМаркет, Самокат, Яндекс, но и других полно, включая прямые доставки от торговых сетей типа Магнита и Пятерочки. В соседнем Татарстане тоже дела не хуже

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2 комментария
Дудов Слава

"Чак-чак Экспресс"

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togirami
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prokhorov

А он разрастется теперь до Москвы? Пользовался им в регионе, очень пленила быстрая доставка...

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GoodBuyer

Ну Магнит вообще в последнее время становится популярным, как цены выросли на теже апельсины, в обычных магазинах они 250-350 р, а в Магните 179-199 р, мы на рынке апельсины не покупаем уже... И по многим другим позициям также, причем многие обеспеченные знакомые начали ходить в Магнит.
...
Посмотрим что они сделают с Магнит Маркетом, я ожидаю агрессивный заход на рынок с купонами и скидками, покупателям наверное будет хорошо. 😹

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Vlad

это в каком городе апельсины по 350р? Богато живете..

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Vladimir Levochkin

Доставка день в день решает. Даешь больше конкуренции, хорошей и разной. А то вот на озоне одна паль уже.

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Сеошник Сеошников

Печально то что по факту магнит это гос. магаз и они скупают и консолидируют то что могло развиваться рыночный. Скоро походу будет продмаг, спор-товары и хозтовары... Верной дорогой идем товарищи!

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у нас отмена

А будет ребрендинг в MagnitExpress или KladExpress какой-нибудь?

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Vlad
ассортимент — около 1,5 млн SKU более чем в 20 категориях, сообщал «Магнит»

неужели всего 20 категорий у них?

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Алекс Р

Ну у них нет крупногабаритных, кроме телевизоров

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Vlad

Новость очень крутая, надеюсь хоть там будет практически исключены подделки и заведомо бракованные товары, потому что Магнит принадлежит ВТБ..

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antxt

Кто рано встает, тому бог подает!

А в данном случае тому, кто емейлы в выходные шлет ))

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Andrew K.

Магнит никак не запилит кассы самообслуживания, что они тут собрались расширять?

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Леонид Бережной

В Казани в гипере "Магнита" кассы есть, но они неудобные, по сравнению с "5-кой"

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1 комментарий
Андрей Орлов

Магнит? Стараюсь максимально обходится без него. Слишком высокие цены стали на базовые продукты.
Нет корзинок, нет тележек. Что за жесть то?

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ilia

"продолжит работу внутри «Магнита» как отдельное бизнес-подразделение"

Это пусть ФАС привет передаст (или хоть вспомнит) Деливери Клабу, который тоже должен был "остаться самим собой", а прошло меньше года - стал "Маркет Деливери" с лого Яндекс.Маркета

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54 комментария
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