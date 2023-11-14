Немецкая OBI подала иск к российской «ОБИ франчайзинговый центр» о запрете использования товарных знаков Статьи редакции
И попросила принять обеспечительные меры в отношении домена obi.ru.
- OBI GmbH подала иск к ООО «ОБИ франчайзинговый центр» в Арбитражный суд Московской области в начале ноября 2023 года. 13 ноября суд принял заявление к производству и назначил предварительное заседание на 10 января 2024 года, обратил внимание «Интерфакс».
- Согласно определению, это иск о запрете использования товарных знаков. Каких именно, в документе не уточняется. Суд привлёк третьим лицом по делу АО «РСИЦ» (регистратор доменов Ru-Center).
- OBI GmbH также попросила принять обеспечительные меры в отношении домена obi.ru. Суд удовлетворил ходатайство частично, запретив «ОБИ франчайзинговый центр» и «РСИЦ» совершать любые действия, направленные на прекращение прав администрирования ответчика или на передачу поддержки сведений о домене другому регистратору.
- Немецкая сеть строительных магазинов OBI объявила о прекращении работы в России в марте 2022 года. В конце апреля-начале мая того же года сеть возобновила работу на фоне конфликта головной компании с местными топ-менеджерами. После этого у российского бизнеса ритейлера четыре раза сменились собственники: с апреля 2023 года основные юрлица OBI в России принадлежат АО «Аллонж».
- В октябре 2022 года «Ъ» писал, что OBI в России подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков HOBI и OBBI. В августе 2023-го, по данным «Ведомостей», компания подала заявку на регистрацию бренда Domus.
- Торговая сеть заработала в России в 2003 году. В стране у неё 24 гипермаркета в 12 городах и 3500 сотрудников, говорится на сайте компании.
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РусОБИ, вопрос решён.
Можно и ОБИРусь, но там рифмы нескрепные (-:
Хотя можно даже частушки ваять:
В магазинах ОБИРусь
...
А может ОБИсРусь?
Вот! Я же говорил 😁
На Оби. Географическое русское название, по местоположению офиса. Не придерешься.
Наивные. У нас тут свои правила, живем с кайфом.
Ну или просто живем
Знавал я один паблик вконтакте, тоже ОБИ назывался
И что там вещали?
В основном автор пилил сторисы про , простите, гавно. Про то как днище подвело на собеседовании, в такси, на свидании, на учебе. Довольно умело, шельмец, расписывал процесс. Писательский талант у человека
Кажется у немцев что-то случилось.
Так он же сгорел и обвалился с крышей. Восстановили что ли?