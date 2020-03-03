Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Транспорт
Лиана Липанова
594

Банки пригрозили перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий Материал редакции

Отмена комиссии за платежи по ЖКХ может привести к подорожанию других услуг банков и монополизации сегмента, предупреждают компании.

14 комментариев
В закладки

Национальный совет по финансовому рынку (НСФР), куда входят «Газпромбанк», «Тинькофф банк», «ВТБ» и другие, на встрече с ЦБ предупредил, что банки и платёжные агенты могут закрыть свои сервисы по приёму платежей за ЖКХ из-за отмены комиссий при таких операциях, сообщает РБК со ссылкой на три источника на финансовом рынке.

Сейчас если у банка есть договор с ресурсоснабжающей организацией, то затраты на проведение платежей уже включены в тарифы ЖКХ, то есть их оплачивает клиент. Если договора нет, клиент оплачивает дополнительную комиссию в момент платежа.

С начала 2020 года в Госдуму внесли два законопроекта об отмене комиссии при оплате ЖКХ. Кроме того, осенью 2019 года правительство запретило включать компенсацию за платежи в тарифы ЖКХ. Законопроект вступит в силу в сентябре 2020 года.

Запрет комиссий приведёт к убыткам банков, утверждает НСФР. Финансовые организации, которые останутся на этом рынке, будут вынуждены компенсировать затраты на проведение таких платежей за счёт повышения доходов от других услуг — например, за счёт снижения процентов по вкладам, роста ставок по кредитам и так далее, говорят в совете.

Участники рынка разработали два предложения по компенсации затрат, рассказал изданию вице-президент ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков.

Банки предлагают включать в тарифы за ЖКХ траты компаний на проведение платежей наравне с комиссиями за оплату наличными через кассы ресурсоснабжающих компаний — их правительство не запретило. Кроме того, предлагается обязать банк получателя платежа компенсировать траты банку-отправителю. В НСФР не уточнили, кто будет компенсировать траты банку получателя.

#новость #банки

Транспорт
Подписан
Отписаться
«Трушеринг»: «Яндекс» работает над сервисом подписки на автомобили
Сервис с Volkswagen Tiguan и BMW X3 в парке уже тестируют, утверждает издание.
0
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0430\u043d\u043a\u0438"], "comments": 14, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 110444, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 03 Mar 2020 22:34:53 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Маркетинг
Как мы купили пост в ЖЖ Лебедева за 250 000 рублей: шквал заявок и вирусный эффект
250 тысяч рублей за размещение, 161 заявка за три дня и 1 подписанный контракт на 150 тысяч рублей на момент написания…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 110444, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/110444\/get","add":"\/comments\/110444\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/110444"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199115, "last_count_and_date": null }
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

CS GO Server Tambov

3

Без комиссии у тинькофф за жкх плачу уже очень давно и никаких проблем не вижу

Ответить

Паронормальный

CS
0

тем не менее он входит в Национальный совет по финансовому рынку (НСФР)

Ответить

Mikhail Novichkov

Паронормальный
0

Delete

Ответить

Агнец невинный

CS
0

Комиссию всегда кто-то платит, в данном случае это Управляющая компания жкх 

Ответить

Polska Kurwa

Агнец
0

Зачастую комиссию платит именно щедрый банк (в нашем случае, Тинькофф), т.к. нередко платежи в ЛК являются "обёрткой" платежных агентов типа А-3, а дальнейшие взаимоотношения агентов и поставщиков услуг его в данном случае не волнуют. Или взаимодействие идет без агента, тогда банк платит в пользу ЦБ за проведение межбанковского перевода, причем, с самим поставщиком никто никаких договоров не заключал.
Все выше описанное справедливо для раздела ЖКХ в интернет-банке.

Ответить

Mikhail Novichkov

CS
0

Аналогично. Плачу как "перевод со счета на счет" без комиссии, в назначении платежа указываю номер л/с. Все отлично работает. По привычке плачу через команду в жёлтых футболках, но думаю, что у других все также.

Ответить

alex twit

CS
0

Недолго, видимо, осталось

Ответить

Паронормальный

2

Не очень понятно.. ну пусть повышают стоимость услуг. Клиенты пойдут к тем банкам, кто не повышается. Если все одновременно начнут повышать стоимость услуг, то это уже альянс и тогда регулятор начнет регулировать стоимость всех банковских услуг.

Ответить

Злой Полушубок

1

Берут на понт. Банк который сохранит бесплатную оплату ЖКХ, получит сильное конкурентное преимущество.

Ответить

Алексей Неверов

1

Банки совсем охренели...

Ответить

Nick Sidorov

0

Бедный Сбер. 
Это же просто ударит по нему

Ответить

Агнец невинный

0

Чем больше вмешивается в экономику тем ей хуже 

Ответить

Yuri Ahmedov

0

Очень интересен оборот по комиссиям за ЖКХ. Кстати Сбер еще с прошлого года поднял комиссии за офлайн оплату в терминалах и на кассах. Чтобы пенсионеры побольше платили. 

Ответить

alex twit

0

Ух, грозные какие

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
Февральская лихорадка для брендов
Материал подготовлен международным коммуникационным агентством FleishmanHillard Vanguard, входящим в состав коммуникаци…
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
​Как посмотреть размер таблиц в своей песочнице, сделать отчет и поделиться им с коллегой
Что он умеет?
0
Changellenge
Подписан
Отписаться
Зачем нужны нестандартные вопросы на собеседовании
Расскажите о себе от имени ваших наручных часов...
5

Показать еще

Лучшие комментарии
Evgeny Shershukov
за день
Эх Альфа Альфа, скоро растеряешь всех клиентов из-за жадности своей!
«Альфа-банк» ввёл комиссию за часть переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей
BearStrikesBack
за неделю
Вы можете избавиться от семьи. Это даст вам ваши два часа. 
Вставать в пять утра — это факен изи
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

John Doe

ВМЕСТЕКЛАБ

Даниил Баженов

Кейс: построение автоворонок…

Blackrock

В приложении «Яндекс.Такси…

Петр Иванов

В приложении «Яндекс.Такси…

Andrew Simon

Агрессивный спам от Касперский

alex twit

Банки пригрозили перестать…

Pasha Rumkin

Офисы с открытой планировкой…

Артем Винограденко

Кейс: построение автоворонок…

alex twit

Банки пригрозили перестать…

Петр Иванов

Программисты сгенерировали «все…

Юрий Белоножкин

«Магнит» предоставил Mail.ru…

Mikhail Novichkov

Банки пригрозили перестать…

Петр Иванов

Bloomberg: инвестор планирует…

Петр Иванов

В приложении «Яндекс.Такси…

Mikhail Novichkov

Банки пригрозили перестать…

Злой Полушубок

Банки пригрозили перестать…

Родион Галанев

В приложении «Яндекс.Такси…

Родион Галанев

В приложении «Яндекс.Такси…

Yuri Ahmedov

Банки пригрозили перестать…

Агнец невинный

Банки пригрозили перестать…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "b2948392" } { "page_type": "default" }