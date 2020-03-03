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Отмена комиссии за платежи по ЖКХ может привести к подорожанию других услуг банков и монополизации сегмента, предупреждают компании.
Национальный совет по финансовому рынку (НСФР), куда входят «Газпромбанк», «Тинькофф банк», «ВТБ» и другие, на встрече с ЦБ предупредил, что банки и платёжные агенты могут закрыть свои сервисы по приёму платежей за ЖКХ из-за отмены комиссий при таких операциях, сообщает РБК со ссылкой на три источника на финансовом рынке.
Сейчас если у банка есть договор с ресурсоснабжающей организацией, то затраты на проведение платежей уже включены в тарифы ЖКХ, то есть их оплачивает клиент. Если договора нет, клиент оплачивает дополнительную комиссию в момент платежа.
С начала 2020 года в Госдуму внесли два законопроекта об отмене комиссии при оплате ЖКХ. Кроме того, осенью 2019 года правительство запретило включать компенсацию за платежи в тарифы ЖКХ. Законопроект вступит в силу в сентябре 2020 года.
Запрет комиссий приведёт к убыткам банков, утверждает НСФР. Финансовые организации, которые останутся на этом рынке, будут вынуждены компенсировать затраты на проведение таких платежей за счёт повышения доходов от других услуг — например, за счёт снижения процентов по вкладам, роста ставок по кредитам и так далее, говорят в совете.
Участники рынка разработали два предложения по компенсации затрат, рассказал изданию вице-президент ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков.
Банки предлагают включать в тарифы за ЖКХ траты компаний на проведение платежей наравне с комиссиями за оплату наличными через кассы ресурсоснабжающих компаний — их правительство не запретило. Кроме того, предлагается обязать банк получателя платежа компенсировать траты банку-отправителю. В НСФР не уточнили, кто будет компенсировать траты банку получателя.
Без комиссии у тинькофф за жкх плачу уже очень давно и никаких проблем не вижу
тем не менее он входит в Национальный совет по финансовому рынку (НСФР)
Комиссию всегда кто-то платит, в данном случае это Управляющая компания жкх
Зачастую комиссию платит именно щедрый банк (в нашем случае, Тинькофф), т.к. нередко платежи в ЛК являются "обёрткой" платежных агентов типа А-3, а дальнейшие взаимоотношения агентов и поставщиков услуг его в данном случае не волнуют. Или взаимодействие идет без агента, тогда банк платит в пользу ЦБ за проведение межбанковского перевода, причем, с самим поставщиком никто никаких договоров не заключал.
Все выше описанное справедливо для раздела ЖКХ в интернет-банке.
Аналогично. Плачу как "перевод со счета на счет" без комиссии, в назначении платежа указываю номер л/с. Все отлично работает. По привычке плачу через команду в жёлтых футболках, но думаю, что у других все также.
Не очень понятно.. ну пусть повышают стоимость услуг. Клиенты пойдут к тем банкам, кто не повышается. Если все одновременно начнут повышать стоимость услуг, то это уже альянс и тогда регулятор начнет регулировать стоимость всех банковских услуг.
Берут на понт. Банк который сохранит бесплатную оплату ЖКХ, получит сильное конкурентное преимущество.
Очень интересен оборот по комиссиям за ЖКХ. Кстати Сбер еще с прошлого года поднял комиссии за офлайн оплату в терминалах и на кассах. Чтобы пенсионеры побольше платили.
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