Отмена комиссии за платежи по ЖКХ может привести к подорожанию других услуг банков и монополизации сегмента, предупреждают компании.

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Национальный совет по финансовому рынку (НСФР), куда входят «Газпромбанк», «Тинькофф банк», «ВТБ» и другие, на встрече с ЦБ предупредил, что банки и платёжные агенты могут закрыть свои сервисы по приёму платежей за ЖКХ из-за отмены комиссий при таких операциях, сообщает РБК со ссылкой на три источника на финансовом рынке.

Сейчас если у банка есть договор с ресурсоснабжающей организацией, то затраты на проведение платежей уже включены в тарифы ЖКХ, то есть их оплачивает клиент. Если договора нет, клиент оплачивает дополнительную комиссию в момент платежа.

С начала 2020 года в Госдуму внесли два законопроекта об отмене комиссии при оплате ЖКХ. Кроме того, осенью 2019 года правительство запретило включать компенсацию за платежи в тарифы ЖКХ. Законопроект вступит в силу в сентябре 2020 года.

Запрет комиссий приведёт к убыткам банков, утверждает НСФР. Финансовые организации, которые останутся на этом рынке, будут вынуждены компенсировать затраты на проведение таких платежей за счёт повышения доходов от других услуг — например, за счёт снижения процентов по вкладам, роста ставок по кредитам и так далее, говорят в совете.

Участники рынка разработали два предложения по компенсации затрат, рассказал изданию вице-президент ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков.