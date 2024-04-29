Илон Маск договорился о сотрудничестве с китайской Baidu — Bloomberg Статьи редакции
Tesla будет использовать картографию и навигацию компании и сможет запустить в стране полный автопилот, говорят источники.
- Илон Маск во время визита в Китай заключил соглашение с Baidu (владеет популярной китайской поисковой системой) для использования её картографических и навигационных функций в системе полного автопилота Tesla. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
- Также регуляторы в Китае «предварительно одобрили» запуск полного автопилота от Tesla в стране, сообщил The WSJ.
- Доля Tesla на китайском рынке сократилась с 10,5% в начале 2023 года до 6,7% в четвёртом квартале, пишет издание. Сотрудничество с Baidu и запуск системы полного автономного вождения может помочь компании улучшить позиции.
- По данным на 14:00 мск 29 апреля, на фоне новости акции Tesla на премаркете подорожали на 9%, до $184 за штуку.
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Коротко:
• Tesla заключила соглашение с Baidu для использования картографических и навигационных функций в системе полного автопилота. А лучше бы с ГЛОНАСС, было бы веселее.
• Регуляторы в Китае предварительно одобрили запуск полного автопилота от Tesla в стране. Сяоми идёт нахер.
• Доля Tesla на китайском рынке сократилась с 10,5% в начале 2023 года до 6,7% в четвёртом квартале. Сяоми не идёт нахер.
• Сотрудничество с Baidu и запуск системы полного автономного вождения могут помочь компании улучшить позиции.
• Акции Tesla подорожали на 9% на премаркете после новости о сотрудничестве с Baidu. Сяоми всё-таки идёт.
По-моему получилось длиннее чем пост 🙄
Из-за тиктока уже и читать трудно стало?
Я всё прочитала 😝
А можно вас за попу кусь?
За попу кусь!
Вы там размножаетесь что ли, сокращаторы?
Коротко:
• Размножаетесь?
А ты хорош
Коротко:
Хорош
Хорош
Кто нибудь может сократить что здесь написано? Лень читать
Умный ход Маска. Китайцы согласились под давлением что могут отставать от США. А в США теперь будут меньше тормозить автопилот, чтобы Китай не вырвался вперёд.
Ну а сборище тупых европейских бюрократов вообще тупит по полной приняв новые правила по которым система не имеет права сама начинать какое нибудь действие, не получив разрешение подтверждение от водителя. Что на корню режит весь смысл автопилота.
это ты сейчас такой умный, пока тебя автопилот из-за бага не перехал пополам, а в суде все руками разводят и никто не виноват
Автопилот уже безопаснее человека
BS
У автопилота 8 камер которые дают обзор 360°. Автопилот не бухает и не устаёт и не засыпает. Ещё он не торопиться и не щеголяет. А остальное делает статистика.
я разработчик софта для self driving cars. Лет через 20 - да, но не на данном этапе
это не имеет никакого значения.
если тебя собьет бухой мудак, то и виноват бухой мудак (ну и ты), а если тебя собьет автопилот то виновата куча людей которые это разрабатывали и чинуша который внедрение согласовал, а садится и платить миллиардные штрафы никто не хочет.
поэтому до сих пор нет автопилотных метро, хотя что уж проще автоматизировать чем метро? но там не один а целых 2 пилота сидит.
это тот автопилот где нужно руки на руле держать? Ясно
Ясно только что ты ни в разработке ни регламентах нечего не понимаешь
всем автопилотам автопилотируемый автопилот!!!
Тесла стремительно обучает рынок что это ai and robotics компания а не автопроизводитель. Когда рынок это уже не сможет игнорировать, произойдет следующая резкая переоценка акций и снова все будут удивляться как же так.
Новости инноваций из Росии: @2ГИС добавил на карту шаурму, @Яндекс передвинул на карте кнопку, автопилотник Почты ездит по дорожке
Шустро. Только приехал уже всё порешал.
На фоне проблем со сборкой от Xiaomi, у Теслы появился второй шанс
афигеть,вот это новость,вот тебе и 50 тыс предзаказов,а в по итогу сели в лужу, странно они что не тестировали их что ли
Китайцы жалуются на дешевую сборку.
В данном случае, эти части крыльев крепятся на пластиковых клипсах, которые от напряжения и вибрации просто отщелкиваются во время езды.
На видео нижняя белая клипса вообще отломилась от накладки (крыла) и осталась в корпусе
убогое хлаоми в своём репертуаре
Это стабилизаторы
Круть же. Ещё робокопов туда запустить самоходных и вообще благодать наступит коммунистическая.
Жду, пока робокопы будут улицы патрулировать
Сам жду. И Матрица никак не оформится, безобразие, конечно.
Их разберут на запчасти для бытовой техники.
Кто собственно справится с угрозой старения как мне кажется, так это китайцы с огромными вложениями в автоматизацию.
А что по доступу к данным? Ведь Маск говорил что для автопилота нужно анализировать данные за пределами Китая.
такие новости нельзя все сразу оглашать. Сегодня на этой новости акции взлетели. Через время и другими поделятся
врядли китайцы будут отдавать геоданные в США, скорее всего развернули на местных серверах, что довольно закономерно в свете последних реалий.
а потом Байду будет это решение остальным продавать
И кто будет нести уголовку если полный автопилот теслы кого-то задавит? Илон Маск? 🙄🚗
Новость-внунишка 💁♀️😒
Да, Илон Маск((((
По идее надо сажать в тюрьму саму машину 🙄
по твоей "логике", нужно чтобы судья, присяжные и адвокат тоже были машинами
ну компанию не только Маск основал, так что будет расследование, кого посадить найдут, но лучше было бы конечно, чтоб люди были аккуратны и на автопилот не надеялись
Маск как бы Теслу создал. Может делать все что душе угодно.
он купил теслу
Он не купил, а вложил в нее 70 миллион своих денег. И без него, это был бы обычный стартап который удачно попилил денюжки.
Конечно их сотрудничество и запуск подобной системы полного автономного вождения поможет улучшить позиции компании. Думается что это ещё не предел по удорожанию акций. Так что не упускайте свой шанс.
Да рулетка эта автономка, потом всплывут какие-нибудь очередные проблемы и опять все застопорится.
Ну будем надеется на лучшее и стопора не будет)
Байда какая-то
лучиков Маску