Транспорт
Маша Цепелева

Илон Маск договорился о сотрудничестве с китайской Baidu — Bloomberg Статьи редакции

Tesla будет использовать картографию и навигацию компании и сможет запустить в стране полный автопилот, говорят источники.

Илон Маск в Пекине, фото Reuters
  • Илон Маск во время визита в Китай заключил соглашение с Baidu (владеет популярной китайской поисковой системой) для использования её картографических и навигационных функций в системе полного автопилота Tesla. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Также регуляторы в Китае «предварительно одобрили» запуск полного автопилота от Tesla в стране, сообщил The WSJ.
  • Доля Tesla на китайском рынке сократилась с 10,5% в начале 2023 года до 6,7% в четвёртом квартале, пишет издание. Сотрудничество с Baidu и запуск системы полного автономного вождения может помочь компании улучшить позиции.
  • По данным на 14:00 мск 29 апреля, на фоне новости акции Tesla на премаркете подорожали на 9%, до $184 за штуку.

#новости #илонмаск #baidu

432 показа
1.1K открытий
0
50 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Гурьянов

Коротко:

• Tesla заключила соглашение с Baidu для использования картографических и навигационных функций в системе полного автопилота. А лучше бы с ГЛОНАСС, было бы веселее.
• Регуляторы в Китае предварительно одобрили запуск полного автопилота от Tesla в стране. Сяоми идёт нахер.
• Доля Tesla на китайском рынке сократилась с 10,5% в начале 2023 года до 6,7% в четвёртом квартале. Сяоми не идёт нахер.
• Сотрудничество с Baidu и запуск системы полного автономного вождения могут помочь компании улучшить позиции.
• Акции Tesla подорожали на 9% на премаркете после новости о сотрудничестве с Baidu. Сяоми всё-таки идёт.

Ответить
Развернуть ветку
Запопу Кусь

По-моему получилось длиннее чем пост 🙄

Ответить
Развернуть ветку
Строганов Иван

Из-за тиктока уже и читать трудно стало?

Ответить
Развернуть ветку
Запопу Кусь

Я всё прочитала 😝

Ответить
Развернуть ветку
Derrick Zimmer

А можно вас за попу кусь?

Ответить
Развернуть ветку
Alla Meow

За попу кусь!

Ответить
Развернуть ветку
Отрицательный Веган

Вы там размножаетесь что ли, сокращаторы?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Гурьянов

Коротко:

• Размножаетесь?

Ответить
Развернуть ветку
Отрицательный Веган

А ты хорош

Ответить
Развернуть ветку
Ivan. Zakladka

Коротко:
Хорош

Ответить
Развернуть ветку
Отрицательный Веган

Хорош

Ответить
Развернуть ветку
mv

Кто нибудь может сократить что здесь написано? Лень читать

Ответить
Развернуть ветку
Optimus

Умный ход Маска. Китайцы согласились под давлением что могут отставать от США. А в США теперь будут меньше тормозить автопилот, чтобы Китай не вырвался вперёд.
Ну а сборище тупых европейских бюрократов вообще тупит по полной приняв новые правила по которым система не имеет права сама начинать какое нибудь действие, не получив разрешение подтверждение от водителя. Что на корню режит весь смысл автопилота.

Ответить
Развернуть ветку
Артур Маслов

это ты сейчас такой умный, пока тебя автопилот из-за бага не перехал пополам, а в суде все руками разводят и никто не виноват

Ответить
Развернуть ветку
Optimus

Автопилот уже безопаснее человека

Ответить
Развернуть ветку
codefather

BS

Ответить
Развернуть ветку
Optimus

У автопилота 8 камер которые дают обзор 360°. Автопилот не бухает и не устаёт и не засыпает. Ещё он не торопиться и не щеголяет. А остальное делает статистика.

Ответить
Развернуть ветку
codefather

я разработчик софта для self driving cars. Лет через 20 - да, но не на данном этапе

Ответить
Развернуть ветку
Артур Маслов

это не имеет никакого значения.
если тебя собьет бухой мудак, то и виноват бухой мудак (ну и ты), а если тебя собьет автопилот то виновата куча людей которые это разрабатывали и чинуша который внедрение согласовал, а садится и платить миллиардные штрафы никто не хочет.
поэтому до сих пор нет автопилотных метро, хотя что уж проще автоматизировать чем метро? но там не один а целых 2 пилота сидит.

Ответить
Развернуть ветку
gg

это тот автопилот где нужно руки на руле держать? Ясно

Ответить
Развернуть ветку
Optimus

Ясно только что ты ни в разработке ни регламентах нечего не понимаешь

Ответить
Развернуть ветку
gg

всем автопилотам автопилотируемый автопилот!!!

Ответить
Развернуть ветку
Alex

Тесла стремительно обучает рынок что это ai and robotics компания а не автопроизводитель. Когда рынок это уже не сможет игнорировать, произойдет следующая резкая переоценка акций и снова все будут удивляться как же так.

Ответить
Развернуть ветку
Недопил

Новости инноваций из Росии: @2ГИС добавил на карту шаурму, @Яндекс передвинул на карте кнопку, автопилотник Почты ездит по дорожке

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Шустро. Только приехал уже всё порешал.

На фоне проблем со сборкой от Xiaomi, у Теслы появился второй шанс

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Ilyakov

афигеть,вот это новость,вот тебе и 50 тыс предзаказов,а в по итогу сели в лужу, странно они что не тестировали их что ли

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Китайцы жалуются на дешевую сборку.
В данном случае, эти части крыльев крепятся на пластиковых клипсах, которые от напряжения и вибрации просто отщелкиваются во время езды.
На видео нижняя белая клипса вообще отломилась от накладки (крыла) и осталась в корпусе

Ответить
Развернуть ветку
gg

убогое хлаоми в своём репертуаре

Ответить
Развернуть ветку
Отрицательный Веган

Это стабилизаторы

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Круть же. Ещё робокопов туда запустить самоходных и вообще благодать наступит коммунистическая.

Ответить
Развернуть ветку
Строганов Иван

Жду, пока робокопы будут улицы патрулировать

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Сам жду. И Матрица никак не оформится, безобразие, конечно.

Ответить
Развернуть ветку
Boby Fisher

Их разберут на запчасти для бытовой техники.

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Иванов

Кто собственно справится с угрозой старения как мне кажется, так это китайцы с огромными вложениями в автоматизацию.

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Иванов

А что по доступу к данным? Ведь Маск говорил что для автопилота нужно анализировать данные за пределами Китая.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Зима

такие новости нельзя все сразу оглашать. Сегодня на этой новости акции взлетели. Через время и другими поделятся

Ответить
Развернуть ветку
Артур Маслов

врядли китайцы будут отдавать геоданные в США, скорее всего развернули на местных серверах, что довольно закономерно в свете последних реалий.
а потом Байду будет это решение остальным продавать

Ответить
Развернуть ветку
Запопу Кусь

И кто будет нести уголовку если полный автопилот теслы кого-то задавит? Илон Маск? 🙄🚗

Новость-внунишка 💁‍♀️😒

Ответить
Развернуть ветку
Строганов Иван

Да, Илон Маск((((

Ответить
Развернуть ветку
Запопу Кусь

По идее надо сажать в тюрьму саму машину 🙄

Ответить
Развернуть ветку
gg

по твоей "логике", нужно чтобы судья, присяжные и адвокат тоже были машинами

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Коновалов

ну компанию не только Маск основал, так что будет расследование, кого посадить найдут, но лучше было бы конечно, чтоб люди были аккуратны и на автопилот не надеялись

Ответить
Развернуть ветку
Станислав

Маск как бы Теслу создал. Может делать все что душе угодно.

Ответить
Развернуть ветку
codefather

он купил теслу

Ответить
Развернуть ветку
Станислав

Он не купил, а вложил в нее 70 миллион своих денег. И без него, это был бы обычный стартап который удачно попилил денюжки.

Ответить
Развернуть ветку
Angelica

Конечно их сотрудничество и запуск подобной системы полного автономного вождения поможет улучшить позиции компании. Думается что это ещё не предел по удорожанию акций. Так что не упускайте свой шанс.

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Иванов

Да рулетка эта автономка, потом всплывут какие-нибудь очередные проблемы и опять все застопорится.

Ответить
Развернуть ветку
Angelica

Ну будем надеется на лучшее и стопора не будет)

Ответить
Развернуть ветку
Отрицательный Веган

Байда какая-то

Ответить
Развернуть ветку
Lmao

лучиков Маску

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
47 комментариев
Раскрывать всегда