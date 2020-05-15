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Транспорт
Лиана Липанова
1347

Неизвестные выставили на продажу данные о зарегистрированных в России машинах и автовладельцах за $2800 Материал редакции

За $14 000 базу можно получить в эксклюзивное пользование.

  • Неизвестные опубликовали на закрытом форуме обезличенные сведения об автомобилях и предложили личные данные российских автовладельцев за отдельную плату. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна.
  • В базе 129 млн лидов, пишет газета. Продавцы утверждают, что сведения плучены из реестра ГИБДД. Подлинность данных подтвердил сотрудник каршеринговой компании, данные об автомобилях которой содержатся в реестре.
  • Данные об автомобиля включают место регистрации, марку и модель, дату первичной и последней регистрации и другое. За 0,3 биткоина (около $2800) неизвестные предлагают вместе с информацией о машинах персональные данные владельцев, включая ФИО, адрес, дату рождения, номер паспорта, контактные данные и ИНН юрлиц. За 1,5 биткоина (около $14 000) продавцы предлагают базу в эксклюзивное пользование.
  • По словам Оганесяна, в «даркнете» часто появляются базы данных автомобилистов, но нынешняя отличается тем, что в ней собрана информация о первичной регистрации автомобилей начиная с 1990-х годов.
  • Такими базами обычно пользуются страховые брокеры — операторы обзванивают потенциальных клиентов, объясняет заместитель гендиректора страховой компании «Макс» Виктор Алексеев. Однако у крупных страховых компаний свои базы, добавляет он.

#новость #утечкиданных

Лиана Липанова
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Сергей Коро

9

Мля, да уже выложите все Базы на всех граждан.
Чё писю мять?
И проблем больше не будет. А то носятся все с ними как девицы с девственностью, а по факту дырявая вся уже

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Maxim Petrov

3

Помню, раньше можно было за 60 рублей диск такой на рынке приобрести)

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Дмитрий Ка

2

Теперь никаких сомнений, что будет с медицинскими данными, которые хочет собрать любитель бадминтона.
Короче, хорошего настроения..

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Nickita Prochorov

1

Родина мать меня меня стережёт - сначала въе👉👌т потом прое👉👌т.
Литературного описания ситуации не приходит так сразу в голову.

Ответить

Станислав Кудрявцев

0

Культура конфиденциальности в РФ можно сказать отсутствует... Все продается и покупается...Если ли та грань, которую человек ни готов переступить из-за наживы?!

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Евгений Разманов

Станислав
2

Культура конфиденциальности в РФ можно сказать отсутствует..

А за бугром-то всё иначе, канешн

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Миша Магадан

Станислав
1

А почему данные о владельце авто должны быть конфиденциальными? Что тут такого секретного? Особенно, если учесть, что эти данные доступны ГИБДД, где работают самые честные и неподкупные сотрудники из всех государственных служащих.

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Emil Anastasyan

Миша
0

Потому, что ты легко можешь узнать много лишнего. :)

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Карл

Станислав
0

и, при этом, все шифрованные такие

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Ivan Nezgovorov

0

Такой сок, всем советую кто в теме

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mygedz

0

Ссылку на форум бы хоть выложили.

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Антон

0

Что то давно обновление сбербанка не обновляли

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