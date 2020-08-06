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Транспорт
Лиана Липанова
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Рейс «в никуда»: авиакомпании Тайваня предложили пассажирам полёты над соседними странами Материал редакции

Билеты полностью раскупили.

5 комментариев
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Тайваньские авиакомпании StarLux Airlines и EVA Air предложили пассажирам рейсы «в никуда»: самолёт пролетит над островом и соседними странами без посадки и вернётся в аэропорт, сообщили в компаниях.

Билеты на рейс StarLux Airlines полностью раскупили за 5 минут, сообщила компания. Всего было 188 билетов по $160.

Трёхчасовой рейс состоится 7 августа и начнётся в 11 утра: самолёт направится на юг в сторону Филиппин, а затем вернётся в аэропорт вылета вдоль восточного побережья страны.

Самолёт будет лететь ниже обычного, чтобы позволить пассажирам насладиться пейзажами, передаёт Taiwan News. В полёте пассажиров угостят обедом, вручат подарочные наборы и скидки. Компания заявила, что увеличит количество таких рейсов из-за их популярности.

EVA Air предложила трёхчасовой прогулочный полёт из аэропорта Taipei Taoyuan: самолёт пролетит над северо-востоком Тайваня и приблизится к японским островам Рюкю, после чего вернётся обратно вдоль восточного побережья Тайваня, передаёт «Международное радио Тайваня».

Авиакомпания также распродала все 309 билетов по $180 за эконом-класс и $214 за бизнес-класс, сообщает CNN. Рейс выполнит самолёт А330 под названием Hello Kitty Dream.

CNN

#новость #авиаперелёты #тайвань

Лиана Липанова
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Ivan Smekalov

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Вообще им нужно эти рейсы так расчитывать, чтобы можно было на живописненький закат посмотреть или на звёзды в телескоп. Если секс в туалете разрешить, вообще отбоя не будет.

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Vlad Limbo

Ivan
1

А разве он запрещен?

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Алёна Погребняк

Ivan
0

А если курить в кабинках...

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Николай Западный

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В армии так было.
Тренировка увольнительной :)))

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