Рейс «в никуда»: авиакомпании Тайваня предложили пассажирам полёты над соседними странами Материал редакции
Билеты полностью раскупили.
Тайваньские авиакомпании StarLux Airlines и EVA Air предложили пассажирам рейсы «в никуда»: самолёт пролетит над островом и соседними странами без посадки и вернётся в аэропорт, сообщили в компаниях.
Билеты на рейс StarLux Airlines полностью раскупили за 5 минут, сообщила компания. Всего было 188 билетов по $160.
Трёхчасовой рейс состоится 7 августа и начнётся в 11 утра: самолёт направится на юг в сторону Филиппин, а затем вернётся в аэропорт вылета вдоль восточного побережья страны.
Самолёт будет лететь ниже обычного, чтобы позволить пассажирам насладиться пейзажами, передаёт Taiwan News. В полёте пассажиров угостят обедом, вручат подарочные наборы и скидки. Компания заявила, что увеличит количество таких рейсов из-за их популярности.
EVA Air предложила трёхчасовой прогулочный полёт из аэропорта Taipei Taoyuan: самолёт пролетит над северо-востоком Тайваня и приблизится к японским островам Рюкю, после чего вернётся обратно вдоль восточного побережья Тайваня, передаёт «Международное радио Тайваня».
Авиакомпания также распродала все 309 билетов по $180 за эконом-класс и $214 за бизнес-класс, сообщает CNN. Рейс выполнит самолёт А330 под названием Hello Kitty Dream.
Вообще им нужно эти рейсы так расчитывать, чтобы можно было на живописненький закат посмотреть или на звёзды в телескоп. Если секс в туалете разрешить, вообще отбоя не будет.
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