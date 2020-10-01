Комната с обзором на 270 градусов и две площадки для вертолётов: Forbes рассказал, как выглядит яхта-ледокол Тинькова Материал редакции
Для журналистов провели экскурсию на судне по Zoom.
Голландская верфь Damen Yachting создала первую в мире экспедиционную частную яхту-ледокол La Datcha из класса SeaXplorer для российского миллиардера Олега Тинькова. Колумнист американского Forbes осмотрел 77-метровое судно через Zoom из своего дома в Бостоне и рассказал о ледоколе.
Внешний вид яхты разрабатывали дизайнеры из Azure Yacht Design. Из панорамного салона в носовой части открывается обзор на 270 градусов. Корпус судна соответсвует требованиям Полярного кодекса Международной морской организации для судов, эксплуатирующихся в северных водах, и может взламывать лёд.
La Datcha оснащена двумя вертолётными площадками — основной и резервной. Под палубой также есть ангар, где можно разместить и «хранить в безопасности» оба вертолёта, пишет журналист. По его словам, благодаря вертолётам у гостей Тинькова, «заядлого лыжника», будет возможность кататься на «самых удалённых лыжных трассах в мире».
На яхте есть просторная комната для снаряжения — в ней хранятся обувь и одежда на случай непогоды во время частных поездок, например, в Антарктиду. Кроме того, ледокол оборудован сауной, тренажёрным залом, массажной комнатой, баней и гидромассажной ванной на самой высокой точке судна — на смотровой площадке.
Среди других примечательных особенностей La Datcha — помещения для «многочисленной» команды, пишет Forbes. В неё входят специалисты, которые будут управлять вертолётами, моторными лодками и оборудованием.
La Datcha спустили на воду 3 июля 2020 года. Тиньков собирался проводить на ней около 20 недель в году, а в остальное время — сдавать в аренду.
Аренда яхты обойдётся в €740 000 в неделю плюс 30% депозита. Ледокол оценивается в более чем €100 млн.
Аж ложка из консервов выпала ...
Ждём приложение ЯНДЕКС.ЯХТА
Лучше сразу видос https://youtu.be/VlPkfqWOC_I
Спасибо за видео, теперь мы знаем, что рыбы тоже слегка о*уевшие
Зашел в комментарии, а тут:
Начинаю копить на аренду.
Отпишешь в комментах в 2227 году. Думаю брать/не брать в аренду в 2228.
зачем ждать, возьми ипотеку «Тинькофф Яхта», кешбек, морские мили, на 300 лет, минимальный ежемесячный платеж
Похоже, что какой-то рок есть.
Джобс тоже строил крутую яхту, а потом скончался.
*записываю в свой дневник успеха*
...если стану богатым, яхту не строить
Тут один олигарх, когда увидел фотки сказал, что уебищненько, потому что на катер береговой охраны похоже. И врут на счет ее ледовых свойств - носовой свес из пластика. Хотя вряд ли кому-то понадобится на такой лодке плыть в холодные моря. Никто не хочет поучаствовать в аренде? Интересно посмотреть в живую
Как вы определили материал носового свеса?
металл не может так блестеть, даже отполированный , спросите каждого третьего во второй степени учителя физики.
Яхта покрыта таким слоем грунта, гелькоута и лака, что вы не увидите из под него из чего она сделана. Но такие суда делают из стали:
вот видео https://www.youtube.com/watch?v=pHsjN3BiJIQ
Это Damen SeaXplorer 7x формально стальная яхта с фальшбортами из других материалов. Стальные яхты дешевле в производстве, чем композитные, но там сталь хорошо, если 10 мм, то есть сколько требует программа с сопроматом, а не ледокольные от 100мм. Сталь это дешевый материал и сама по себе яхта не индивидуального проекта, дорого, но не эксклюзив, как Майбах, сколько их там с конвейера сходит? Типовой проект, скажем так. И посещение такой яхты на вертолете это целое приключение, потому что вертолет это очень опасный предмет, заправленный горючим, обычно вертолет садится, пассажиры выгружаются и он улетает от греха подальше, когда надо сняться на берег прилетает, быстро загружаются и улетают. Именно поэтому логистика бывает такая самолет, из аэропорта до вертолетной площадки на побережье, к причалу на автомобиле или пешком и потом на тандере на яхту. Теоретически вертолет на яхту посадить можно, но на практике вертолетчики не хотят садиться на что-то, не похожее на бетонную подушку
Не там ищешь.
Поверь, содержать такие судна крайне накладно, помимо покупки, а арендовать вполне реально.
Тут разные люди есть, а на этой лодке 7-8 кают для гостей
Кто в Майами сейчас на Watson Island можете посмотреть
Вы, часом, не из конкурента верфи Damen Yachting?
Хорошо было бы
Яхт много делают, если по маринам пройтись приедается типовуха. Есть выдающиеся образцы, но их сразу видно, как усмановскую яхту или Azzam
Бывают разные ледовые классы, условно говоря от ледяной крошки до многолетнего льда, в зависимости от класса и условий судно может идти либо самостоятельно отодвигая льдины, либо именно ломая лед. Также можно ходить в сопровождении ледокола. Насчет пластика точно не помню, но в принципе судну с полярным классом достаточно иметь силовой пояс выше ватерлинии при максимальной осадке, выше этого пояса можно делать хоть из говна и палок. В холодные моря на таких яхтах ходят и еще как, потому как это гораздо интереснее средиземноморского яхтинга с бабами и шампанским - рыбалка, киты, моржи и всякая прочая живность, хели-ски с яхты, да даже просто подойти вплотную к леднику на тендере и отколоть от него лед для коктейлей гораздо круче, чем стоять и нюхать солярку, пока ваш экипаж, чертыхаясь, впихивает посудину между еще двух таких же в каком-нибудь Сен-Тропе. По поводу похожести на катер береговой охраны - Дача построена по мотивам судов обеспечения буровых платформ, потому и выглядит так, тут специально отведено много места под полезный груз - тендеры, амфибии, вертолет, минисубмарину, барокамеру ну и все в таком духе. Просто до какого-то момента такие утилитарные суда брались в качестве сопровождения для больших яхт, потом их стали строить специально слегка облагороженными внешне и внутри и наконец пришли к созданию самостоятельной яхты-эксплорера-все в одном. Если интересны такие лодки, советую посмотреть еще вот на эту, здесь немного другой подход - конверсия из судна с ледокольными возможностями.
https://www.burgessyachts.com/ru/charter-a-yacht/yachts-for-charter/ragnar-00009736
Вот построил ты яхту, которая выдержит любые шторма... а потом рак находят. Вот тебе и походы в Арктику.
Здоровья Олегу!
Вот не строил ты яхт, мечтал разбогатеть... а потом рак находят. Вот тебе и походы в Арктику.
4 фотки сверху - это не экскурсия
Если не хотите гуглить - читайте хотя бы комментарии) https://youtu.be/VlPkfqWOC_I
Завтра на уроке ученикам покажу для мотивации, что когда нибудь вам все же придется мне подарить его) а то ска работаю так ;)
Вот думаешь иногда, «Умный же чувак, своими мозгами создал огромной популярности продукт», а потом этот умный чувак покупает себе яхты, шлюх, часы, спорткары, цыганские дворцы. В чём прикол покупать эти побрякушки? Тут была статья про основателя Duty Free, который десятилетиями анонимно тратил своё состояние на благотворительность, мне кажется, такая трата денег и приносит наибольшее удовольствие: научные фонды, гранты, развитие медицины, физики, технологий, куда ещё приятнее тратить деньги? И тут чувак, который вроде бы неглупый предприниматель, покупает себе бусы и цыганский дворец, как африканский диктатор или российский чиновник. Как? В чём прикол?
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