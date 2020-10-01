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Транспорт
Лиана Липанова
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Комната с обзором на 270 градусов и две площадки для вертолётов: Forbes рассказал, как выглядит яхта-ледокол Тинькова Материал редакции

Для журналистов провели экскурсию на судне по Zoom.

43 комментария
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Голландская верфь Damen Yachting создала первую в мире экспедиционную частную яхту-ледокол La Datcha из класса SeaXplorer для российского миллиардера Олега Тинькова. Колумнист американского Forbes осмотрел 77-метровое судно через Zoom из своего дома в Бостоне и рассказал о ледоколе.

Внешний вид яхты разрабатывали дизайнеры из Azure Yacht Design. Из панорамного салона в носовой части открывается обзор на 270 градусов. Корпус судна соответсвует требованиям Полярного кодекса Международной морской организации для судов, эксплуатирующихся в северных водах, и может взламывать лёд.

La Datcha оснащена двумя вертолётными площадками — основной и резервной. Под палубой также есть ангар, где можно разместить и «хранить в безопасности» оба вертолёта, пишет журналист. По его словам, благодаря вертолётам у гостей Тинькова, «заядлого лыжника», будет возможность кататься на «самых удалённых лыжных трассах в мире».

На яхте есть просторная комната для снаряжения — в ней хранятся обувь и одежда на случай непогоды во время частных поездок, например, в Антарктиду. Кроме того, ледокол оборудован сауной, тренажёрным залом, массажной комнатой, баней и гидромассажной ванной на самой высокой точке судна — на смотровой площадке.

Среди других примечательных особенностей La Datcha — помещения для «многочисленной» команды, пишет Forbes. В неё входят специалисты, которые будут управлять вертолётами, моторными лодками и оборудованием.

La Datcha спустили на воду 3 июля 2020 года. Тиньков собирался проводить на ней около 20 недель в году, а в остальное время — сдавать в аренду.

Аренда яхты обойдётся в €740 000 в неделю плюс 30% депозита. Ледокол оценивается в более чем €100 млн.

#новость #олегтиньков

Лиана Липанова
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43 комментария
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Андрей Васильев

36

Аж ложка из консервов выпала ...

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Mitya Vol

Андрей
7

Дошик остыл

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Игорь Крафт

Андрей
7

Ждём приложение ЯНДЕКС.ЯХТА

Ответить

Michael Shramko

Игорь
0

Хахахах

Ответить

Denis1710

Андрей
1

) Главное, не забудь, кусочком хлеба собрать весь сок в банке. Это самое вкусное...

Ответить

Dennis Gerasimov

14

Поперхнулся кипятком из под сосисок

Ответить

Александр Лесин

9

Олег умеет правильно фантазировать. Молодец!

Ответить

Abashin Yan

5

Лучше сразу видос https://youtu.be/VlPkfqWOC_I

Ответить

Avdotii Pedishnii

Abashin
3

Спасибо за видео, теперь мы знаем, что рыбы тоже слегка о*уевшие

Ответить

Vlad Sporykhin

5

Классная яхта.

Ответить

Евгений Лукин

3

Зашел в комментарии, а тут: 

Ответить

new_comment

Евгений
0

Я тоже на себя офигеваю.

Ответить

Яков Морозов

2

Начинаю копить на аренду.

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Kirill Viktorovi4

Яков
2

Отпишешь в комментах в 2227 году. Думаю брать/не брать в аренду в 2228.

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Яков Морозов

Kirill
1

Уже потомки напишут)

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Martin Prestone

Яков
0

зачем ждать, возьми ипотеку «Тинькофф Яхта», кешбек, морские мили, на 300 лет, минимальный ежемесячный платеж

Ответить

true iBegginer

0

Похоже, что какой-то рок есть.
Джобс тоже строил крутую яхту, а потом скончался.

Ответить

Джон Крайтон

true
4

*записываю в свой дневник успеха*
...если стану богатым, яхту не строить

Ответить

new_comment

Джон
0

Абрамович, Дерипаска как смогли?

Ответить

Зеленый Змий

0

Тут один олигарх, когда увидел фотки сказал, что уебищненько, потому что на катер береговой охраны похоже. И врут на счет ее ледовых свойств - носовой свес из пластика. Хотя вряд ли кому-то понадобится на такой лодке плыть в холодные моря. Никто не хочет поучаствовать в аренде? Интересно посмотреть в живую

Ответить

Вася Анонов

Зеленый
1

Как вы определили материал носового свеса?

Ответить

Avdotii Pedishnii

Вася
0

металл не может так блестеть, даже отполированный , спросите каждого третьего во второй степени учителя физики.

Ответить

Вася Анонов

Avdotii
0

Яхта покрыта таким слоем грунта, гелькоута и лака, что вы не увидите из под него из чего она сделана. Но такие суда делают из стали:
вот видео https://www.youtube.com/watch?v=pHsjN3BiJIQ

Ответить

Зеленый Змий

Вася
0

Это Damen SeaXplorer 7x формально стальная яхта с фальшбортами из других материалов. Стальные яхты дешевле в производстве, чем композитные, но там сталь хорошо, если 10 мм, то есть сколько требует программа с сопроматом, а не ледокольные от 100мм. Сталь это дешевый материал и сама по себе яхта не индивидуального проекта, дорого, но не эксклюзив, как Майбах, сколько их там с конвейера сходит? Типовой проект, скажем так. И посещение такой яхты на вертолете это целое приключение, потому что вертолет это очень опасный предмет, заправленный горючим, обычно вертолет садится, пассажиры выгружаются и он улетает от греха подальше, когда надо сняться на берег прилетает, быстро загружаются и улетают. Именно поэтому логистика бывает такая самолет, из аэропорта до вертолетной площадки на побережье, к причалу на автомобиле или пешком и потом на тандере на яхту. Теоретически вертолет на яхту посадить можно, но на практике вертолетчики не хотят садиться на что-то, не похожее на бетонную подушку

Ответить

Александр Лесин

Зеленый
0

Не там ищешь.
Поверь, содержать такие судна крайне накладно, помимо покупки, а арендовать вполне реально.

Ответить

Зеленый Змий

Александр
1

Тут разные люди есть, а на этой лодке 7-8 кают для гостей
Кто в Майами сейчас на Watson Island можете посмотреть

Ответить

Dmitry Ilyin

Зеленый
0

Вы, часом, не из конкурента верфи Damen Yachting?

Ответить

Зеленый Змий

Dmitry
0

Хорошо было бы
Яхт много делают, если по маринам пройтись приедается типовуха. Есть выдающиеся образцы, но их сразу видно, как усмановскую яхту или Azzam

Ответить

Dmitry Kiselev

Зеленый
0

Бывают разные ледовые классы, условно говоря от ледяной крошки до многолетнего льда, в зависимости от класса и условий судно может идти либо самостоятельно отодвигая льдины, либо именно ломая лед. Также можно ходить в сопровождении ледокола. Насчет пластика точно не помню, но в принципе судну с полярным классом достаточно иметь силовой пояс выше ватерлинии при максимальной осадке, выше этого пояса можно делать хоть из говна и палок. В холодные моря на таких яхтах ходят и еще как, потому как это гораздо интереснее средиземноморского яхтинга с бабами и шампанским - рыбалка, киты, моржи и всякая прочая живность, хели-ски с яхты, да даже просто подойти вплотную к леднику на тендере и отколоть от него лед для коктейлей гораздо круче, чем стоять и нюхать солярку, пока ваш экипаж, чертыхаясь, впихивает посудину между еще двух таких же в каком-нибудь Сен-Тропе. По поводу похожести на катер береговой охраны - Дача построена по мотивам судов обеспечения буровых платформ, потому и выглядит так, тут специально отведено много места под полезный груз - тендеры, амфибии, вертолет, минисубмарину, барокамеру ну и все в таком духе. Просто до какого-то момента такие утилитарные суда брались в  качестве сопровождения для больших яхт, потом их стали строить специально слегка облагороженными внешне и внутри и наконец пришли к созданию самостоятельной яхты-эксплорера-все в одном. Если интересны такие лодки, советую посмотреть еще вот на эту, здесь немного другой подход - конверсия из судна с ледокольными возможностями. 
https://www.burgessyachts.com/ru/charter-a-yacht/yachts-for-charter/ragnar-00009736

Ответить

Вася Пражкин

1

Bla, Datcha

Ответить

Jack Sparrow

1

выглядит здорово, конечно! Пойду открою праздничный паштет по этому поводу

Ответить

Kelerius

0

Вот построил ты яхту, которая выдержит любые шторма... а потом рак находят. Вот тебе и походы в Арктику.
Здоровья Олегу!

Ответить

new_comment

Kelerius
1

Вот не строил ты яхт, мечтал разбогатеть... а потом рак находят. Вот тебе и походы в Арктику.

Ответить

Kelerius

new_comment
0

И так бывает

Ответить

Avdotii Pedishnii

0

Пожалуй, сегодня надену праздничные носки, всего с одной дыркой...

Ответить

ЯжПрограммист

0

Спасибо, посмотрел.

Ответить

Маргарита Моллаева

0

4 фотки сверху - это не экскурсия

Ответить

Dmitry Martemyanov

Маргарита
0

Если не хотите гуглить - читайте хотя бы комментарии) https://youtu.be/VlPkfqWOC_I

Ответить

Константин Морошин

0

https://youtu.be/c0_qJS8zrRE
Он давно к этому шёл 

Ответить

Asset Shakarim

0

Завтра на уроке ученикам покажу для мотивации, что когда нибудь вам все же придется мне подарить его) а то ска работаю так ;) 

Ответить

Сергей Милосердов

0

Как говорится, "шоб я так жил".

Ответить

Кирилл Хамитов

0

спасибо, запачкал свой крузак

Ответить

TL

0

Вот думаешь иногда, «Умный же чувак, своими мозгами создал огромной популярности продукт», а потом этот умный чувак покупает себе яхты, шлюх, часы, спорткары, цыганские дворцы. В чём прикол покупать эти побрякушки? Тут была статья про основателя Duty Free, который десятилетиями анонимно тратил своё состояние на благотворительность, мне кажется, такая трата денег и приносит наибольшее удовольствие: научные фонды, гранты, развитие медицины, физики, технологий, куда ещё приятнее тратить деньги? И тут чувак, который вроде бы неглупый предприниматель, покупает себе бусы и цыганский дворец, как африканский диктатор или российский чиновник. Как? В чём прикол? 

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