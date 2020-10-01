Для журналистов провели экскурсию на судне по Zoom.

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Голландская верфь Damen Yachting создала первую в мире экспедиционную частную яхту-ледокол La Datcha из класса SeaXplorer для российского миллиардера Олега Тинькова. Колумнист американского Forbes осмотрел 77-метровое судно через Zoom из своего дома в Бостоне и рассказал о ледоколе.

Внешний вид яхты разрабатывали дизайнеры из Azure Yacht Design. Из панорамного салона в носовой части открывается обзор на 270 градусов. Корпус судна соответсвует требованиям Полярного кодекса Международной морской организации для судов, эксплуатирующихся в северных водах, и может взламывать лёд.

La Datcha оснащена двумя вертолётными площадками — основной и резервной. Под палубой также есть ангар, где можно разместить и «хранить в безопасности» оба вертолёта, пишет журналист. По его словам, благодаря вертолётам у гостей Тинькова, «заядлого лыжника», будет возможность кататься на «самых удалённых лыжных трассах в мире».

На яхте есть просторная комната для снаряжения — в ней хранятся обувь и одежда на случай непогоды во время частных поездок, например, в Антарктиду. Кроме того, ледокол оборудован сауной, тренажёрным залом, массажной комнатой, баней и гидромассажной ванной на самой высокой точке судна — на смотровой площадке.

Среди других примечательных особенностей La Datcha — помещения для «многочисленной» команды, пишет Forbes. В неё входят специалисты, которые будут управлять вертолётами, моторными лодками и оборудованием.

La Datcha спустили на воду 3 июля 2020 года. Тиньков собирался проводить на ней около 20 недель в году, а в остальное время — сдавать в аренду.