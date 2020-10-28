Хозяйка Tesla в Австралии вернула угнанную машину с помощью приложения — она удалённо снижала её скорость и сигналила Материал редакции
Угонщики не выдержали издевательств и бросили машину.
Когда радиоведущая из Канберры Аннабель Бретт собиралась на работу, телефон предупредил, что у ее Tesla Model 3 сработала сигнализация. Машины на месте не оказалось, и женщина воспользовалась приложением Tesla, чтобы понять, что произошло, пишет 9now.
Приложение позволяет отследить местоположение автомобиля. Аннабель вызвала полицию и вместе со своим другом поехала следом за угонщиками.
Всю поездку Бретт записала на видео. По пути она использовала приложение Tesla, чтобы управлять угнанной машиной — замедляла ее, опускала стёкла, включала звуковой сигнал.
Спустя некоторое время угонщики бросили Tesla. Они попытались скрыться на другом автомобиле, но их засняли бортовые камеры машины, которые включаются автоматически при попытке угона.
Кроме того, один из преступников оставил в салоне свое водительское удостоверение и конверт с адресом. В результате полиция быстро нашла угонщиков и задержала.
Это не первый случай, когда угон Tesla удалось предотвратить с помощью приложения — в мае владелец машины запер преступника в салоне и отключил электродвигатель.
Блин на сколько же нужно быть простофилей, чтобы решиться угонять теслу. Там же камеры по всюду. Даже если получится угнать, не замеченным уйти не получится
Настолько тупыми угонщики бывают только в скрытой рекламе автопроизводителей и противоугонных систем =)
Блоги компаний
Показать еще