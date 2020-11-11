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Транспорт
Филипп Концаренко
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BMW показала электроскутер Motorrad Definition CE 04 Материал редакции

Скутер спроектирован для коротких и непродолжительных поездок в городе с частыми остановками и разгонами.

25 комментариев
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Definition CE 04 представили на онлайн-мероприятии для журналистов Nextgen. Скутер рассчитан на водителя и одного пассажира и не предназначен для длительных путешествий, поясняют в компании.

Батарея встроена в днище скутера, поэтому в его центральной части разместился отсек для хранения.

Definition CE 04 оснащен экраном 10,25 дюймов.

Компания не раскрывает характеристики двигателя и ёмкость аккумуляторов, лишь поясняя, что целевая аудитория скутера — жители города, проезжающие в течение дня около 12 км. По заявлению BMW, Definition CE 04 — предсерийный образец.

Вместе со скутером BMW показала куртку для водителя. В неё встроены светодиодные полоски, цвет которых можно менять с помощью сенсора на рукаве. В специальный карман встроена беспроводная зарядка для смартфона.

#bmw #электроскутер #новость

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25 комментариев
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Карл

17

белая курточка и заднее колесо без крыла... ммм...

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Alexander Zakharov

Карл
3

Не ругайтесь парни, вы оба преувеличиваете))))

Ответить

Георгий Беглорян

Карл
0

Просто ты не был в Германии, тогда бы понял. 

Ответить

Карл

Георгий
5

был и достаточно много, но не понял, как немецкая вода с немецкой дороги не может попасть на куртку

Ответить

Георгий Беглорян

Карл
–3

Если бы тыл в Германии, то знаешь, что воды на поверхности дорог в Германии нет. А в Баварии машину можно мыть 1 раз в три года и в уличной обуви ходить по шерстяному ковру не боясь что он испачкается. 
 

Ответить

Карл

Георгий
6

тебе все-таки стоит как-нибудь съездить в германию))
а то ролики на ютубе - это такое)

Ответить

Георгий Беглорян

Карл
0

Ты когда ездил белые вещи не брал? Ватника достаточно будет? А то я боюсь там испачкаться в немецкой грязи. 

Ответить

Пётр Радищев

Георгий
0

так там же грязи нет?

Ответить

Anton Arsentyev

Георгий
0

Бавария != вся Германия
плюс открытый грунт там тоже есть)

Ответить

Андрей Чураев

Карл
0

В смысле? А комплектации как же продавать?

Ответить

Mike Raitsyn

2

Основная масса скутеров в Лондоне - курьеры, для них 12км это на час-два работы. Кто ЦА? Любители драг рейсов на скутерах? Такие есть вообще? 

Ответить

Mika

Mike
7

В крупном городе на нем даже до работы/дома не все смогут доехать.

Ответить

Георгий Беглорян

Mike
0

Да, маркетологи бмв тупые, ничего не понимают в ца. 

Ответить

Alexander Zakharov

Mike
0

"The urban target group mainly rides short distances of approximately [7.5 miles] per day. Long-distance comfort is therefore less important than variable ergonomics and easy accessibility"

Ответить

Bekzat Sadykov

Mike
0

Юго-Восточная Азия и Индия, видимо.

Ответить

Иван Яковлев

Bekzat
0

Они завалены китайскими мопедами. Если кто не в курсе, в Китае уже много лет запрещена продажа бензиновых мопедов. Излишки экспортируют в соседние тёплые страны.

Ответить

Mike Raitsyn

Mike
0

В принципе, ЦА понятна - молодой яппи, помешанный на экологии, жизнь которого крутится вокруг ячейки для сна, офиса и бара. Не совсем понятно чем велик не угодил - за 3-5к евро можно взять феноменальный электровел с ренжем в 30-70 миль. Да, подругу/друга (мы же про Германию) сзади не пристроишь, но все же. 

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Maxim Stroganoff

1

Написано же предсерийный! Вы когда покупаете предсерийную электрощетку, рассчитанную на чистку одного зуба, тоже так начинаете пищать??

Ответить

Юрий Белоножкин

Maxim
0

Всегда так делаю, когда покупаю зубную щетку для одного зуба.

Ответить

Dmitry P.

0

“целевая аудитория скутера — жители города, проезжающие в течение дня около 12 км.” - это и велосипед/электросамокат можно использовать. Машина хотя бы дает комфорт и защиту от погоды предоставляет, даже если расстояние такое ничтожное.

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D Sh

0

Огонь

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Bekzat Sadykov

0

Красиво. Но цена будет конская. Баварцы это умеют.

Ответить

Юрий Белоножкин

Bekzat
0

Налоговые вычеты порешают.

Ответить

Иван Яковлев

0

Если речь про городской транспорт, то мне больше концепт от Тойоты понравился: https://global.toyota/en/detail/1225223 Они не забыли что бывают дожди, подумали куда положить сумку с продуктами, сделали одновременно компактно и не тесно.

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Eugene Basov

0

БМВ (Мерседес, Ауди,...) представила электро... Компания не раскрывает точные характеристики, стоимость и сроки серийного производства.
Это неважно, главное покупайте БМВ (Мерседес, Ауди,...)

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