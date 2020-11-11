на The Standoff
BMW показала электроскутер Motorrad Definition CE 04 Материал редакции
Скутер спроектирован для коротких и непродолжительных поездок в городе с частыми остановками и разгонами.
Definition CE 04 представили на онлайн-мероприятии для журналистов Nextgen. Скутер рассчитан на водителя и одного пассажира и не предназначен для длительных путешествий, поясняют в компании.
Батарея встроена в днище скутера, поэтому в его центральной части разместился отсек для хранения.
Definition CE 04 оснащен экраном 10,25 дюймов.
Компания не раскрывает характеристики двигателя и ёмкость аккумуляторов, лишь поясняя, что целевая аудитория скутера — жители города, проезжающие в течение дня около 12 км. По заявлению BMW, Definition CE 04 — предсерийный образец.
Вместе со скутером BMW показала куртку для водителя. В неё встроены светодиодные полоски, цвет которых можно менять с помощью сенсора на рукаве. В специальный карман встроена беспроводная зарядка для смартфона.
белая курточка и заднее колесо без крыла... ммм...
Просто ты не был в Германии, тогда бы понял.
Если бы тыл в Германии, то знаешь, что воды на поверхности дорог в Германии нет. А в Баварии машину можно мыть 1 раз в три года и в уличной обуви ходить по шерстяному ковру не боясь что он испачкается.
Ты когда ездил белые вещи не брал? Ватника достаточно будет? А то я боюсь там испачкаться в немецкой грязи.
Основная масса скутеров в Лондоне - курьеры, для них 12км это на час-два работы. Кто ЦА? Любители драг рейсов на скутерах? Такие есть вообще?
"The urban target group mainly rides short distances of approximately [7.5 miles] per day. Long-distance comfort is therefore less important than variable ergonomics and easy accessibility"
Юго-Восточная Азия и Индия, видимо.
Они завалены китайскими мопедами. Если кто не в курсе, в Китае уже много лет запрещена продажа бензиновых мопедов. Излишки экспортируют в соседние тёплые страны.
В принципе, ЦА понятна - молодой яппи, помешанный на экологии, жизнь которого крутится вокруг ячейки для сна, офиса и бара. Не совсем понятно чем велик не угодил - за 3-5к евро можно взять феноменальный электровел с ренжем в 30-70 миль. Да, подругу/друга (мы же про Германию) сзади не пристроишь, но все же.
Написано же предсерийный! Вы когда покупаете предсерийную электрощетку, рассчитанную на чистку одного зуба, тоже так начинаете пищать??
“целевая аудитория скутера — жители города, проезжающие в течение дня около 12 км.” - это и велосипед/электросамокат можно использовать. Машина хотя бы дает комфорт и защиту от погоды предоставляет, даже если расстояние такое ничтожное.
Красиво. Но цена будет конская. Баварцы это умеют.
Если речь про городской транспорт, то мне больше концепт от Тойоты понравился: https://global.toyota/en/detail/1225223 Они не забыли что бывают дожди, подумали куда положить сумку с продуктами, сделали одновременно компактно и не тесно.
БМВ (Мерседес, Ауди,...) представила электро... Компания не раскрывает точные характеристики, стоимость и сроки серийного производства.
Это неважно, главное покупайте БМВ (Мерседес, Ауди,...)
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