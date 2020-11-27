Фото: персональная подводная лодка от американской Triton Submarines стоимостью $5,5 млн Материал редакции
Лодка может погрузиться на глубину до 1000 метров.
Подлодку Triton 3300/6 проектирует флоридская компания Triton Submarines: она предлагает «насладиться глубоководным дайвингом» семьям и компаниям друзей.
Лодка стоит $5,5 млн, пишет Yanko Design. Она предназначена для погружения на глубину до 1000 метров.
Лодка поставляется в цвете «Тиффани». Triton 3300/6 вмещает шесть человек — пилота и пять пассажиров. При необходимости можно освободить место и оставить только четыре сидения.
В салоне также есть кондиционер, освещение и кнопки управления — они размещены под пассажирскими сиденьями и позади них.
Теперь миллиардерам доступен супер-мега-экстра-лакшери отдых:
1. Покупаешь себе супер-яхту-корабль, с вертолетной площадкой и подводной лодкой (еще бонусом джет-пак, водные мотоциклы и Starlink)
2. Идешь на ней в райское местечко, аля Сейшелы, Карибы, Большой Барьерный риф, etc
3. Погружаешься под воду со своей компанией, в любом месте, в любое время.
4. Когда заканчивается бухлишко и еда - садишься на свой вертолет, мчишь на сушу, затариваешься и обратно.
5. Продолжаешь по кругу, начиная с пункта 2.
Впрочем, если миллиардер часто будет так тусить, он быстро перестанет быть миллиардером.
На фото, похоже масштабная модель.
Сегодня всё так, сначала проверь спрос (продай воздух и собери бабло), потом может быть производи.
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