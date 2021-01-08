Фото: 56-дюймовый экран MBUX Hyperscreen для электромобилей Mercedes-Benz Статьи редакции
Это несколько дисплеев, которые объединены в один — например, у пассажира будет отдельный экран.
Mercedes-Benz показала 56-дюймовый (141 см) экран MBUX Hyperscreen для своих электромобилей EQS. Это несколько дисплеев, которые объединены в один.
Hyperscreen будет расположен на всей фронтальной части машины и объединит функции приборной панели, навигации, развлечений, настроек и другие.
Hyperscreen обрамлён пластиковой рамой, вся видимая часть окрашена в сложный трёхслойный цвет «Серебряная тень», рассказали в Mercedes-Benz.
В панель встроен дисплей и собственная рабочая зона для пассажира. Если пассажирское сиденье не занято, то экран превращается в цифровую декоративную часть. На центральных и пассажирских дисплеях используется технология OLED. Экраны покрыты стеклом Gorilla Glass.
Приборная панель оснащена системой тактильной обратной связи
Hyperscreen работает на мультимедийной системе с искусственным интеллектом Mercedes-Benz User Experience (MBUX). Система может учиться — изучать привычки и предпочтения водителя, чтобы стать более персонифицированной.
Система работает на восьмиядерном процессоре и имеет 24 Гб встроенной памяти.
А вот так диагонали суммировать вообще законно? Здесь тогда примерно 150-дюймовый экран, только склеить корпуса осталось между собой
Я прям представляю, как все это мне летит в лицо при аварии ..
Телефонный хот-дог
С таким-то дисплеем, считай, любое неловкое движение в салоне — уже будет сто́ить как авария 🤭
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