Транспорт
Лиана Липанова

Фото: 56-дюймовый экран MBUX Hyperscreen для электромобилей Mercedes-Benz Статьи редакции

Это несколько дисплеев, которые объединены в один — например, у пассажира будет отдельный экран.

5 5 комментариев
806 просмотров

Mercedes-Benz показала 56-дюймовый (141 см) экран MBUX Hyperscreen для своих электромобилей EQS. Это несколько дисплеев, которые объединены в один.

Hyperscreen будет расположен на всей фронтальной части машины и объединит функции приборной панели, навигации, развлечений, настроек и другие.

Hyperscreen обрамлён пластиковой рамой, вся видимая часть окрашена в сложный трёхслойный цвет «Серебряная тень», рассказали в Mercedes-Benz.

В панель встроен дисплей и собственная рабочая зона для пассажира. Если пассажирское сиденье не занято, то экран превращается в цифровую декоративную часть. На центральных и пассажирских дисплеях используется технология OLED. Экраны покрыты стеклом Gorilla Glass.

Приборная панель оснащена системой тактильной обратной связи

Hyperscreen работает на мультимедийной системе с искусственным интеллектом Mercedes-Benz User Experience (MBUX). Система может учиться — изучать привычки и предпочтения водителя, чтобы стать более персонифицированной.

Система работает на восьмиядерном процессоре и имеет 24 Гб встроенной памяти.

#mercedes #mercedesbenz #электромобили

5 5 комментариев
3
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5 комментариев
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z z

2

А вот так диагонали суммировать вообще законно? Здесь тогда примерно 150-дюймовый экран, только склеить корпуса осталось между собой 

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Andrey Lc

0

С диагональю загнули конечно.

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StepanCapusta

0

Я прям представляю, как все это мне летит в лицо при аварии ..

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Телефонный хот-дог

StepanCapusta
0

С таким-то дисплеем, считай, любое неловкое движение в салоне — уже будет сто́ить как авария 🤭

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Michael

0

Интерфейс все еще из 2010

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