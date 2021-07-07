{"id":4560,"title":"\u041f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0441\u0442 \u043e \u0437\u0430\u0431\u043b\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439","url":"\/redirect?component=advertising&id=4560&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/261431&hash=7684295fbfa3bcf85e18a8cd5e7be7befde7e20f5e3ce9485e81111979ebdcb5","isPaidAndBannersEnabled":false}
Транспорт
Евгения Евсеева

BMW представил серийный электроскутер Motorrad CE 04 Статьи редакции

Стоит от $12 тысяч.

14 14 комментариев
1597 просмотров

До этого BMW показывал в 2020 году предсерийный образец Motorrad Definition CE 04, а теперь планирует запустить серийное производство электроскутеров, пишет The Verge. Стоимость — от $12 тысяч.

В компании заявили, что все новые модели BMW Motorrad будут только электрическими.

Максимальная скорость электроскутера— 120 км/ч, а разогнаться до 50 км/ч можно за 2,6 секунды. Ёмкость аккумулятора — 8,9 кВтч, он обеспечивает запас хода около 130 км. Водитель сможет выбрать между тремя режимами вождения: ECO, Rain и Road.

Электроскутер оснащен цветным 10,25-дюймовым дисплеем со встроенной навигацией. К нему можно подключить смартфон, который можно будет также и подзарядить во время езды.

#новость #bmw

14 14 комментариев
10
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","bmw"], "comments": 14, "likes": 10, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 267526, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 07 Jul 2021 19:55:12 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дмитрий Пелипас

2

Что это за дичь ?

Ответить

Михаил Бурмистров

Дмитрий
4

Это чтобы номер телефона было куда крепить, если кому-то перегородил дорогу

Ответить

Максим Ходосевич

Дмитрий
0

Предполагаю, что защита дисплея от фронтального удара и одновременно улучшитель обтекаемости)
Ах, да, и самое главное, это стиль!😄

Ответить

Дмитрий Пелипас

Максим
1

Напомнило

Ответить

Илья Шишкунов

Дмитрий
0

Может светоотражатель? 

Ответить

Убитый Женя

Дмитрий
0

Походу на этом месте их дизайнер уволился, а новых не нашлось. Сами там побыстрому сообразили, технолог сказал "Норм, пойдёт".

Ответить

Vasiliy coconut

2

Solar panel😂😂

Ответить

Роман Ягубов

1

Да,да! Солнечная панель!🤣

Ответить

Вася Пражкин

1

 Электроскутер оснащен цветным 10,25-дюймовым дисплеем

Цветным? В 2021-м? Серьёзная заявка.

Ответить

Свободный Артем

1

Мопед за 880т.р. до растаможки?
Ну да, звучит привлекательно.

Ответить

Aleksandr Stogniy

0

Бро, это же катафот 🤷🏻‍♂️

Ответить

Илья Шишкунов

0

Впечатления скорее отрицательные, дисплей в скутере вместо гнезда под телефон это вышка 

Ответить

Infinity Trap

0

Дизайн только презентовали, а он уже устарел, охуенно

Ответить

Stepan Popov

0

Дизайн как у скутеров из фантастических фильмов 90-х

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
Финансы
Маша Цепелева
В рейтинге Forbes появились первые миллиардеры из Эстонии — состояние основателей Wise превысило $1 млрд после IPO Статьи редакции

Рыночная капитализация стартапа выросла до $11 млрд на фоне высокого спроса на денежные онлайн-операции во время пандемии.

Таавет Хинрикус и Кристо Каарман Wise
83 83 комментария
23
Дизайн
Маша Цепелева
«Светофор будущего» от «Студии Артемия Лебедева»: с экраном вместо секций и квадратной версией на замену знакам Статьи редакции

100 лет у светофора было три секции из-за шарообразных ламп, но современный «может выглядеть как угодно», считают в компании.

Вертикальный «светофор будущего» «Студия Артемия Лебедева»
284 284 комментария
159
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Транспорт
Евгения Евсеева
BMW представил серийный электроскутер Motorrad CE 04 Статьи редакции

Стоит от $12 тысяч.

14 14 комментариев
10
Т1 Консалтинг
Открыт прием заявок на хакатон CRM Hack от Т1 Консалтинг
0 Обсудить
0
Офтоп
Мегаплан
Короли железных дорог: как обогащались на госконтрактах дореволюционные предприниматели

В середине XIX века во время Крымской войны англичане менее, чем за два месяц проложили железную дорогу под Севастополем, обеспечив бесперебойный подвоз боеприпасов и продуктов к войскам. Это во многом решило исход войны не в пользу России, ведь длина железных дорог в Российской империи тогда была всего лишь около тысячи километров. Чтобы догнать…

Вокзал станции Тверь и служащие Николаевской железной дороги. 1863-1864 гг.
8 8 комментариев
24
Первая грузовая компания
Почему в нашей стране не скоро появятся массовые «беспилотники»?

Директор по логистике ПГК Михаил Петров в своем блоге поделился мнением о том, почему беспилотные перевозки все еще не смогли плотно войти в нашу жизнь. Эта тема обсуждается не первый год, однако массового распространения технология пока не получила. Разбираемся вместе. Если вы хотите поделиться своим видением, пишите в комментариях, обсудим!

0 Обсудить
1
Офтоп
Таня Боброва
Wylsacom купил курс Гусейна Гасанова «Мышление миллионера» — но в день начала обучения пришло письмо об окончании курса Статьи редакции

С проблемами с доступом к курсу столкнулись и другие клиенты.

69 69 комментариев
32
Маркетинг
Елена Богатырева
Мы поработали с 3 агентствами и 7 специалистами за 3 года, а Facebook продолжает выдавать нам ужасный таргетинг

Всем добрый день! На связи Елена Богатырева, сервис trade-in техники ДамПродам.

19 19 комментариев
15
Дизайн
Ольга Такмазьян
Архитекторы, которые не заканчивали здания до конца: к чему пришли метаболисты и их идеи «гибких» домов в духе Lego Статьи редакции

Концепция метаболизма в архитектуре просуществовала всего десять лет и в основном осталась на чертежах.

Символ метаболизма — башня Накагин в Токио Architecting
0 Обсудить
20
Admitad Affiliate
Как повышать продажи по CPA: опыт L’Occitane, OBI и Kanzler

Топовые бренды рассказали о своей тактике и результатах многолетней работы с партнерами

5 5 комментариев
4
Jungheinrich
Защита склада. Рекомендации экспертов Jungheinrich по безопасной эксплуатации стеллажей

По мере того как механизированные процессы на производственных площадках становятся все сложнее и интенсивнее, потенциальных источников риска становится больше. Для защиты от финансовых убытков большинство современных складов застрахованы, однако для предотвращения потерь товаров, времени, здоровья людей, деловых договоренностей необходим…

1 1 комментарий
0
Больше статей
null