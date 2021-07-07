BMW представил серийный электроскутер Motorrad CE 04 Статьи редакции
Стоит от $12 тысяч.
До этого BMW показывал в 2020 году предсерийный образец Motorrad Definition CE 04, а теперь планирует запустить серийное производство электроскутеров, пишет The Verge. Стоимость — от $12 тысяч.
В компании заявили, что все новые модели BMW Motorrad будут только электрическими.
Максимальная скорость электроскутера— 120 км/ч, а разогнаться до 50 км/ч можно за 2,6 секунды. Ёмкость аккумулятора — 8,9 кВтч, он обеспечивает запас хода около 130 км. Водитель сможет выбрать между тремя режимами вождения: ECO, Rain и Road.
Электроскутер оснащен цветным 10,25-дюймовым дисплеем со встроенной навигацией. К нему можно подключить смартфон, который можно будет также и подзарядить во время езды.
Что это за дичь ?
Это чтобы номер телефона было куда крепить, если кому-то перегородил дорогу
Предполагаю, что защита дисплея от фронтального удара и одновременно улучшитель обтекаемости)
Ах, да, и самое главное, это стиль!😄
Убитый Женя
Походу на этом месте их дизайнер уволился, а новых не нашлось. Сами там побыстрому сообразили, технолог сказал "Норм, пойдёт".
Электроскутер оснащен цветным 10,25-дюймовым дисплеем
Цветным? В 2021-м? Серьёзная заявка.
Впечатления скорее отрицательные, дисплей в скутере вместо гнезда под телефон это вышка
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