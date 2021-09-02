NASA протестирует аэротакси Joby Aviation на безопасность Статьи редакции
Испытательные полёты с замерами уровня шума — часть национальной программы по расширению воздушного транспорта.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США приступило к лётным испытаниям полностью электрического летающего автомобиля с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL). Об этом NASA сообщило на своём официальном сайте.
Агентство впервые тестирует аэротакси — это часть национальной кампании Advanced Air Mobility (ААМ), которая должна повысить общественное доверие к малогабаритному и дешёвому воздушному транспорту. Для испытаний NASA выбрало летающий электромобиль компании Joby Aviation, которая планирует запустить сеть экологически чистых воздушных такси к 2023-2024 году.
Летающий электромобиль Joby, вмещающий пилота и четырёх пассажиров, может преодолеть на одном заряде до 240 км с максимальной скоростью 320 км/ч. По заявлениям производителя, электромобиль практически бесшумен — его двигатели и винты работают в 100 раз тише, чем у среднестатистического вертолёта.
NASA проверит эти заявления с помощью мобильной станции с 50 микрофонами — она будет измерять акустический профиль при взлёте, полёте и посадке воздушного электромобиля. Тихая работа — одно из главных требований программы ААМ, которая предусматривает, что в перспективе воздушный транспорт будет работать в густонаселённых районах.
Также в план испытаний входит тщательная проверка управляемости и безопасности летающего электромобиля. Если программа ААМ достигнет поставленных целей, то в США начнётся строительство масштабной сети воздушных такси, медицинских транспортных средств и дронов для доставки грузов.
Ну автомобилями я бы это не назвал) скорее пассажирские квадрокоптеры
С каждой подобной инновационной новостью мне становится в глубине души жалко Россию 😓
А ты что сам-то сделал хорошего для страны?
Чтобы не жалеть, а гордиться?
Или, как обычно - сидишь на порнхабе и жалеешь в две руки? 🤣
А ты что сам-то сделал хорошего для страны?
Чтобы не жалеть, а гордиться?
Или, как обычно - сидишь на порнхабе и жалеешь в две руки? 🤣
Я школу по робототехнике в Севастополе построил - учит детей, готовит к будущему. А ты?
Ну я не ною. Я налоги плачу) Чего только стоит транспортный за 300 лошадок.
Школа это бизнес. Или нет? Кроме шуток.
И какому будущему она учит детей: Разве вы знаете, что будет через 5 лет? Имхо кружок НВП с применением стрелковки был стократ полезней. Нет правда. Вы бы еще процы учили детей делать. Какие роботы? Вы что в СССР живете? Это абсолютно закрытые технологии недоступные большинству. Если говорить о серьезных решениях. Детские поделки и на ютубе можно научиться делать. Толку от этого.
И чего - вы сделали кружок НВП с подговтовкой стрелковки?
Или тоже на порнхабе философствуете?
Я не знаю, что будет через 5 лет, но я знаю, что чем больше пацанов (и девчонок тоже, кстати) будет уметь контроллеры прогать на C (или на Пайтоне кодить) и не будет пивасик хлебать у подьездов - тем конструктивнее будет наше будущее
Что касается "закрытых технологий, недоступных для большинства" - это лишь ваш выбор - быть в том большинстве, для которого эти технологии недоступны 😆🤦♂️
А то, что это бизнес - ну так вы сами заметили - в СССР уже не живём 30 лет
Ну хорошо хоть сознались, что бизнес. Нейронка уже многое делает лучше чем человек. Прогать на С им точно не придется. Да и не поможет. И не накормит. Хотя это не вредно. Но и не полезно. Пустая трата времени. Зато бизнес и вы молодец. Но если начнете учить тому, что будет полезно, а не только приносит вам деньги. Тогда да. Поклон и уважение.
Круто. А какой ценик за поездку- не озвучили(
По пятницам будет повышенный спрос!)
У "православных" вертолетов, летный час - что-то около 25к (2 года назад интересовался, от нечего делать)
Дальше фантазируйте сами)))
Сел и полетел снимать тик токи на встроенную камеру) И в правду на квадрокоптер похоже) Здорово, я бы с удовольствием попробовал полетать на таком транспорте.
его двигатели и винты работают в 100 раз тише, чем у среднестатистического вертолёта.
странное сравнение. Никто никогда не слышал "стреднестатистический вертолёт". Надо сравнивать с каким-то реальным вертолётом.
Конечно слышал. Берешь самый шумный. вертолет, берешь самый тихий, выводищь среднюю - вот тебе среднестатистический вертолет. Только тут они заявляют о разнице в 2 порядка, если это правда, то можно вообще ничего не считать, это прорыв.
я думаю, что на этапе выбора самого шумного могут возникнуть сложности, на этапе выбора самого тихого их ещё больше. Почему не взять конкретный условный МИ-8?
Потому что он не везде присутствует и вряд ли в Штатах. Кроме того, я так подозреваю, имеются ввиду коммерческие гражданские вертолеты. Как бы если вы услышали шум боевого не на параде, у вас значительно более серьезные проблемы, чем сам шум )))
:) ну пусть свой любимый вертолёт возьмут, апач какой-нить или на чём они там летают. Ха, вспомнил, фильм какой-то был, там какой-то бесшумный вертолёт летал военный, вот с ним пусть сравнят.
А зачем? Они заявляют в разнице в 100 раз, при такой разнице не имеет значения с чем сравнивать, это комариный писк среди галдежа.
При чем здесь NASA? Они же не в космос летают, а так, над поверхностью земли пыль поднимают. И не менее важный вопрос - а что насчёт пыли? Кому понравится постоянно жевать песок на зубах?
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