{"items":[{"comment_id":3287377,"subsite_id":199122,"user_id":815582,"type":"comment_add","id":3287377,"hash":"7e628ae4e5182d93ebdee7d727e8f1f1","date":1631812239,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/294497-natura-siberica-podala-isk-k-sovladelice-kompanii-irine-trubnikovoy-na-1-67-mlrd-rubley?comment=3287377","text":"\u041f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0436\u0430\u043d\u0440 \u0436\u0430\u0434\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u0442\u0443\u043f\u044b\u0435?)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":815582,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/815582-sergey-nikitin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/76da482a-79e7-5719-bcf4-964e4362f6dd\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":294497,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/294497-natura-siberica-podala-isk-k-sovladelice-kompanii-irine-trubnikovoy-na-1-67-mlrd-rubley","title":"Natura Siberica \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b\u0430 \u0438\u0441\u043a \u043a \u0441\u043e\u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u0438\u0446\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0418\u0440\u0438\u043d\u0435 \u0422\u0440\u0443\u0431\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043d\u0430 1,67 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3287378,"subsite_id":199129,"user_id":168755,"type":"comment_add","id":3287378,"hash":"b1b537806b15183654d9a25e9b8ea96f","date":1631812247,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/294429-odnoklassniki-nachnut-avtomaticheski-ponizhat-v-vydache-i-banit-posty-s-klikbeytom-i-prizyvami-stavit-klassy?comment=3287378","text":"\u0412\u044b\u0432\u043e\u0434\u044b \u0432\u044b \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u043c\u0435\u043d\u044f, \u044f \u043b\u0438\u0448\u044c \u043f\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438\u043b\u0441\u044f \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0438 \u0437\u0430\u0434\u0430\u043b \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":168755,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/168755-nikolay-werner","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a2dea677-4b5d-534c-9144-af727064c7c7\/","name":"Nikolay Werner","isVerified":false},"content":{"id":294429,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/294429-odnoklassniki-nachnut-avtomaticheski-ponizhat-v-vydache-i-banit-posty-s-klikbeytom-i-prizyvami-stavit-klassy","title":"\u00ab\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438\u00bb \u043d\u0430\u0447\u043d\u0443\u0442 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043f\u043e\u043d\u0438\u0436\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0447\u0435 \u0438 \u0431\u0430\u043d\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u0441\u0442\u044b \u0441 \u043a\u043b\u0438\u043a\u0431\u0435\u0439\u0442\u043e\u043c \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0437\u044b\u0432\u0430\u043c\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u00ab\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u044b\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3287380,"subsite_id":199128,"user_id":740019,"type":"comment_add","id":3287380,"hash":"e98c1dfe30aa1f49594f6bc619f3e2a7","date":1631812261,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/293746-ih-ekspluatiruyut-kompanii-grabyat-vory-i-ne-zashchishchaet-pravitelstvo-kak-zhivut-65-tysyach-dostavshchikov-edy-v-nyu-yorke?comment=3287380","text":"<\u0443\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c>","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":740019,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/740019-slavals","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ef6de6a4-379a-a437-3f09-8ae6fb354537\/","name":"\u0421\u043b\u0430\u0432\u0430\u043b\u0421","isVerified":false},"content":{"id":293746,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/293746-ih-ekspluatiruyut-kompanii-grabyat-vory-i-ne-zashchishchaet-pravitelstvo-kak-zhivut-65-tysyach-dostavshchikov-edy-v-nyu-yorke","title":"\u0418\u0445 \u044d\u043a\u0441\u043f\u043b\u0443\u0430\u0442\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u0433\u0440\u0430\u0431\u044f\u0442 \u0432\u043e\u0440\u044b \u0438 \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0449\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e: \u043a\u0430\u043a \u0436\u0438\u0432\u0443\u0442 65 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0449\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0435\u0434\u044b \u0432 \u041d\u044c\u044e-\u0419\u043e\u0440\u043a\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3287381,"subsite_id":199115,"user_id":740822,"type":"comment_add","id":3287381,"hash":"f5e7ed8b87fb9a1a22cdbd4e17415fd6","date":1631812300,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/294320-hyundai-zapustit-set-letayushchih-taksi-v-65-gorodah-mira-pervye-stancii-otkroyut-v-2022-godu?comment=3287381","text":"\u041a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0434\u0435\u0448\u0435\u0432\u044b\u0439 PR","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":740822,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/740822-chit-chat","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d1a1b39f-8e49-7e16-108d-e608e9497cc5\/","name":"\u0427\u0438\u0442 \u0427\u0430\u0442","isVerified":false},"content":{"id":294320,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/294320-hyundai-zapustit-set-letayushchih-taksi-v-65-gorodah-mira-pervye-stancii-otkroyut-v-2022-godu","title":"Hyundai \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442 \u0441\u0435\u0442\u044c \u043b\u0435\u0442\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438 \u0432 65 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\u0445 \u043c\u0438\u0440\u0430 \u2014 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442\u043a\u0440\u043e\u044e\u0442 \u0432 2022 \u0433\u043e\u0434\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3287382,"subsite_id":199120,"user_id":886590,"type":"comment_add","id":3287382,"hash":"39686b4287949ffb2422bbdc0133093e","date":1631812348,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/294496-soglasno-postanovleniyu-pravitelstva-gruppam-mid-i-mvd-poruchili-vernut-na-rodinu-500-tysyach-rossiyan-emigrantov?comment=3287382","text":"\u0410 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435, \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043b\u0438\u0448\u043d\u0438\u0445 \u0440\u0442\u043e\u0432, \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044e \u0437\u0430\u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043d\u043e\u0435 \u0438\u043c\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0434\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0447\u0438\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432, \u043d\u0435?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":886590,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/886590-adam-batazhev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3b465dfe-8b02-5139-a6ff-aa14fc38ccca\/","name":"\u0410\u0434\u0430\u043c \u0411\u0430\u0442\u0430\u0436\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":294496,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/294496-soglasno-postanovleniyu-pravitelstva-gruppam-mid-i-mvd-poruchili-vernut-na-rodinu-500-tysyach-rossiyan-emigrantov","title":"\u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e \u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0430\u043c \u041c\u0418\u0414 \u0438 \u041c\u0412\u0414 \u043f\u043e\u0440\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u043d\u0443 500 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d-\u044d\u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3287384,"subsite_id":199115,"user_id":135169,"type":"comment_add","id":3287384,"hash":"a6941759de8fcc49c32c5889402c78f2","date":1631812391,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/294469-elektromobil-lucid-byvshego-sotrudnika-tesla-operedil-model-s-po-dalnosti-probega-na-odnom-zaryade-v-1-3-raza?comment=3287384","text":"\u0427\u0442\u043e \u0436, \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e. \u041f\u043e\u043a\u0430 \u0434\u043e \u0414\u0412\u0421 \u043d\u0435 \u0434\u043e\u0442\u044f\u0433\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442, \u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441 \u0432\u0435\u0441\u044c\u043c\u0430 \u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u0435\u043d. \u041b\u0435\u0442 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 10 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u043a\u0438 \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0445\u043e\u0434\u0430, \u0434\u0430 \u0438 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0436\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0434\u043e 80% \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442 \u0437\u0430 15-20.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":135169,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/135169-syzygy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e8f5c657-6005-0c8c-1d3d-62d8061f832c\/","name":"Syzygy","isVerified":false},"content":{"id":294469,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/294469-elektromobil-lucid-byvshego-sotrudnika-tesla-operedil-model-s-po-dalnosti-probega-na-odnom-zaryade-v-1-3-raza","title":"\u042d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c Lucid \u0431\u044b\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430 Tesla \u043e\u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438\u043b Model S \u043f\u043e \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u0435 \u0432 1,3 \u0440\u0430\u0437\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3287385,"subsite_id":199115,"user_id":708097,"type":"comment_add","id":3287385,"hash":"e920e36ec5b934f8b920b7c745a59ed7","date":1631812397,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/294469-elektromobil-lucid-byvshego-sotrudnika-tesla-operedil-model-s-po-dalnosti-probega-na-odnom-zaryade-v-1-3-raza?comment=3287385","text":"\u042f \u0441 Tjournal.ru, \u0442\u0430\u043c \u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u043e..\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":708097,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/708097-fred-han","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/05056813-0536-53c8-be06-430c82d0b698\/","name":"Fred Han","isVerified":false},"content":{"id":294469,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/294469-elektromobil-lucid-byvshego-sotrudnika-tesla-operedil-model-s-po-dalnosti-probega-na-odnom-zaryade-v-1-3-raza","title":"\u042d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c Lucid \u0431\u044b\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430 Tesla \u043e\u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438\u043b Model S \u043f\u043e \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u0435 \u0432 1,3 \u0440\u0430\u0437\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3287386,"subsite_id":199120,"user_id":879727,"type":"comment_add","id":3287386,"hash":"3b87843e100a9f0f9ed7121412cb600a","date":1631812413,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/294496-soglasno-postanovleniyu-pravitelstva-gruppam-mid-i-mvd-poruchili-vernut-na-rodinu-500-tysyach-rossiyan-emigrantov?comment=3287386","text":"\u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e, \u0430 \u043a\u0430\u043a \u043e\u043d\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0441\u044b\u043d\u0443\u043b\u044e \u041c\u0435\u0434\u0432\u0435\u0434\u0435\u0432\u0430 \u0443\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c, \u043d\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u0434\u043e\u0447\u043a\u0443 \u041f\u0435\u0441\u043a\u043e\u0432\u0430?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":879727,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/879727-yulian-yurevich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ef31ddd7-553a-52a6-aa93-705816fbce63\/","name":"\u042e\u043b\u0438\u0430\u043d \u042e\u0440\u044c\u0435\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":294496,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/294496-soglasno-postanovleniyu-pravitelstva-gruppam-mid-i-mvd-poruchili-vernut-na-rodinu-500-tysyach-rossiyan-emigrantov","title":"\u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e \u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0430\u043c \u041c\u0418\u0414 \u0438 \u041c\u0412\u0414 \u043f\u043e\u0440\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u043d\u0443 500 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d-\u044d\u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3287387,"subsite_id":199120,"user_id":383629,"type":"comment_add","id":3287387,"hash":"de39e5b599635cb88eb8e49a1337f14b","date":1631812451,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/294496-soglasno-postanovleniyu-pravitelstva-gruppam-mid-i-mvd-poruchili-vernut-na-rodinu-500-tysyach-rossiyan-emigrantov?comment=3287387","text":"\u041d\u0443 \u043f\u043e\u043c\u0438\u043b\u0443\u0439\u0442\u0435, \u043e\u043d\u0438 \u0441\u0430\u043c\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0435 \u0438\u043c\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u043d\u0430\u0432\u043e\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0441\u0430\u043c\u0438 \u0436\u0435 \u0438 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u0442\u044c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":383629,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/383629-alex-petrov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dede3683-b32c-815e-f233-48fc8a151cbf\/","name":"Alex Petrov","isVerified":false},"content":{"id":294496,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/294496-soglasno-postanovleniyu-pravitelstva-gruppam-mid-i-mvd-poruchili-vernut-na-rodinu-500-tysyach-rossiyan-emigrantov","title":"\u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e \u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0430\u043c \u041c\u0418\u0414 \u0438 \u041c\u0412\u0414 \u043f\u043e\u0440\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u043d\u0443 500 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d-\u044d\u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3287388,"subsite_id":199115,"user_id":135169,"type":"comment_add","id":3287388,"hash":"62f2673b72c85273d09ce50334fe2932","date":1631812460,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/294469-elektromobil-lucid-byvshego-sotrudnika-tesla-operedil-model-s-po-dalnosti-probega-na-odnom-zaryade-v-1-3-raza?comment=3287388","text":"\u042d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0440\u0435\u043a\u043e\u0440\u0434 \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u044d\u0442\u043e EPA. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0438\u0434\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u043a\u043e\u0440\u0434, \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0438 \u0434\u043e \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447\u0438 \u0434\u043e\u0442\u044f\u043d\u0443\u0442\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":135169,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/135169-syzygy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e8f5c657-6005-0c8c-1d3d-62d8061f832c\/","name":"Syzygy","isVerified":false},"content":{"id":294469,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/294469-elektromobil-lucid-byvshego-sotrudnika-tesla-operedil-model-s-po-dalnosti-probega-na-odnom-zaryade-v-1-3-raza","title":"\u042d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c Lucid \u0431\u044b\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430 Tesla \u043e\u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438\u043b Model S \u043f\u043e \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u0435 \u0432 1,3 \u0440\u0430\u0437\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3287389,"subsite_id":199128,"user_id":413174,"type":"comment_add","id":3287389,"hash":"fc5d9dcbc0f973545d1fbcba5b42ddc8","date":1631812470,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/293746-ih-ekspluatiruyut-kompanii-grabyat-vory-i-ne-zashchishchaet-pravitelstvo-kak-zhivut-65-tysyach-dostavshchikov-edy-v-nyu-yorke?comment=3287389","text":"\u0411\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0430\u0433\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":413174,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/413174-vasiliy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/19c9233d-a7d3-9124-1021-9fdbcd0f4bdc\/","name":"\u0412\u0430\u0441\u0438\u043b\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":293746,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/293746-ih-ekspluatiruyut-kompanii-grabyat-vory-i-ne-zashchishchaet-pravitelstvo-kak-zhivut-65-tysyach-dostavshchikov-edy-v-nyu-yorke","title":"\u0418\u0445 \u044d\u043a\u0441\u043f\u043b\u0443\u0430\u0442\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u0433\u0440\u0430\u0431\u044f\u0442 \u0432\u043e\u0440\u044b \u0438 \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0449\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e: \u043a\u0430\u043a \u0436\u0438\u0432\u0443\u0442 65 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0449\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0435\u0434\u044b \u0432 \u041d\u044c\u044e-\u0419\u043e\u0440\u043a\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3287390,"subsite_id":199134,"user_id":815582,"type":"comment_add","id":3287390,"hash":"103101dfa8e4fcf05446839c15e9df20","date":1631812473,"url":"https:\/\/vc.ru\/promo\/292716-yandeks-vyhodit-iz-spyachki-alibaba-portit-nastroenie?comment=3287390","text":"\u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u044b\u0439 \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434 \u043f\u0438\u0430\u0440\u0430.) \u041d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0431\u0443\u0440\u0436\u0443\u044f\u0445.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":815582,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/815582-sergey-nikitin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/76da482a-79e7-5719-bcf4-964e4362f6dd\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":292716,"url":"https:\/\/vc.ru\/promo\/292716-yandeks-vyhodit-iz-spyachki-alibaba-portit-nastroenie","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0438\u0437 \u0441\u043f\u044f\u0447\u043a\u0438, Alibaba \u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0442 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u0438\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3287391,"subsite_id":199123,"user_id":701525,"type":"comment_add","id":3287391,"hash":"81689443f444e73cb7abb846d69fcd8e","date":1631812477,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/290931-skolko-mne-stoilo-popast-v-gugl-i-poluchit-povyshenie-ne-prorabotav-tam-ni-odnogo-dnya?comment=3287391","text":"\u0410 \u0432\u043e\u0442 \u0442\u0430\u043a \u0443\u0441\u0442\u0440\u0430\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u0432 Google \u043b\u044e\u0434\u0438 \u0438\u0437 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0433\u043e \u043c\u0438\u0440\u0430:

\"\"My name is Rachel, I'm a Senior Program Manager in Google, New York. Google hired me out of a bar in the East Village about 12 years ago. For about three years, a group of NY Ops and SRE, drank at my bar. Like everyone at the bar, they asked the bartender for advice. I gave them advice and helped them through a lot of problems, and I also became friends with them.\"

\u042d\u0442\u043e \u0438\u0437 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0443\u0447\u0435\u0431\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u0443\u0440\u0441\u0430 \"Google Project Management\".","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":701525,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/701525-ant","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4aae3772-ae37-518c-784d-6984ba439ce5\/","name":"Ant","isVerified":false},"content":{"id":290931,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/290931-skolko-mne-stoilo-popast-v-gugl-i-poluchit-povyshenie-ne-prorabotav-tam-ni-odnogo-dnya","title":"\u0421\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043c\u043d\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043b\u043e \u043f\u043e\u043f\u0430\u0441\u0442\u044c \u0432 \u00ab\u0413\u0443\u0433\u043b\u00bb \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435, \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0432 \u0442\u0430\u043c \u043d\u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u043d\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3287393,"subsite_id":200396,"user_id":197439,"type":"comment_add","id":3287393,"hash":"f2a7dc91d7943178d27dc0814e673332","date":1631812509,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/294151-headhunter-dobavil-otzyvy-sotrudnikov-i-reytingi-kompaniy?comment=3287393","text":"\u042d\u0442\u043e \u0432\u0441\u0451 \u0433\u0440\u0443\u0441\u0442\u044c \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 \u043d\u0430\u0441, \u043d\u0435 \u0432\u0438\u043d\u0438 \u0431\u0440\u0430\u0442)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":197439,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/197439-george-weiller","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4a710fe8-d2d8-cbed-05ef-8d9db06ae80d\/","name":"George Weiller","isVerified":false},"content":{"id":294151,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/294151-headhunter-dobavil-otzyvy-sotrudnikov-i-reytingi-kompaniy","title":"HeadHunter \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u043e\u0442\u0437\u044b\u0432\u044b \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3287394,"subsite_id":199128,"user_id":413174,"type":"comment_add","id":3287394,"hash":"e44118fcf645732170665a5f698c4555","date":1631812532,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/293746-ih-ekspluatiruyut-kompanii-grabyat-vory-i-ne-zashchishchaet-pravitelstvo-kak-zhivut-65-tysyach-dostavshchikov-edy-v-nyu-yorke?comment=3287394","text":"\u0413\u0434\u0435 \u0436\u0435 \u0432\u044b \u0436\u0438\u043b\u0438? \u0418 \u0447\u0442\u043e \u0441 \u0432\u0430\u043c\u0438 \u0442\u0443\u0442 \u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":413174,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/413174-vasiliy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/19c9233d-a7d3-9124-1021-9fdbcd0f4bdc\/","name":"\u0412\u0430\u0441\u0438\u043b\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":293746,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/293746-ih-ekspluatiruyut-kompanii-grabyat-vory-i-ne-zashchishchaet-pravitelstvo-kak-zhivut-65-tysyach-dostavshchikov-edy-v-nyu-yorke","title":"\u0418\u0445 \u044d\u043a\u0441\u043f\u043b\u0443\u0430\u0442\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u0433\u0440\u0430\u0431\u044f\u0442 \u0432\u043e\u0440\u044b \u0438 \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0449\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e: \u043a\u0430\u043a \u0436\u0438\u0432\u0443\u0442 65 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0449\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0435\u0434\u044b \u0432 \u041d\u044c\u044e-\u0419\u043e\u0440\u043a\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3287395,"subsite_id":199122,"user_id":740822,"type":"comment_add","id":3287395,"hash":"2e14cb4a76c8aeb022abdc6ef9407111","date":1631812543,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/294364-sbermarket-otkryl-sovmestnyy-darkstor-s-metro-v-moskve-pervyy-v-partnerstve-s-riteylerom?comment=3287395","text":"\u0410 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e? \u0421\u0431\u0435\u0440\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442 \u0436\u0435 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0432\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":740822,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/740822-chit-chat","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d1a1b39f-8e49-7e16-108d-e608e9497cc5\/","name":"\u0427\u0438\u0442 \u0427\u0430\u0442","isVerified":false},"content":{"id":294364,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/294364-sbermarket-otkryl-sovmestnyy-darkstor-s-metro-v-moskve-pervyy-v-partnerstve-s-riteylerom","title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u00bb \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0430\u0440\u043a\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0441 Metro \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u2014 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0432 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0451\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0441 \u0440\u0438\u0442\u0435\u0439\u043b\u0435\u0440\u043e\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3287397,"subsite_id":199124,"user_id":199611,"type":"comment_add","id":3287397,"hash":"70796d36883ff7dad015f2d7c83afc08","date":1631812548,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/294039-alfa-bank-oplatil-sekciyu-dlya-rebenka-i-poluchil-komissiyu-za-kvazi-kesh?comment=3287397","text":"\u041a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044f \u0441\u043f\u0438\u0441\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0442\u043e\u0447\u043a\u043e\u0439 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b, \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0443\u0439\u0442\u0438 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u043d\u0435\u0439","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":199611,"url":"https:\/\/vc.ru\/alfabank","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/df0bdc77-7f3e-aa07-f5aa-683160842928\/","name":"\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0411\u0430\u043d\u043a","isVerified":true},"content":{"id":294039,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/294039-alfa-bank-oplatil-sekciyu-dlya-rebenka-i-poluchil-komissiyu-za-kvazi-kesh","title":"\u00ab\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0431\u0430\u043d\u043a\u00bb: \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u043b \u0441\u0435\u043a\u0446\u0438\u044e \u0434\u043b\u044f \u0440\u0435\u0431\u0435\u043d\u043a\u0430 \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044e \u0437\u0430 \u043a\u0432\u0430\u0437\u0438-\u043a\u044d\u0448"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3287398,"subsite_id":199115,"user_id":267442,"type":"comment_add","id":3287398,"hash":"ebad1c8397e7fb62ede36bd51d9eb38d","date":1631812576,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/294469-elektromobil-lucid-byvshego-sotrudnika-tesla-operedil-model-s-po-dalnosti-probega-na-odnom-zaryade-v-1-3-raza?comment=3287398","text":"\u0413\u0435\u043d\u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 Lucid Group \u041f\u0438\u0442\u0435\u0440 \u0420\u043e\u0443\u043b\u0438\u043d\u0441\u043e\u043d \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u0438\u043b, \u0447\u0442\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043e\u0431\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u0441\u0447\u0451\u0442 \u00ab\u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439, \u0430 \u043d\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0438 \u043e\u0433\u0440\u043e\u043c\u043d\u043e\u0439 \u0431\u0430\u0442\u0430\u0440\u0435\u0438\u00bb.))) \u0425\u0430-\u0445\u0430...

520 \u043c\u0438\u043b\u044c \u043f\u0440\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0434\u0435 \u0432 131 mpge \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0434 3.886664 mi\/kWh. \u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0431\u0430\u0442\u0430\u0440\u0435\u0439\u043a\u0430 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0443\u044e \u0451\u043c\u043a\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432 134 \u041a\u0432\u0442\u0447. \u041d\u0430 34% \u0432\u044b\u0448\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0432 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b s.

402\/100*134= 538.8 \u043c\u0438\u043b\u044c. \u041f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044c \u0431\u0430\u0442\u0430\u0440\u0435\u044e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0451\u043c\u043a\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432 \u0442\u0435\u0441\u043b\u0443 \u0438 \u043e\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0435\u0434\u0435\u0442 \u043d\u0430 18 \u043c\u0438\u043b\u044c \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":267442,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/267442-evgeniy-anoshin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7430bb7f-8b7b-723a-6efd-f715ebbca2d2\/","name":"\u0435\u0432\u0433\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0430\u043d\u043e\u0448\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":294469,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/294469-elektromobil-lucid-byvshego-sotrudnika-tesla-operedil-model-s-po-dalnosti-probega-na-odnom-zaryade-v-1-3-raza","title":"\u042d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c Lucid \u0431\u044b\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430 Tesla \u043e\u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438\u043b Model S \u043f\u043e \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u0435 \u0432 1,3 \u0440\u0430\u0437\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3287399,"subsite_id":199128,"user_id":413174,"type":"comment_add","id":3287399,"hash":"6a385af8315d01a9790360c9d4de8aad","date":1631812584,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/293746-ih-ekspluatiruyut-kompanii-grabyat-vory-i-ne-zashchishchaet-pravitelstvo-kak-zhivut-65-tysyach-dostavshchikov-edy-v-nyu-yorke?comment=3287399","text":"\u0414\u0430 \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u044d\u0442\u0430 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0430 \u0432\u0441\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c )\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":413174,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/413174-vasiliy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/19c9233d-a7d3-9124-1021-9fdbcd0f4bdc\/","name":"\u0412\u0430\u0441\u0438\u043b\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":293746,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/293746-ih-ekspluatiruyut-kompanii-grabyat-vory-i-ne-zashchishchaet-pravitelstvo-kak-zhivut-65-tysyach-dostavshchikov-edy-v-nyu-yorke","title":"\u0418\u0445 \u044d\u043a\u0441\u043f\u043b\u0443\u0430\u0442\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u0433\u0440\u0430\u0431\u044f\u0442 \u0432\u043e\u0440\u044b \u0438 \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0449\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e: \u043a\u0430\u043a \u0436\u0438\u0432\u0443\u0442 65 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0449\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0435\u0434\u044b \u0432 \u041d\u044c\u044e-\u0419\u043e\u0440\u043a\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3287401,"subsite_id":199120,"user_id":879774,"type":"comment_add","id":3287401,"hash":"7780adbe37180352329822a2ee2132d4","date":1631812594,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/294496-soglasno-postanovleniyu-pravitelstva-gruppam-mid-i-mvd-poruchili-vernut-na-rodinu-500-tysyach-rossiyan-emigrantov?comment=3287401","text":"\u042d\u0442\u043e \u0441\u044e\u0440 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439-\u0442\u043e! \u0410 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043b\u044e\u0434\u0438 \u043e\u0442 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u044f\u043b\u0438 \u0438\u0445 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0443\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":879774,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/879774-petrovskayaalena","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/da64f4ce-6e1e-5bac-8f8a-edc1218a32ad\/","name":"petrovskayaalena","isVerified":false},"content":{"id":294496,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/294496-soglasno-postanovleniyu-pravitelstva-gruppam-mid-i-mvd-poruchili-vernut-na-rodinu-500-tysyach-rossiyan-emigrantov","title":"\u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e \u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0430\u043c \u041c\u0418\u0414 \u0438 \u041c\u0412\u0414 \u043f\u043e\u0440\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u043d\u0443 500 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d-\u044d\u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false}]}