Электромобиль Lucid бывшего сотрудника Tesla опередил Model S по дальности пробега на одном заряде в 1,3 раза Статьи редакции
Американский регулятор зарегистрировал рекордный результат в 836 км.
Электромобиль Lucid Air Dream Edition Range смог проехать 520 миль (около 836 км) на одном заряде. Рекордный для электромобиля результат зарегистрировало Агентство по охране окружающей среды США (EPA). Это на 100 миль больше результата «ближайшего конкурента», заявила Lucid.
Гендиректор Lucid Group Питер Роулинсон отметил, что компания добилась результата за счёт «собственных передовых технологий, а не установки огромной батареи».
- EPA выдало сертификаты ещё двум моделям Lucid — Air Grand Touring (около 830 км) и Air Dream Edition Performance (около 760 км). Компания хочет выпустить не более 500 автомобилей с рекордными характеристиками за $169 тысяч (около 12,2 млн рублей), сообщает Bloomberg.
На фоне новости акции Lucid подорожали на 5% на максимуме, по данным Nasdaq. Компания вышла на биржу в июле 2021 года с капитализацией около $24 млрд.
Основатель Lucid Group Питер Роулинсон работал инженером в Tesla и в том числе разрабатывал Model S. По собственным данным, лучший результат дальности пробега на одном заряде Tesla принадлежит как раз Model S — 396 миль (637,3 км).
- Lucid представила первый серийный автомобиль Air в сентябре 2020 года по цене от $80 тысяч (около 5,8 млн рублей).
Как тебе такое Илон Маск?
Polestar не забудь
До нфс пейбек о нём вообще походу в мире никто не знал... а потом узнали ещё 3 человека, и на этом круг людей знающих о полестаре снова замкнулся)
Они таких цифр показать не могут, могут только 400 км на 75 квтч батарее, но это не очень интересно
Ждём ответа АвтоВАЗ
Будущие монополисты начинают выходить на рынок
Если Тесла проехала это же расстояние на 2-3 быстрее, то выбор очевиден.
800 км это уже расстояние от Москвы до Минска или Питера без остановок.
И температура не -20, чтоб обогрев не включать.
Ты про epa rating прочитал? Условия испытаний одинаковые.
Ну, две Tesla s проедут больше чем 1 Lucid Air Dream Edition Range за ту же цену. 😂
Маск сделал самое сложное, показал что можно, построил инфраструктуру и зародил мечту.
Теперь то любой справится, публика то уже готова
Внимательно слежу за Luсid. Надеюсь у них не будет таких сборочных проблем, как у Теслы. Или тесловской проблемы с покраской автомобиля, как у Model S Plaid.
А, вообще, я верю в успех людей, которые делают вещи своими руками. Практики дают всегда реальные результаты. Маск крутой инженер, я уверен, просто он по ракетам больше.
пропиарился на тесле, теперь жди иск Люся.
Было бы веселее, если тестировали сразу с Теслой, а потом тащили её на буксире.
Что ж, очень хорошо. Пока до ДВС не дотягивает, но прогресс весьма заметен. Лет через 10 электрички точно сравняются по дальности хода, да и заряжаться будут до 80% минут за 15-20.
Гендиректор Lucid Group Питер Роулинсон отметил, что компания добилась результата за счёт «собственных передовых технологий, а не установки огромной батареи».))) Ха-ха...
520 миль при расходе в 131 mpge означает расход 3.886664 mi/kWh. то есть батарейка имеет эффективную ёмкость в 134 Квтч. На 34% выше чем в модел s.
402/100*134= 538.8 миль. Поставь батарею такой ёмкости в теслу и она проедет на 18 миль дальше...
Европе и США сейчас нужны Маски в области добычи редкоземельных металлов. Иначе китайцы нам из своих электромобилей помашут ручкой.
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