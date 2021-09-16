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Транспорт
Маша Цепелева

Электромобиль Lucid бывшего сотрудника Tesla опередил Model S по дальности пробега на одном заряде в 1,3 раза Статьи редакции

Американский регулятор зарегистрировал рекордный результат в 836 км.

  • Электромобиль Lucid Air Dream Edition Range смог проехать 520 миль (около 836 км) на одном заряде. Рекордный для электромобиля результат зарегистрировало Агентство по охране окружающей среды США (EPA). Это на 100 миль больше результата «ближайшего конкурента», заявила Lucid.

Lucid Air Dream Edition Range Lucid

  • Гендиректор Lucid Group Питер Роулинсон отметил, что компания добилась результата за счёт «собственных передовых технологий, а не установки огромной батареи».

  • EPA выдало сертификаты ещё двум моделям Lucid — Air Grand Touring (около 830 км) и Air Dream Edition Performance (около 760 км). Компания хочет выпустить не более 500 автомобилей с рекордными характеристиками за $169 тысяч (около 12,2 млн рублей), сообщает Bloomberg.

  • На фоне новости акции Lucid подорожали на 5% на максимуме, по данным Nasdaq. Компания вышла на биржу в июле 2021 года с капитализацией около $24 млрд.

Котировки Lucid Nasdaq

  • Основатель Lucid Group Питер Роулинсон работал инженером в Tesla и в том числе разрабатывал Model S. По собственным данным, лучший результат дальности пробега на одном заряде Tesla принадлежит как раз Model S — 396 миль (637,3 км).

  • Lucid представила первый серийный автомобиль Air в сентябре 2020 года по цене от $80 тысяч (около 5,8 млн рублей).

#новость #lucid

2557 просмотров
37 37 комментариев
19
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37 комментариев
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Джон Картошкин

10

Как тебе такое Илон Маск?

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lotnomer

Джон
11

Норм, они молодчики все. Вот это я называю здоровая конкуренция. Маску это только на пользу, есть хоть кто-то вменяемый в гонке. Так-то Тесла была всегда одна на эстафете. 

Ответить

BLVCK SQUARE

lotnomer
1

Polestar не забудь

Ответить

Герман Воронов

BLVCK
1

Кого?

Ответить

Раскаяние и

BLVCK
0

До нфс пейбек о нём вообще походу в мире никто не знал... а потом узнали ещё 3 человека, и на этом круг людей знающих о полестаре снова замкнулся)

Ответить

Дима Щербаков

BLVCK
0

Они таких цифр показать не могут, могут только 400 км на 75 квтч батарее, но это не очень интересно

Ответить

Ivan Zenkov

4

Ждём ответа АвтоВАЗ

Ответить

lotnomer

Ivan
10
Ответить

Yura Z.

lotnomer
0

Едем едем в…

Ответить

Андрей Арсенович

0

Будущие монополисты начинают выходить на рынок

Ответить

Dimitri

Андрей
4

Монополист может быть только один.

Ответить

Андрей Арсенович

Dimitri
1

Кто знает, кто будет монополистом в будущем,я это имею ввиду

Ответить

lotnomer

Андрей
1

Олигополия тогда

Ответить

Fred Han

1

Если Тесла проехала это же расстояние на 2-3 быстрее, то выбор очевиден.

800 км это уже расстояние от Москвы до Минска или Питера без остановок. 

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Covid 19

Fred
1

рекорд дальности ставят в оптимальных режимах, учитывая лобовое сопротивление воздуха, скорость должна быть в районе 40 - 60 км/ч.

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Джон Картошкин

Covid
0

И температура не -20, чтоб обогрев не включать.

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Covid 19

Джон
0

обогрев в моделях для россии, как я понял, будет на дизельном генераторе, типа вэбасто )

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Fred Han

Джон
0

По этим магистралям 120-150 привычная скорость

Ответить

Syzygy

Covid
0

Это не рекорд дальности, это EPA. Если идти на рекорд, электромобили могут и до тысячи дотянуть.

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Дима Щербаков

Fred
0

Ты про epa rating прочитал? Условия испытаний одинаковые.

Ответить

Fred Han

Дима
0

Я с Tjournal.ru, там читать статьи не принято.. 

Ответить

Розарио Агро

1

Ну, две Tesla s проедут больше чем 1 Lucid Air Dream Edition Range за ту же цену. 😂

Ответить

Александр Якунин

1

Маск сделал самое сложное, показал что можно, построил инфраструктуру и зародил мечту.

Теперь то любой справится, публика то уже готова

Ответить

Антон

0

Внимательно слежу за Luсid. Надеюсь у них не будет таких сборочных проблем, как у Теслы. Или тесловской проблемы с покраской автомобиля, как у Model S Plaid.

Ответить

3216q114

Антон
0

Конечно не будет: "Компания хочет выпустить не более 500 автомобилей с рекордными характеристиками за $169 тысяч " 

Ответить

Антон

3216q114
1

Это только про Dream Edition Range. Тираж остальных моделей совершенно другой. У них уже предоплачено более 11 000 авто.

Ответить

Ivan Demidov

Антон
0

У Теслы уже давно нет проблем со сборкой и покраской

Ответить

Ислам Сеитов

0

Гибрид всех электромобилей😂

Ответить

Джон Картошкин

0

А, вообще, я верю в успех людей, которые делают вещи своими руками. Практики дают всегда реальные результаты. Маск крутой инженер, я уверен, просто он по ракетам больше.

Ответить

Covid 19

0

пропиарился на тесле, теперь жди иск Люся.

Ответить

Джон Картошкин

Covid
0

Было бы веселее, если тестировали сразу с Теслой, а потом тащили её на буксире.

Ответить

Covid 19

Джон
0

и фак в сторону сечина с миллером, очень эффектно.

Ответить

Anastasiya Efremova

0

Рада за успехи инженеров. Но вот ценник совсем не радует глаз(

Ответить

thinkabout1t

0

Приятный ценник. Пойду Гранту прогрею

Ответить

Syzygy

0

Что ж, очень хорошо. Пока до ДВС не дотягивает, но прогресс весьма заметен. Лет через 10 электрички точно сравняются по дальности хода, да и заряжаться будут до 80% минут за 15-20.

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евгений аношин

0

Гендиректор Lucid Group Питер Роулинсон отметил, что компания добилась результата за счёт «собственных передовых технологий, а не установки огромной батареи».))) Ха-ха...
520 миль при расходе в 131 mpge означает расход 3.886664 mi/kWh. то есть батарейка имеет эффективную ёмкость в 134 Квтч. На 34% выше чем в модел s.
402/100*134= 538.8 миль. Поставь батарею такой ёмкости в теслу и она проедет на 18 миль дальше...

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Dmitry Mikushin

–1

Европе и США сейчас нужны Маски в области добычи редкоземельных металлов. Иначе китайцы нам из своих электромобилей помашут ручкой.

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