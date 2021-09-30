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Транспорт
Nazigul Jusupova

Tesla проиграла иск о продаже подержанной машины водителю из Китая — он обвинил компанию в мошенничестве Статьи редакции

Компания должна выплатить водителю $233 тысяч.

  • Суд Пекина установил, что Tesla проводила капитальный ремонт машины Tesla Model S, купленной водителем Хань Чао за $58 тысяч, пишет Bloomberg.
  • В мае 2019 года Хань Чао купил поддержанную Tesla Model S на официальной платформе для подержанных автомобилей, где говорилось, что у машины «не было серьезных аварий и повреждений конструкции».
  • В августе 2019 года машина выключилась при использовании и Хань обратился в Tesla с просьбой заменить автомобиль. Но компания предложила лишь замену неисправных деталей.

  • Владелец отправил автомобиль на экспертизу, где обнаружились следы резки и сварки на задних боковых панелях автомобиля. Хань выяснил, что машина попадала в аварию до покупки. В декабре он подал на компанию в суд.

  • Теперь Tesla должна возместить стоимость автомобиля и выплатить компенсацию, в три раза превышающую сумму покупки. Общая сумма выплаты составила $233 тысяч (1,5 млн юаней).
  • По данным китайских СМИ, это первый крупный штраф Tesla в Китае, пишет Bloomberg. Автопроизводитель собирается обжаловать решение суда и подал иск против Хань Чао, обвинив водителя в клевете.

#tesla

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16 16 комментариев
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16 комментариев
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Константин Низамов

«Владелец отправил автомобиль на экспертизу, где обнаружились следы резки и сварки на задних боковых панелях автомобиля.»
 — Так это заводская сборка, пусть радуется, что эти части не на хомутах из ОБИ.

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1
Leonid Leonidovich

А как он в суде будет доказывать, что это не он повредил во время эксплуатации ? Ответчик в любом случае подаст ходатайство и требование доказать, что не было аварий и ремонта со стороны покупателя. Либо новость фейковая, либо чел проиграет 

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1
Dimych Pupkin

вполне можно определить, свежая сварка или не совсем. во всяком случае на черном металле. 

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0
Leonid Leonidovich

Нет серьезного претедента на победу... Тут слово против слова. Проигрышь 100% ый 

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0
Командный американец

Вы новость читали? Он уже выиграл. 

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1
Din Din

За 4 месяца этот китаец мог десять раз на ней перевернуться и починить, очень странно что проиграли дело 

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0
Leonid Leonidovich

Экспертиза всего лишь доказала, что авто был в ремонте. Но где он был в ремонте и когда - вот тут они не дадут заключения. 

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0
Конечный цветок

Почему выплатить должна тесла, а не платформа для подержанных автомобилей?

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0
Noblesse. tv

Потому что, это официальная платформа Тесла для поддержанных автомобилей. И Тесла уже выплатила чуть больше 1 млн  юаней, но в ответку впаяла иск на 5 млн юаней за клевету) ред.

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0
Конечный цветок

Ну например есть официальный дилер Audi, ты покупаешь у них машину, и решаешь с ними, а не с заводом.

Это их родная платформа или просто официальная? Хочу понять просто.

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0
Михаил Петров

Тесла продает машины напрямую, без дилеров

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0
Конечный цветок

Это новые.
Я спрашиваю про платформу для подержанных автомобилей.
Уже сейчас нагуглил несколько официальных "used tesla" в америке.

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0
Михаил Петров

Ждем в комментах жалетелей Макса и оскоблятелей Чао ред.

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–2
Αлексей Μихеев

Ждём, пока вот дождались только набрасывальщиков с отрицательным рейтингом

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0
Розарио Агро

Бедный Маск, плохой Чао! 🤣 ред.

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0
Dimych Pupkin

однако, назгулы уже не те ))

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0
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