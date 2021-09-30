Tesla проиграла иск о продаже подержанной машины водителю из Китая — он обвинил компанию в мошенничестве Статьи редакции
Компания должна выплатить водителю $233 тысяч.
- Суд Пекина установил, что Tesla проводила капитальный ремонт машины Tesla Model S, купленной водителем Хань Чао за $58 тысяч, пишет Bloomberg.
- В мае 2019 года Хань Чао купил поддержанную Tesla Model S на официальной платформе для подержанных автомобилей, где говорилось, что у машины «не было серьезных аварий и повреждений конструкции».
- В августе 2019 года машина выключилась при использовании и Хань обратился в Tesla с просьбой заменить автомобиль. Но компания предложила лишь замену неисправных деталей.
Владелец отправил автомобиль на экспертизу, где обнаружились следы резки и сварки на задних боковых панелях автомобиля. Хань выяснил, что машина попадала в аварию до покупки. В декабре он подал на компанию в суд.
- Теперь Tesla должна возместить стоимость автомобиля и выплатить компенсацию, в три раза превышающую сумму покупки. Общая сумма выплаты составила $233 тысяч (1,5 млн юаней).
- По данным китайских СМИ, это первый крупный штраф Tesla в Китае, пишет Bloomberg. Автопроизводитель собирается обжаловать решение суда и подал иск против Хань Чао, обвинив водителя в клевете.
Звукозаписывающая компания «Фирма Мелодия» готовит релиз концертного альбома группы Стаса Намина «Цветы» — «Лучшие песни за 50 лет» на трех DVD-дисках. В релиз войдут видеозаписи с трех юбилейных концертов, а также буклеты с историей группы. Для выпуска альбома «Фирма Мелодия» запустила проект по привлечению инвестиций на краудлендинговой…
Мы постоянно работаем над тем, чтобы курсы были на высоком уровне, а студенты довольны обучением. Непростая задача — сделать качество материалов на всех курсах внутри школы одинаковым. Для этого наши методисты разработали специальный чек-лист — как запустить любой курс в SkillFactory. В статье мы рассказываем, как к этому пришли и что в итоге…
Сегодня я не буду рассказывать повести о прекрасной жизни. О выходе моей компании на IPO в 24 года, переезде в Долину, о бесконечной любви масс ко мне и моему продукту и продажи на миллионы после второго месяца выхода продукта. Я просто расскажу свою историю просто для тех, у кого похожий период был или есть.
Компании в несколько раз сократят издержки при оплате клиентами крупных покупок.
Начну с того, что я подрабатываю как студент автокурьером в «Яндекс.Еде» как самозанятый. И все бы было хорошо, если бы специалисты «Яндекса» признали косяк в системе, но они решили, что все ок и я — лопух.
Итоги Yandex Scale 2021.
Рэпер появился на открытии и подал фанатам «мамины спагетти» в коробочках.
В письме сотрудники обвинили руководство в сексизме и пренебрежении безопасностью в ракетах New Shepard.
Однажды в этом сентябре в приложении «Альфы» во вложенном меню со списком счетов и карт я случайно обнаружил «лишнюю запись» о якобы оформленном в августе мной кредитным счетом и перечислением с него в пользу ООО «МВМ».
Что происходит с вашей посылкой, когда она поступает на сортировку? Загляните в один из крупнейших логистических центров Почты России.
Экспертиза показала, что он почти полностью украл их базу данных для своей проги.Андрей Петров — молодой и успешный предприниматель. В 2018 году запустил стартап — городской справочник ToGo.