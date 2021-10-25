Водители начали массово жаловаться на приложение сети заправок BP из-за обновления — оно длится почти месяц Статьи редакции
У пользователей трудности со входом и начислением баллов лояльности.
Водители жалуются на приложение программы лояльности BP Club в Google Play и App Store с начала октября 2021 года.
Пользователи рассказывают, что у них пропали все накопленные баллы, а новые не начисляются. Также карты лояльности, привязанные к другим сервисам — например, «Яндекс.Заправкам», от них отвязались, а подключить их заново невозможно.
Кроме того, недоступны и другие бонусы, а у некоторых приложение потребовало авторизоваться заново — после этого оно либо недоступно, либо пропали все достижения.
Техподдержка отвечает пользователям, что проблемы с приложением возникают из-за обновления технических систем. На сайте программы лояльности указано, что оно продлится с 1 по 31 октября.
Программа лояльности BP Club действует в Москве и Московской области, Пскове, Твери и Тверской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новгородской области, Смоленске и Смоленской области.
Пользователи могут заправляться и накапливать баллы в приложении, либо выпустить виртуальную карту и привязать её в «Яндекс.Заправках», «Навигаторе» и «Картах».
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