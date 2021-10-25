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Транспорт
Евгения Евсеева

Водители начали массово жаловаться на приложение сети заправок BP из-за обновления — оно длится почти месяц Статьи редакции

У пользователей трудности со входом и начислением баллов лояльности.

3 3 комментария
739 просмотров

Водители жалуются на приложение программы лояльности BP Club в Google Play и App Store с начала октября 2021 года.

Пользователи рассказывают, что у них пропали все накопленные баллы, а новые не начисляются. Также карты лояльности, привязанные к другим сервисам — например, «Яндекс.Заправкам», от них отвязались, а подключить их заново невозможно.

Отзывы в App Store

Кроме того, недоступны и другие бонусы, а у некоторых приложение потребовало авторизоваться заново — после этого оно либо недоступно, либо пропали все достижения.

Техподдержка отвечает пользователям, что проблемы с приложением возникают из-за обновления технических систем. На сайте программы лояльности указано, что оно продлится с 1 по 31 октября.

Объявление на сайте BP Club

Программа лояльности BP Club действует в Москве и Московской области, Пскове, Твери и Тверской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новгородской области, Смоленске и Смоленской области.

Пользователи могут заправляться и накапливать баллы в приложении, либо выпустить виртуальную карту и привязать её в «Яндекс.Заправках», «Навигаторе» и «Картах».

#новость #bp

3 3 комментария
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3 комментария
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Запасной танк88

10 лет назад не было никаких бонусов и программ лояльности на заправках и всем было норм.
До сих пор ими не пользуюсь, да и выгода с них как правило так себе.

Это ж надо заправлять всегда на одной и той же по многу литров.

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2
Andrey Kulakov

Есть альтернативное приложение "Мир привилегии", оно работает нормально) А в BP Club у меня например никогда не работала оплата заправки)

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0
Павел Родюков

Бедные лояльные клиенты, и все терпят, жалуются, стараются в «приложении», терпят снова уже месяц…. Проголосовали бы ногами от этих маркетологов по торговле бензином по завышенным ценам с единой бочки из Московского НПЗ - и всех дел

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