В Амстердаме запустили беспилотное водное такси Статьи редакции
Лодки протестировали летом.
- Беспилотные лодки Roboat разработаны командой из лабораторий компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) и Senseable City Массачусетского технологического института, пишет TechCrunch.
- Лодки будут плавать по каналам города. Они рассчитаны на пять пассажиров. Кроме этого, роболодки можно использовать для сбора мусора из каналов и доставки товаров.
- Roboat использует лидар и несколько панорамных камер на 360 градусов, а также GPS для определения маршрута.
- Суда могут заряжаться по беспроводной сети и работать без подзарядки от 12 до 24 часов в зависимости от грузоподъёмности. Они могут развивать скорость до шести километров в час.
- Команда протестировала электролодки на каналах Амстердама летом 2021 года.
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