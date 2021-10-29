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Транспорт
Nazigul Jusupova

В Амстердаме запустили беспилотное водное такси Статьи редакции

Лодки протестировали летом.

  • Беспилотные лодки Roboat разработаны командой из лабораторий компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) и Senseable City Массачусетского технологического института, пишет TechCrunch.
  • Лодки будут плавать по каналам города. Они рассчитаны на пять пассажиров. Кроме этого, роболодки можно использовать для сбора мусора из каналов и доставки товаров.
  • Roboat использует лидар и несколько панорамных камер на 360 градусов, а также GPS для определения маршрута.
  • Суда могут заряжаться по беспроводной сети и работать без подзарядки от 12 до 24 часов в зависимости от грузоподъёмности. Они могут развивать скорость до шести километров в час.
  • Команда протестировала электролодки на каналах Амстердама летом 2021 года.
Беспилотная лодка Roboat

#новости #roboat

217 просмотров
4 4 комментария
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4 комментария
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Вася Пражкин

Суда могут заряжаться по беспроводной сети

это как, по вайфаю?

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2
N Sergey

там есть электролодки с ручным управлением, гораздо красивее и романтичнее)

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0
Семен Переделкин

Весь мир помешался на электро. Это плохо, потому что... где термояд, блеать?! Хватит растрачивать ресурсы на бесперспективные поделки!

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0
Alexander Polozov

Каналы не в Венеции? Удивительно.

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–1
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