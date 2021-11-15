Whoosh запустил бесплатный онлайн-курс вождения электросамокатов Статьи редакции
Рассказывают, где можно ездить, как поступить в сложной ситуации, где парковать электросамокат и другое.
- В онлайн-школе вождения электросамокатов новички смогут узнать основные правила езды на электросамокате, а опытные пользователи — освежить знания, рассказали vc.ru в компании.
- Курс состоит из семи учебных блоков — устройство электросамоката и правила его использования, места, где можно и нельзя двигаться на электросамокате, принципы ответственного вождения, правила парковки, а также советы, на что обращать внимание во время движения и как действовать в сложных ситуациях.
- В методичке рассказывается, например, что в непогоду надо снижать скорость и быть особенно внимательным, проезжая мимо арки — из неё, может выйти человек или выехать автомобиль.
- Обучение займёт не более 10 минут, после него пользователей ждёт тест — за правильные ответы можно получить промокод со скидкой.
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Можно посмотреть количество оформленных на карту подписок, а также дату и сумму следующей оплаты.
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