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Транспорт
Евгения Евсеева

Whoosh запустил бесплатный онлайн-курс вождения электросамокатов Статьи редакции

Рассказывают, где можно ездить, как поступить в сложной ситуации, где парковать электросамокат и другое.

  • В онлайн-школе вождения электросамокатов новички смогут узнать основные правила езды на электросамокате, а опытные пользователи — освежить знания, рассказали vc.ru в компании.
  • Курс состоит из семи учебных блоков — устройство электросамоката и правила его использования, места, где можно и нельзя двигаться на электросамокате, принципы ответственного вождения, правила парковки, а также советы, на что обращать внимание во время движения и как действовать в сложных ситуациях.
  • В методичке рассказывается, например, что в непогоду надо снижать скорость и быть особенно внимательным, проезжая мимо арки — из неё, может выйти человек или выехать автомобиль.
  • Обучение займёт не более 10 минут, после него пользователей ждёт тест — за правильные ответы можно получить промокод со скидкой.

#whoosh

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4 комментария
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Подозрительный Абдужаббор

Когда твоя ЦА - имбецилы.

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Маркетологов к стенке

Поскорее бы их запретили, эти бешенные табуретки. Летом спокойно гулять нельзя

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Vlad Musii
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Пабы старой Руси

«Самокатчик готов» в контексте пдд звучит не очень. А так поздравляю

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