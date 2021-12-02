«Киберквадроцикл» анонсировали ещё в 2019 году, но за два года концепт почти не вспоминали — пока неожиданно не вышла версия для детей.

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Продажи квадроциклов открылись на сайте Tesla вечером 1 декабря, без предварительного анонса. Пока доступна только версия для детей от 8 лет. Полностью электрический транспорт может проехать до 24 км на одном заряде батареи при скорости до 16 км/ч. Для полной зарядки потребуется около пяти часов.

Дизайн квадроцикла повторяет футуристичный внешний вид пикапа Cybertruck — он выполнен в тех же цветах и имеет угловатую форму корпуса.

Детская версия Cyberquad

55-клиограмовый Cyberquad оснащён стальной монолитной рамой, дисковыми тормозами и регулируемой подвеской. Стоимость составляет $1900 (140 тысяч рублей).

Впервые Cyberquad в полноценной версии для взрослых показали ещё на первой презентации Cybertruck в 2019 году. Тогда его анонсировали как дополнительный продукт, продемонстрировав вместимость автомобиля.

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С того момента компания не выпустила ни пикап, ни квадроцикл — второй за два года вообще почти не упоминали. О Cyberquad напомнили в октябре 2021 года, когда Tesla зарегистрировала товарный знак. Тогда Илон Маск рассказал о планах сделать вездеход максимально безопасным.

Этот вид транспорта сам по себе довольно опасный. Если он переворачивается, может произойти что-то плохое. У нашего квадроцикла будет очень низкий центр тяжести за счёт расположения батарей. Илон Маск

Конкретной даты начала продаж квадроцикла для взрослых Маск так и не назвал. Однако с неожиданным выпуском детских версий появилась вероятность, что полноценного Cyberquad не придётся ждать до официального выхода пикапа.

Взрослая версия Cyberquad