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Транспорт
TJ

Tesla выпустила Cyberquad — детский квадроцикл в стиле пикапа Cybertruck Статьи редакции

«Киберквадроцикл» анонсировали ещё в 2019 году, но за два года концепт почти не вспоминали — пока неожиданно не вышла версия для детей.

11 11 комментариев
862 просмотров

Продажи квадроциклов открылись на сайте Tesla вечером 1 декабря, без предварительного анонса. Пока доступна только версия для детей от 8 лет. Полностью электрический транспорт может проехать до 24 км на одном заряде батареи при скорости до 16 км/ч. Для полной зарядки потребуется около пяти часов.

Дизайн квадроцикла повторяет футуристичный внешний вид пикапа Cybertruck — он выполнен в тех же цветах и имеет угловатую форму корпуса.

Детская версия Cyberquad

55-клиограмовый Cyberquad оснащён стальной монолитной рамой, дисковыми тормозами и регулируемой подвеской. Стоимость составляет $1900 (140 тысяч рублей).

Впервые Cyberquad в полноценной версии для взрослых показали ещё на первой презентации Cybertruck в 2019 году. Тогда его анонсировали как дополнительный продукт, продемонстрировав вместимость автомобиля.

С того момента компания не выпустила ни пикап, ни квадроцикл — второй за два года вообще почти не упоминали. О Cyberquad напомнили в октябре 2021 года, когда Tesla зарегистрировала товарный знак. Тогда Илон Маск рассказал о планах сделать вездеход максимально безопасным.

Этот вид транспорта сам по себе довольно опасный. Если он переворачивается, может произойти что-то плохое. У нашего квадроцикла будет очень низкий центр тяжести за счёт расположения батарей.

Илон Маск

Конкретной даты начала продаж квадроцикла для взрослых Маск так и не назвал. Однако с неожиданным выпуском детских версий появилась вероятность, что полноценного Cyberquad не придётся ждать до официального выхода пикапа.

Взрослая версия Cyberquad
  • 1 декабря Tesla представила свисток в стиле Cybertruck за $50. Его раскупили за несколько часов.
  • В сентябре Tesla объявила, что массовое производство Cybertruck начнётся не раньше 2023 года. В августе 2021 года количество предзаказов электрокара превысило 1,2 млн.

#новость #tesla #cybertruck

11 11 комментариев
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Семен Переделкин

Наличие резких углов - это прям отличное решение, особенно для детей. Через неделю квадроцикл поменяет цвет на алый.

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6
ivan krapivin
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4
No Name

Выглядит, как самоделка от заботливого отца - инженера с завода. Но кто я такой, чтоб критиковать Илона?

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2
Хозяин

ну Илон как раз заботливый отец-инженер с завода

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1
Павел

Лишь бы сам пикап не выпускать

Ответить
2
Павел

А сам пикап как себя чувствует?

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1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Никак, ибо его нет )

Ответить
0
Vadim Semenov ‏⚡☟

заказал

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0
Семен Переделкин

Свисток?

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1
Dmitry Yashin

https://youtu.be/qrxC6qS4yRA?t=11

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1
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Почему не написали, что капитализация компании на фоне этой новости выросла на 50 лярдов?

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0
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