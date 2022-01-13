Транспорт
Богдан Музыченко

Стартап HeyCharge привлёк $4,7 млн — он разрабатывает зарядные станции для электромобилей на подземных парковках Статьи редакции

Чтобы подзарядить машину, нужно воспользоваться приложением — оно работает без интернета, по Bluetooth.

  • Инвесторами стали венчурное подразделение BMW — BMW i Ventures и Statkraft Ventures, пишет TechCrunch.
  • Чтобы зарядить электромобиль от станции HeyCharge, нужно подключить к ней мобильное приложение через Bluetooth — интернет при этом не нужен.
  • Компания устанавливает станции на подземных парковках многоквартирных домов, офисов, отелей и других зданий и организаций. Выручку и оценку стартап не раскрывает, а зарабатывает он на продаже оборудования и его установке. Конкуренты HeyCharge — ChargePoint, Tesla и другие.
  • HeyCharge в марте 2020 года основали Крис Карде и доктор Роберт Ласовски — до этого они работали в Mercedes-Benz, Google, BMW и в сервисе по прокату автомобилей Sixt.
  • В октябре 2020 года HeyCharge привлекла $22,9 тысяч от ClimAccelerator, в марте 21-го — $189 тысяч от Vireo Ventures, а в июне того же года — $125 тысяч от Y Combinator.

#новость #heycharge #инвестиции #электромобили

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Николай Савчук

А в Британии уже с этого каждый застройщик обязан размещать ннное количество зярядок у любого строящегося здания

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