Транспорт
Богдан Музыченко

Разработчик беспилотных грузовиков TuSimple начнёт выполнять первые коммерческие рейсы Статьи редакции

Стартап будет перевозить грузы железнодорожной компании Union Pacific Railroad.

  • Первый клиент стартапа — Union Pacific Railroad, железнодорожная компания, которая владеет самой большой сетью железных дорог в США. Фуры будут ездить в Аризоне между городами Тусон и Феникс на расстояние около 180 км. Условия сделки стороны не раскрывают.
  • TuSimple рассказал, что его грузовики совершили уже шесть поездок на общее расстояние в 885 км. Фуры передвигались самостоятельно, без водителя в кабине или оператора, который следил за машиной.
  • К концу 2023 года TuSimple хочет запустить коммерческие грузоперевозки при помощи беспилотных фур в Техасском треугольнике — одном из мегарегионов США, включающем в себя 25 городов.
  • Стартап основан в 2015 году, его рыночная капитализация превышает $7 млрд. В компании работают 800 человек. За первый квартал 2021 года компания потратила на исследования и разработки $41,4 млн, прибыль составила $944 тысячи.
  • В мае 2021 года самоуправляемая фура TuSimple проехала 1530 км за 14 часов — у водителя такая работа обычно занимает 24 часа.
Фура TuSimple

#новость #tusimple #беспилотники

441 просмотров
11 11 комментариев
5
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Terri Brown

Дальнобойщики будут не довольны)

Ответить
1
Развернуть ветку
Артем П.

Много будет недовольных - все по цепочке пойдет.

Ответить
1
Развернуть ветку
Dmitry Pushin

очередной виток технической революции. как трактор заменил людей на полях, так и здесь.

Ответить
1
Развернуть ветку
Артем П.

Или как швейный станок)

Ответить
0
Развернуть ветку
Anatoliy Lyashenko

Скоро и профессия тракториста исчезнет

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Pushin
Ответить
0
Развернуть ветку
Sasha Belousov

Вместо тракториста потребуется оператор (/контроллёр) беспилотников и специалисты по ремонту. В общем тракторист-сисадмин.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sasha Netishkov

Думаю у нас в таком же направлении можно смело двинуться, например, между СПб и МСК, или Тверь-СПб. Как менеджер проектов, с удовольствием бы занялся таким проектом.

Ответить
0
Развернуть ветку
Кристина Нестерова

Есть такой проект: https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9940

Ответить
1
Развернуть ветку
Dmitry Pushin

интересно, как эти системы будут обходить реалии снежной зимы, когда трасса сливается с обочиной

Ответить
0
Развернуть ветку
Евлампий Хук

До чего прошел прогресс!
Вкалывают роботы, а не человек)))

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
Маркетинг
Andrey Novikov
Помогает ли публикация на vc.ru старту проекта? Рассказываю про наш опыт

Как и обещал, делюсь результатами публикации статьи о нашем стартапе в разделе Трибуна на vc.ru. Помимо цифр, в статье собрал свои мысли и выводы для тех, кто тоже планирует публиковать статью о своем проекте.

Статистика переходов на сайт сервиса за прошедшую неделю (данные яндекс метрики)
16 16 комментариев
26
Маркетинг
April Agency
На какие тренды 2022 года нужно делать упор в своих коммуникациях с клиентами уже сейчас?

Мы в коммуникационном агентстве «Апрель» изучили международные исследования и прогнозы на первый квартал 2022 года. В результате у нас получился довольно внушительный креативный дайджест с международными кейсами и инфоповодами за четвертый квартал 2021, а также тренды на первый квартал 2022.

5 5 комментариев
9
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Офлайн
Дарья Протасевич
Стабильность важнее роста прибыли: почему десяткам тысяч компаний в Японии удаётся существовать веками Статьи редакции

Изоляция от мира побудила японцев бережно относиться ко всему, что они создают. Поэтому предприниматели ценят качество и традиции. В то же время они боятся рисковать, так как неудавшийся бизнес может восприниматься как неудача или позор, и это тормозит появление новых компаний.

Акеми Нисимура. Источник: BBC
168 168 комментариев
82
Маркетинг
Егор Уватенко
Кейс: как увеличить поисковый трафик в 4 раза для завода по производству радиаторов отопления

Сегодня на примере одного из клиентов Webolution мы покажем, что нужно делать для эффективного продвижения заводов, фабрик и других производственных предприятий в Яндексе и Google.

20 20 комментариев
19
Трибуна
Дмитрий Беговатов
Лучшие стартапы «Трибуны» – Январь 2022 года

Подборка пяти лучших проектов от канала @vchunt.

4 4 комментария
12
Транспорт
Евгения Евсеева
«Яндекс Go» будет показывать в приложении «индекс спроса» и объяснять, что влияет на стоимость поездки Статьи редакции

В феврале ФАС обязала такси-сервисы объяснить повышение цен в период до и после новогодних праздников.

236 236 комментариев
52
Social Discovery Ventures
Индустрия не одиночества: сможет ли искусственный интеллект заменить человеку человека

В далеком 2011 году на экранах вышел сериал «Черное зеркало». Сценарист проекта Чарли Брукер предпринял попытку проанализировать технический прогресс 21 века и понять, к чему он может нас привести. В «Черном зеркале» сюжет не раз закручивался вокруг проблемы человеческого одиночества и роли искусственного интеллекта. Но технологии, показанные в…

0 Обсудить
1
Columbus East
Клиентский сервис и клиентский опыт: определения и различия
0 Обсудить
1
Репутация Москва
Право на защиту своей чести и доброго имени: особенности реализации

Рассказываем о рисках защиты деловой репутации. Всегда ли подача заявления — единственный способ спасти бизнес-имидж?

0 Обсудить
–1
BestDoctor
Пользователи счастливы на 4,8 из 5: что такое CSAT и как он помог BestDoctor

Мы долго искали метрику, которая максимально оперативно покажет сильные и слабые стороны нашего сервиса и поможет быстрее принимать решения, основываясь на данных. Выбрали CSAT (Customer Satisfaction Score) — показатель, в основе которого лежит оценка каждого взаимодействия пользователя с приложением.

1 1 комментарий
0
Офлайн
Friflex
Суперсила IT-комьюнити: как получить иммунитет от выгорания и удовольствие от общения

На какие вопросы может ответить комьюнити, 5 неочевидных плюсов общения с профессиональным сообществом от психолога, простые способы влиться в IT-тусовку, лайфхаки по участию в офлайн-ивентах. И бонус: скидка на билеты на крутую IT-конференцию CrossConf с топовыми спикерами.

0 Обсудить
9
Больше статей
null