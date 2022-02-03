Разработчик беспилотных грузовиков TuSimple начнёт выполнять первые коммерческие рейсы Статьи редакции
Стартап будет перевозить грузы железнодорожной компании Union Pacific Railroad.
- Первый клиент стартапа — Union Pacific Railroad, железнодорожная компания, которая владеет самой большой сетью железных дорог в США. Фуры будут ездить в Аризоне между городами Тусон и Феникс на расстояние около 180 км. Условия сделки стороны не раскрывают.
- TuSimple рассказал, что его грузовики совершили уже шесть поездок на общее расстояние в 885 км. Фуры передвигались самостоятельно, без водителя в кабине или оператора, который следил за машиной.
- К концу 2023 года TuSimple хочет запустить коммерческие грузоперевозки при помощи беспилотных фур в Техасском треугольнике — одном из мегарегионов США, включающем в себя 25 городов.
- Стартап основан в 2015 году, его рыночная капитализация превышает $7 млрд. В компании работают 800 человек. За первый квартал 2021 года компания потратила на исследования и разработки $41,4 млн, прибыль составила $944 тысячи.
- В мае 2021 года самоуправляемая фура TuSimple проехала 1530 км за 14 часов — у водителя такая работа обычно занимает 24 часа.
Дальнобойщики будут не довольны)
Много будет недовольных - все по цепочке пойдет.
очередной виток технической революции. как трактор заменил людей на полях, так и здесь.
Или как швейный станок)
Скоро и профессия тракториста исчезнет
Вместо тракториста потребуется оператор (/контроллёр) беспилотников и специалисты по ремонту. В общем тракторист-сисадмин.
Думаю у нас в таком же направлении можно смело двинуться, например, между СПб и МСК, или Тверь-СПб. Как менеджер проектов, с удовольствием бы занялся таким проектом.
Есть такой проект: https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9940
интересно, как эти системы будут обходить реалии снежной зимы, когда трасса сливается с обочиной
До чего прошел прогресс!
Вкалывают роботы, а не человек)))
Как и обещал, делюсь результатами публикации статьи о нашем стартапе в разделе Трибуна на vc.ru. Помимо цифр, в статье собрал свои мысли и выводы для тех, кто тоже планирует публиковать статью о своем проекте.
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