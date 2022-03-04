Транспорт
Лиана Липанова

Глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков ушел в отставку Статьи редакции

Перед уходом он написал прощальное письмо коллективу авиакомпании.

27 27 комментариев
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Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков ушел с поста и попрощался с коллективом авиакомпании, сообщает РБК со ссылкой на письмо.

«Сегодня — мое последнее обращение к вам в качестве гендиректора. Я принял непростое решение уйти из нашего проекта», — говорится в письме.

Калмыков остаётся в России и займётся развитием других проектов, в которых «в текущих условиях сможет принести больше пользы», рассказал он в прощальном письме.

В компании подтвердили изданию уход Калмыкова. «Это его личное решение», — заявил представитель «Победы».

Калмыков добавил, что сейчас компания «абсолютно устойчива», на её счетах находится «рекордный объём денежных средств», и у компании нет кредитных обязательств.

  • 27 февраля Baza со ссылкой на источник сообщала, что 24 февраля Калмыков покинул Россию. Он улетел в Швейцарию с семьей, писал Telegram-канал. «Калмыков вылетел во Франкфурт ещё 22 февраля», —заявил тогда официальный представитель «Победы».
РБК

#новость #победа

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Дмитрий Журавлев

Молодец! Остался в Швейцарии. По-моему, это единственный гос-управленец, который вовремя сумел соскочить с корабля )

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Сергей Манаков

Из Домодедово ушёл еще

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Дмитрий Журавлев

ну, согласитесь оказаться именно в день операции в Швейцарии - фантастическая удача )

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10
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Энергетический ихтиандр

У него был инсайд ))

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Макс Носковец

Да и хер с ним

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Джон Картошкин

определённо

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Сергей

Текст письма коллективу:
«Мы все оказались в глубокой жопе, но теперь в жопе только вы»

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13
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Дмитрий

Очевидно сложновато руководить из Швейцарии

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7
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ЯжПрограммист

зарплату получать не может, наверное на карте ВТБ сидел.

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Breitson Live

Каждый день кто-то бежит.

Мне кажется, что яма глубже с каждым днем.

И её глубину мы даже неспособны оценить

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4
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ЯжПрограммист

Не надо ничего оценивать, просто думайте самое худшее.

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Breitson Live

Да тут и думать не надо, просто смотри и наслаждайся. Оно уже здесь и хуже с каждой секундой.

Спасибо Солнцеликому!

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Стас Николаев

Первыми с коробля бегут крысы, и иногда надо кораблю немного погрузиться, чтобы избавиться от крыс

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Igor Kachura

Плохой клиентский сервис, отвратительный сайт.

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2
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Сергей

Да Победа – это калл а не компания, в интернете жалоб тьма. Они берут бабки за все возможное и невозможное

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–3
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Блять это лоукостер, это буквально его бизнес модель

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10
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Erken Zhailyauov

Люди хотят и рыбку съесть и нахуй сесть. Не читают правила, в итоге винят компанию. За такую цену готов мириться с ограничениями сервиса.
Недавно стал свидетелем когда чел набрал 100500 баулов и потом развел срач, когда его попросили уместить все в калибратор.
Минус в том, что победа монополист по части лоукостеров.

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2
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Arthur N

Лоукостер от S7 должен был запускаться в этом году. Но, видимо, уже не запустится.

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Диана

Эт точно…

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Джон Картошкин

победил....

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Карина Громова

Все активно бегут с тонущего корабля ,не могу их обвинять ))

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Стас Николаев

Первыми с коробля бегут крысы

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Чилин Саша

Почему РБК скрыло копию обращения? Очередной фейк?

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Александр Еремин

Сделал Аэрофлот дотационным получил бонусы и сыбался. Карьера при Вове во всей красе

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Максим Кольцов

рано радуется. Раскулачат его как пособника режима
Швейцария уже не та

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Михаил Ляпин

Крысы бегут

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Serj Koss

Чего так либерастня радуется? А, так свой же...

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