Глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков ушел в отставку Статьи редакции
Перед уходом он написал прощальное письмо коллективу авиакомпании.
Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков ушел с поста и попрощался с коллективом авиакомпании, сообщает РБК со ссылкой на письмо.
«Сегодня — мое последнее обращение к вам в качестве гендиректора. Я принял непростое решение уйти из нашего проекта», — говорится в письме.
Калмыков остаётся в России и займётся развитием других проектов, в которых «в текущих условиях сможет принести больше пользы», рассказал он в прощальном письме.
В компании подтвердили изданию уход Калмыкова. «Это его личное решение», — заявил представитель «Победы».
Калмыков добавил, что сейчас компания «абсолютно устойчива», на её счетах находится «рекордный объём денежных средств», и у компании нет кредитных обязательств.
- 27 февраля Baza со ссылкой на источник сообщала, что 24 февраля Калмыков покинул Россию. Он улетел в Швейцарию с семьей, писал Telegram-канал. «Калмыков вылетел во Франкфурт ещё 22 февраля», —заявил тогда официальный представитель «Победы».
Молодец! Остался в Швейцарии. По-моему, это единственный гос-управленец, который вовремя сумел соскочить с корабля )
Из Домодедово ушёл еще
ну, согласитесь оказаться именно в день операции в Швейцарии - фантастическая удача )
Да и хер с ним
определённо
Текст письма коллективу:
«Мы все оказались в глубокой жопе, но теперь в жопе только вы»
Очевидно сложновато руководить из Швейцарии
зарплату получать не может, наверное на карте ВТБ сидел.
Каждый день кто-то бежит.
Мне кажется, что яма глубже с каждым днем.
И её глубину мы даже неспособны оценить
Не надо ничего оценивать, просто думайте самое худшее.
Да тут и думать не надо, просто смотри и наслаждайся. Оно уже здесь и хуже с каждой секундой.
Спасибо Солнцеликому!
Первыми с коробля бегут крысы, и иногда надо кораблю немного погрузиться, чтобы избавиться от крыс
Плохой клиентский сервис, отвратительный сайт.
Да Победа – это калл а не компания, в интернете жалоб тьма. Они берут бабки за все возможное и невозможное
Блять это лоукостер, это буквально его бизнес модель
Люди хотят и рыбку съесть и нахуй сесть. Не читают правила, в итоге винят компанию. За такую цену готов мириться с ограничениями сервиса.
Недавно стал свидетелем когда чел набрал 100500 баулов и потом развел срач, когда его попросили уместить все в калибратор.
Минус в том, что победа монополист по части лоукостеров.
Лоукостер от S7 должен был запускаться в этом году. Но, видимо, уже не запустится.
Эт точно…
победил....
Все активно бегут с тонущего корабля ,не могу их обвинять ))
Первыми с коробля бегут крысы
Почему РБК скрыло копию обращения? Очередной фейк?
Сделал Аэрофлот дотационным получил бонусы и сыбался. Карьера при Вове во всей красе
рано радуется. Раскулачат его как пособника режима
Швейцария уже не та
Крысы бегут
Чего так либерастня радуется? А, так свой же...
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