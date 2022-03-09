Какие авиакомпании будут летать за границу из России после 9 марта — одной картинкой Статьи редакции
Всего — 30 авиакомпаний.
5 марта Росавиация рекомендовала авиакомпаниям прекратить полёты иностранных самолётов за границу.
Кого не коснутся ограничения:
- Российских авиакомпаний, у которых нет рисков ареста или задержания самолётов.
- Иностранных перевозчиков из стран, которые не закрывали воздушное сообщение с Россией.
«Авиасейлс» собрал в своём Telegram-канале список авиакомпаний, которые летают за границу из России. Список актуален на 9 марта.
❗️Air Astana временно приостановила ряд рейсов из Казахстана в города России из-за «производственных вопросов». Рейсы из Aлматы и Нур-Султана в/из Москву пока продолжаются.
«В случае успеха Air Аstana и FlyArystan возобновят полеты в города России в начале следующей недели», - сообщила авиакомпания.
Это РБК пишет
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