Транспорт
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Какие авиакомпании будут летать за границу из России после 9 марта — одной картинкой Статьи редакции

Всего — 30 авиакомпаний.

5 марта Росавиация рекомендовала авиакомпаниям прекратить полёты иностранных самолётов за границу.

Кого не коснутся ограничения:

  • Российских авиакомпаний, у которых нет рисков ареста или задержания самолётов.
  • Иностранных перевозчиков из стран, которые не закрывали воздушное сообщение с Россией.

«Авиасейлс» собрал в своём Telegram-канале список авиакомпаний, которые летают за границу из России. Список актуален на 9 марта.

#днрилнр

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Это РБК пишет

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