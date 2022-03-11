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«Ситидрайв» разрешил оставлять машины на платных парковках в центре Петербурга Статьи редакции

С декабря 2021 года зону платной парковки в центре города расширили сразу на 71 улицу.

  • С 11 марта 2022 года пользователи каршеринга «Ситидрайв» смогут бесплатно начинать и завершать аренду в центре Петербурга в рамках зелёной зоны, объявил сервис.
Источник: «Ситидрайв»
  • Пилотная зона платной парковки в Петербурге появилась в 2015 году. С 1 декабря 2021 года зону расширили, добавив сразу 71 улицу: сейчас она работает в дневное время на 99 улицах Центрального района в границах Невского проспекта, Воскресенской, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки.
  • Парковка стоит 100 рублей за час для легкового автомобиля; есть абонементы и льготы.

#новость #ситидрайв

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