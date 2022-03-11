«Ситидрайв» разрешил оставлять машины на платных парковках в центре Петербурга Статьи редакции
С декабря 2021 года зону платной парковки в центре города расширили сразу на 71 улицу.
- С 11 марта 2022 года пользователи каршеринга «Ситидрайв» смогут бесплатно начинать и завершать аренду в центре Петербурга в рамках зелёной зоны, объявил сервис.
- Пилотная зона платной парковки в Петербурге появилась в 2015 году. С 1 декабря 2021 года зону расширили, добавив сразу 71 улицу: сейчас она работает в дневное время на 99 улицах Центрального района в границах Невского проспекта, Воскресенской, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки.
- Парковка стоит 100 рублей за час для легкового автомобиля; есть абонементы и льготы.
Банк России в очередной раз провёл опрос, в котором участвовали лучшие макроэкономисты страны. В опросе поучаствовали представители 34 компаний - от Центра макроэкономических исследований Сбербанка и НИУ ВШЭ до представительств Goldman Sachs и J.P. Morgan в РФ.
Придётся снова думать, какие продукты можно заменить местными (в этот раз будет сложнее). А что будет через месяц — совсем непонятно.
Как в 1998 году не будет, уверены эксперты. При этом доходы населения могут упасть, а рубль обесцениться — но не из-за дефолта.
Постам из заблоченных ФБ и Инсты можно дать вторую жизнь: переиспользовать в Яндекс Дзене. Это поможет бизнесу и маркетологам получать новую платежеспособную аудиторию, не вкладываясь в создание контента с нуля.
Цены, жильё, документы и культура.
Привет! Я создатель канала «Удалёнка и релокация». Недавно я написал статью про ресурсы, которые помогут релоцироваться и эмигрировать. В комментариях было много вопросов про конкретные страны, поэтому в этой подборке я собрал ссылки, каналы и чаты, которые помогут переехать в конкретные страны.