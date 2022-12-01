Кикшеринг Lite запустил безлимитный 12-часовой тариф за 399 рублей Статьи редакции
Он уже доступен в Сочи, а со следующего года должен появиться в других городах, где работает сервис.
- Тариф «Безлимит» позволяет менять самокаты неограниченное количество раз в течение всех 12 часов. Продолжительность отдельных поездок и время аренды конкретных транспортных средств не ограничены, рассказали в компании.
- «Безлимит» запрещает брать несколько самокатов на один аккаунт одновременно. Стоимость услуги фиксированная — 399 рублей, дополнительные платежи отсутствуют. По истечении 12 часов сервис начнёт взимать поминутную оплату.
- На момент публикации тариф работает в Сочи в тестовом режиме. В 2023 году, с началом «самокатного» сезона, его запустят и в других регионах присутствия Lite — это более чем 50 городов России, а также Баку, Азербайджан
- В октябре 2021 года кикшеринг Urent запустил однодневные проездные за 390-590 рублей (в зависимости от города). Они тоже позволяют использовать самокаты без дополнительных платежей в течение суток, но длительность поездок не должна превышать 40 минут.
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Ну написано же - для Сочи. У нас пока +15 ))
Ого, ты дальше заголовка читаешь?
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травматология будет полная
В целом звучит намного лучше 400 руб за час аренды.
400 - дешево. Обычно пишет 1 минута = 8-9 рублей.
даже как то очень дешево
Самое выгодное решение, круто! Только Сочи смущают. Дешевле только на своём самокате гонять.
Молодцы!
Курьеры будут в восторге ))
Мне тоже эта вариация аренды нравится. Поминутно не пользовался, а за 400 р. можно и взять покататься в течении дня по городу.
Со сменой самих самокатов за 12 часов можно до полусмерти накататься.
В этом бизнес-модель и заключается: укатываешься до смерти, а после 12 часов денежка продолжает капать)
Я часто занимаюсь разносом и сбором закрывашек по своим контрагентам. Мне для этих целей и одного хватит ))
Всеж быстрее чем на авто по пробкам.
В целом данный кейс подойдет многим.
что-то я не понимаю, а зачем менять самокаты? взял на день и катайся, не? в чем фишка то?
Где-то сложно пройти – легче оставить самокат и взять новый. А иногда ещё зарядка садится.
Ну как минимум он может сесть.
И никто не будет кататься 12 часов без остановки. Модель интересна для длительный прогулок (например в том же Сочи) когда покатался и пошел в какой-нибудь музей. Потом покатался ещё (или доехал до нужной точки) и пошел обедать куда-то.
очень выгодное предложение
Whoosh - 390 рублей на 24 часа с поездкой до 40 минут. Недавно пользовался
Это классно, но страховка идёт за самокат
Что там страховать? И зачем?
Если я въеду в чью-то машину на самокате, страховка покроет