Транспорт
Таня Боброва

«Аэроэкспресс» поднимет цены на некоторые поезда и автобусы с 1 декабря 2023 года Статьи редакции

Например, стоимость стандартного билета до аэропорта при онлайн-покупке заранее составит 525 рублей вместо 470 рублей.

  • «Аэроэкспресс» объявил, что изменит некоторые тарифы на поезда и экспресс-автобусы в связи с инфляцией, а также ростом цен на эксплуатацию и обслуживание подвижного состава.
  • Тарифы на поезда по подписке и абонементам останутся прежними. Исключение — абонемент на 15 поездок (цена вырастет с 3450 рублей до 3800 рублей).
  • Цена стандартного билета при онлайн-покупке заранее составит 525 рублей (сейчас — 470 рублей), при покупке в день поездки — 550 рублей (сейчас — 500 рублей).
  • Также вырастут цены на тарифы: «Стандарт туда — обратно» (1050 рублей, сейчас — 950 рублей), «Семейный туда — обратно» (от 1500 рублей, сейчас от 1400 рублей), «Бизнес» (1200 рублей, сейчас 1000 рублей) и «Бизнес туда — обратно» (2150 рублей, сейчас 1900 рублей).
  • Тарифы на экспресс-автобусы по подписке и абонементам останутся прежними. Цена поездки на экспресс-автобусах от метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево и обратно также не изменится. Цена поездки от метро «Домодедовская» до аэропорта Домодедово и обратно вырастет с 250 рублей до 300 рублей в одну сторону и с 400 рублей до 500 рублей «туда — обратно».

#новости #аэроэкспресс #москва

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46 комментариев
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 Gre Li

Не все знают, что до «Шереметьева» ездят обычные городские автобусы по городским тарифам № 851 от м. «Речной вокзал» и 817 от м. «Планерная». Также с 1:00 до 6:00 есть ночные маршруты. (Экспрессы ночью не ездят.) [1] Главный недостаток — ездят дольше и могут стоять в пробке.

До «Внукова» ездит городской автобус № 911 от «Саларьево» и есть ещё ряд вариантов, также включая ночной автобус [2].

До «Домодедова» ездит подмосковный социальный автобус №308 от м. «Домодедовская». Они стоят чуть дальше более дорогих маршруток. Поездка стоит 79 ₽ по карте. [3]

[1] https://www.svo.aero/ru/htgt/to-sheremetyevo/public-transport
[2] https://www.vnukovo.ru/ru/for-passengers/kak-dobratsya/avtobus/
[3] https://dme.ru/transport/bus/#:~:text=50-,Маршрут%20№308

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noname

До Внуково ездит метро.

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Gre Li

Зря в Шереметьево не строят. Собянин, как всегда, не там метро копает.

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noname

Угу. Да и до ДМД тоже надо.

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Gre Li

Туда дальше, как я понимаю. Соответственно, дороже. И аэропорт частный.

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Сергей Леопольдович

VKO и SVO чьи?
VKO - Владимир Никитович Скоч 61,5% Виталий Анатольевич Ванцев 13,5% Росимущество 25%
SVO - Доля в 66,1% в Шереметьево принадлежит ООО «Шереметьево холдинг», которым, в свою очередь, владеет кипрская TPS Avia Holding. В последней 65,2% принадлежит трасту, который действует в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько. Еще 34,8% компании владеет Аркадий Ротенберг. 30,5% аэропорта «Шереметьево» принадлежит государству через Росимущество.

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noname

НУ, МЦД протянуть туда несложно, учитывая стахановские темпы московских метростроевцев сегодня.

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Gre Li

МЦД — это те же электрички по уму. Но да, подвинет «Аэроэкспресс». Конфликт интересов. Эх, Собянин-Собянин!

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noname

Этот Аэроэкспресс уже давно нахуй надо ссаными тряпками выпиздить. Пидососы.

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Сергей Леопольдович

Кому он мешает и почему его надо это самое?

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drapeg

Место занимает

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Сергей Леопольдович

Чье и где и каким образом?

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drapeg

жд-пути

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Nikolay Ionov

Пока в разработке

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Gre Li

Забыл уже, давно не ездил.

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noname

Так его пару месяцев назад только запустили.

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Gre Li

Ну да, я забыл уже о новости.

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Nikolay Ionov

С недавних пор да, но вопрос состоит только во времени

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noname

Явно быстрее, чем по земле на чём угодно. При этом дешевле и удобнее.

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Andrey Olenin

Во Внуково так вообще метро сейчас есть. А до Домодедово ходят и обычные электрички не по тарифам аэроэкспресса

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Gre Li

Они ходят типа два раза в день. Непрактично.

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Andrey Olenin

20 пар в день. Но есть большие перерывы по несколько часов, это да

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Nikolay Ionov

Зато быстро в это вся соль

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Энтони

Аэроэкспресс явно быстрее и проще, чем электричка

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Сан Ев

На аэроэкспрессе 45-50 минут.
На обычной элке 1:00-1:10.
Разница 10-20 минут всего.
К тому же на элке можно доехать до БКЛ и пересесть на метро.

Единственный минус электричек - старые поезда на этом направлении. По комфорту аэрокспресс конечно выигрывает.

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Сергей Леопольдович

Есть выбор - или быстрее чем ОП и дороже значительно или ОП, дешево и очень медленно. Каждый выбирает свой путь.

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Мурад Муртазалиев

Но ведь доллар падает, а экономика не вклочья. И только выиграли, ведь сейчас время возможностей. А цены только растут, на всё. Да @Leonid Bushuev

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Leonid Bushuev

Оу, у нас оказывается каждый год при поднятии стоимости билетов в метро - экономика в клочья разлеталась и бакс был нарисованным по 200р :D
Не, ну тут только платить и каяться, больше никак :D

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Мурад Муртазалиев

Ну да, цены ведь только на билеты растут, а не на все кругом.

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Vladimir Levochkin

стоимость аэроэкспресса приближается к стоимости плацкарта москва-челябинск

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Вадим Д.

Эх, не знают про то что инфляции-то в стране почти и нет. Кругом стабильность и благодать. Но не пешком же ходить или на такси (хотя енти московские богатеи и не то могу) разъезжать.

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рэджон рондо

До другого города даже москвичи себе такси позволить не могут

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Nikolay Ionov

Это понятно, такси до Питера от 30к стоит в одну сторону

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Nikolay Ionov

Боже что за диванный критик

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Вася Пражкин

Передайте Ильичу - нам и это по плечу!

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QAWERTYUI

Красиво они придумали.
Поднимаем цены с 1 декабря.
А потом 1 января очередное "ежегодное повышение цен".
Я одному американцу целый час пытался объяснить что это за явление, он так и не понял)

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Nikolay Ionov

Им не понять такого волшебства

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Vlad

нафига это здесь? Других новостей околоайтишных или околостартаперских нет за последнюю неделю?

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Дон Дракон

Классические повышения цен к Новому году

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debil
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Никита Лукьянов

любое поднятие цен особо не радует

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Fo Bo Hatt

"Тарифы на поезда по подписке и абонементам останутся прежними."-ну хоть так , не на все поднимается цена

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Михаил Кузнецов

Новость чтобы люди не расслаблялись. Если вводите что-то новое для людей ставьте сразу максимально высокие цены, достали уже новости о ценах

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Олег Струц

этот мем будет актуален ко всем новостям про цены

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Никита Чижов

Топливо дорожает и проезд дорожает, пора уже привыкнуть

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Valentin Sadok

100т рублей вроде не много , но ощутимо в совокупности

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