Транспорт
Евгения Евсеева

«Яндекс Карты» начали показывать стоимость проезда по платным участкам дорог Статьи редакции

Приложение учитывает и время прибытия — если водитель поедет по дороге ночью, ему покажут ночной тариф.

  • Функция уже доступна в приложении на iOS и Android, сообщила компания. Водитель увидит стоимость проезда при построении маршрута.
Фото «Яндекс Карты»
  • Раньше «Яндекс Карты» показывали только платные участки дорог. Теперь — и стоимость проезда по ним. При этом цена будет указана не за всю платную трассу, а только для участка, по которому собирается проехать водитель.
  • Если тариф гибкий — учитывается и время проезда. Например, если водитель построит тариф утром, но до платного участка должен доехать лишь вечером, он увидит стоимость, актуальную для ночного проезда.
«Яндекс Карты»

#новость #яндекскарты

26 показов
164 открытия
0
8 комментариев
Написать комментарий...
 Dima Alexeev

Осталось еще сделать интеграцию по оплате с Автодором и платить с кошелька или карты Яндекса вместо транспондера.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

— Если ехать через этот двр, придётся снести шлагбаум и два забора, общая стоимость «проезда» составит 42517 ₽.
— Да нормально, не перестраивай маршрут.

А вообще — мо-лод-цы, круто 👍🏻

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Панов

Очень удобно, странно, что не сделали раньше

Ответить
Развернуть ветку
Porki

Платные дороги ? 🫣

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Панов

Приложение, но в платных дорогах не вижу ничего плохого, так они построены на частные деньги

Ответить
Развернуть ветку
Даниил Васильев

Ну в Новосибе ток сейчас появятся, конечно.

С вас 5к рублей, кстати, но с Яндекс Картами скидка в 5%

Ответить
Развернуть ветку
Ванга

Где то в пустыне всплакнул один казах

Ответить
Развернуть ветку
Denis Snegirev

Очень жду вид со спутника в карплей. Ну вот когда уже родят-то?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
5 комментариев
Раскрывать всегда
null