«Яндекс Карты» начали показывать стоимость проезда по платным участкам дорог Статьи редакции
Приложение учитывает и время прибытия — если водитель поедет по дороге ночью, ему покажут ночной тариф.
- Функция уже доступна в приложении на iOS и Android, сообщила компания. Водитель увидит стоимость проезда при построении маршрута.
- Раньше «Яндекс Карты» показывали только платные участки дорог. Теперь — и стоимость проезда по ним. При этом цена будет указана не за всю платную трассу, а только для участка, по которому собирается проехать водитель.
- Если тариф гибкий — учитывается и время проезда. Например, если водитель построит тариф утром, но до платного участка должен доехать лишь вечером, он увидит стоимость, актуальную для ночного проезда.
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Осталось еще сделать интеграцию по оплате с Автодором и платить с кошелька или карты Яндекса вместо транспондера.
— Если ехать через этот двр, придётся снести шлагбаум и два забора, общая стоимость «проезда» составит 42517 ₽.
— Да нормально, не перестраивай маршрут.
А вообще — мо-лод-цы, круто 👍🏻
Очень удобно, странно, что не сделали раньше
Платные дороги ? 🫣
Приложение, но в платных дорогах не вижу ничего плохого, так они построены на частные деньги
Ну в Новосибе ток сейчас появятся, конечно.
С вас 5к рублей, кстати, но с Яндекс Картами скидка в 5%
Где то в пустыне всплакнул один казах
Очень жду вид со спутника в карплей. Ну вот когда уже родят-то?