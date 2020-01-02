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оказалась нейронной сетью
По предварительным данным, в 2019 году Airbus поставила клиентам 863 самолёта, а Boeing — 345.
По итогам 2019 года европейский авиаконцерн Airbus стал крупнейшей авиастроительной авиакомпанией впервые с 2011 года, опередив Boeing. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в авиаиндустрии и предварительные результаты Airbus.
По данным агентства, за 2019 год Airbus поставила авиакомпаниям 863 самолёта по сравнению с 800 годом ранее. Представитель компании отказался комментировать показатели за год.
Reuters отмечает, что в 2019 году Airbus вопреки традиции не стала приостанавливать производство на своих фабриках на время рождественских праздников, чтобы выполнить заказы в срок.
Смена лидеров была ожидаемой, пишет Reuters: Boeing переживает последствия кризиса, связанного с запретом на полёты самолётов 737 Max после двух авиакатастроф с ними. За январь-ноябрь 2019 года американская компания поставила 345 самолётов, а в 2018 году — 806.
С 2020 года Boeing приостановила производство самолётов 737 Max, в декабре 2019 года гендиректор Boeing Деннис Мюленбург покинул свою должность.
А российская компания «Гражданские самолеты Сухого» сумела продать за год только один лайнер Sukhoi Superjet 100 из запланированных 20-ти. Мощно!)
Непросто вернуться на рынок после 30 лет отсутствия. Скоро МС выпустят, ему будет ещё тяжелее, он как раз конкурент Боингу и Эирбасу.
Если не программировать самолёты падать, то они продаются лучше. Представляете?
"и стала лидером по поставкам самолётов"
Это не рынок консервных банок для офисных крыс.
Все на года вперед расписано.
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