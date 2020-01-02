По предварительным данным, в 2019 году Airbus поставила клиентам 863 самолёта, а Boeing — 345.

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По итогам 2019 года европейский авиаконцерн Airbus стал крупнейшей авиастроительной авиакомпанией впервые с 2011 года, опередив Boeing. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в авиаиндустрии и предварительные результаты Airbus.

По данным агентства, за 2019 год Airbus поставила авиакомпаниям 863 самолёта по сравнению с 800 годом ранее. Представитель компании отказался комментировать показатели за год.

Reuters отмечает, что в 2019 году Airbus вопреки традиции не стала приостанавливать производство на своих фабриках на время рождественских праздников, чтобы выполнить заказы в срок.

Смена лидеров была ожидаемой, пишет Reuters: Boeing переживает последствия кризиса, связанного с запретом на полёты самолётов 737 Max после двух авиакатастроф с ними. За январь-ноябрь 2019 года американская компания поставила 345 самолётов, а в 2018 году — 806.