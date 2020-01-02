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Транспорт
Альберт Хабибрахимов
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Reuters: Airbus обогнала Boeing и стала лидером по поставкам самолётов впервые с 2011 года Материал редакции

По предварительным данным, в 2019 году Airbus поставила клиентам 863 самолёта, а Boeing — 345.

8 комментариев
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По итогам 2019 года европейский авиаконцерн Airbus стал крупнейшей авиастроительной авиакомпанией впервые с 2011 года, опередив Boeing. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в авиаиндустрии и предварительные результаты Airbus.

По данным агентства, за 2019 год Airbus поставила авиакомпаниям 863 самолёта по сравнению с 800 годом ранее. Представитель компании отказался комментировать показатели за год.

Reuters отмечает, что в 2019 году Airbus вопреки традиции не стала приостанавливать производство на своих фабриках на время рождественских праздников, чтобы выполнить заказы в срок.

Смена лидеров была ожидаемой, пишет Reuters: Boeing переживает последствия кризиса, связанного с запретом на полёты самолётов 737 Max после двух авиакатастроф с ними. За январь-ноябрь 2019 года американская компания поставила 345 самолётов, а в 2018 году — 806.

С 2020 года Boeing приостановила производство самолётов 737 Max, в декабре 2019 года гендиректор Boeing Деннис Мюленбург покинул свою должность.

Во всем мире остановлены полёты Boeing 737 MAX…
Рассказываю как авиалюбитель и редактор в авиакомпании.
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#новость #boeing #airbus

Транспорт
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8 комментариев
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Сергей Ермилов

1

Airbnb обогнала Booking

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Павел Гросс-Днепров

0

А российская компания «Гражданские самолеты Сухого» сумела продать за год только один лайнер Sukhoi Superjet 100 из запланированных 20-ти. Мощно!) 

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Pavel Voronkov

Павел
0

Непросто вернуться на рынок после 30 лет отсутствия. Скоро МС выпустят, ему будет ещё тяжелее, он как раз конкурент Боингу и Эирбасу.

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Артур Сабиров

Павел
0

В 20 году отменят ндс на самолеты РФ, из за этого их не покупали.

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Alexey Prokopev

0

В заголовке самолётом -> самолётов

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David Blinov

0

Если не программировать самолёты падать, то они продаются лучше. Представляете?

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Vl Al

0

"и стала лидером по поставкам самолётов"

Это не рынок консервных банок для офисных крыс.

Все на года вперед расписано. 

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Денис Файзулин

0

доаутсорсились дебилы

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