«Экономическую политику властей можно описать одним словом — импровизация»: пригодился ли биткоин в Сальвадоре Статьи редакции
Биткоин уже полгода как признан в стране законным платёжным средством, а президент даже обещает построить криптогород без налогов. Вот только жителям до этого дела нет, а криптоэнтузиасты его обещаниям не верят. Почему — в конспекте Rest of World.
В сентябре 2021 года центральноамериканское государство Сальвадор признало биткоин законным платёжным средством и профинансировало разработку кошелька Chivo. С криптовалютой власти надеялись «оцифровать» местную экономику, меньше зависеть от доллара, избавиться от лишних комиссий за переводы и привлечь инвестиции.
Одним из первых криптокошелёк зарегистрировал сальвадорец Хосе Бонилья. Он вместе с семьей заведовал обувным магазином и рассчитывал, что переход на криптовалюту поможет ему сократить затраты и ускорить платежи. Во всяком случае так обещал президент Сальвадора Найиб Букеле. Правда, оценить преимущества технологии Бонилья так и не смог:
- Приложение кошелька постоянно сбоило — из-за этого молодой предприниматель однажды потерял платёж от клиента на $25.
- Правительственная техподдержка работала медленно, поэтому вернуть утерянные деньги не получилось.
- Криптовалютный банкомат находился далеко от магазина.
- А стоимость биткоина оказалась слишком волатильной.
«Между наличными и биткоином как средством платежа я выберу первое. И, видимо, не только я. Криптовалютой в итоге пользуются в стране в основном только крупные компании», — рассказывает Бонилья. И он такой не один, пишет Rest of World.
По данным аналитического сервиса The Block за январь 2022 года, государственным кошельком Chivo пользовались 4 млн граждан — это больше половины всего населения страны. Однако уже в марте торгово-промышленная палата Сальвадора поставила статистику под сомнение:
- 86% опрошенных ею компаний ни разу не проводили транзакции в биткоине.
- И 91,7% признались, что никакой пользы бизнесу криптовалюта не принесла.
В силу биткоина не верили даже в сёрферской деревне с названием Биткоин-бич — криптовалютной мекке Сальвадора. Продавщица кокосовых орехов Дина Понсе признала, что продажи с внедрением цифровых платежей увеличились. Но технологию она толком так и не поняла, а стоимость биткоина не так выросла, чтобы можно было разбогатеть.
Дело, впрочем, не только в технических сбоях и волатильности валюты. Жителям казалось, что авторитарное правительство Сальвадора и присущий биткоину дух децентрализации — две несопоставимые вещи. «По-моему, мотивы Букеле очевидны: он признал биткоин, чтобы решить экономические проблемы своей же администрации и заодно прославиться», — говорит один из руководителей фонда по правам человека Алекс Гладштейн.
Почему биткоин в Сальвадоре не прижился
Интерес к биткоину в Сальвадоре возник в 2019 году — в деревне Эль-Зонте, или, как говорят теперь, Биткоин-бич. В криптохаб её задумали превратить сёрфер из Калифорнии Майкл Петерсон и местный житель Хорхе Валенсуэла. Они платили детям в биткоинах за сбор мусора и уговорили принимать крипту единственный в округе магазин продуктов.
Президент Сальвадора Букеле оценил потенциал цифровых активов и в итоге первый из мировых лидеров признал биткоин законным платёжным средством. Чтобы упростить переход от наличных денег к крипте, власти профинансировали разработку криптокошелька Chivo — эдакого PayPal для биткоинов. А также кассовых терминалов, которые бы принимали биткоин: к концу 2021 года их число почти достигло 1000.
Со всем этим Сальвадору помогла американская техкомпания Athena Bitcoin под руководством Эрика Гравенгаарда. И она же поставила в страну обменные банкоматы, чтобы жители могли конвертировать фиат — традиционные валюты — в крипту и наоборот. В 2022 году их в стране более 200 штук, правда, работают они теперь под брендом Chivo.
Биткоин принимают в стране в качестве платёжного средства уже полгода. Однако успехов, на которые рассчитывали власти и энтузиасты, достичь пока не удалось, пишет издание. Во многом по четырём причинам:
- В стране по-прежнему доминируют наличные деньги, а у 70% населения нет банковских счетов.
- Не у всех сальвадорцев есть даже смартфон — например, у более зрелого поколения.
- В 2019 году в интернете сидело всего 50% населения. У остальных доступа к нему не было.
- Многие местные ничего не знали о криптовалюте. Местный вуз опросил перед принятием закона 1300 сальвадорцев: лишь 10% понимали, как работают цифровые активы.
Вдобавок к этому постоянно сбоил криптовалютный кошелёк Chivo. Клиенты нередко не могли совершить платежи, а продавцы — получить их. Иногда сервис показывал неверный баланс, а техподдержка оказывалась не в силах с этим разобраться. А ещё мошенники крали личные данные и заводили на них аккаунты.
Некоторых сальвадорцев смущало также то, что Chivo — кастодиальный кошелёк. Приватный ключ от него — тот, что даёт доступ к средствам, — хранится у третьей стороны: компании, которая кошельки «раздаёт».
С одной стороны, в этом есть плюс — особенно когда речь идёт о стране, где у жителей даже нет банковских счетов. Если малосведущий обыватель вдруг потеряет «приватник» от некастоидального кошелька, доступ к средствам он потеряет навсегда. Оператор кастодиального сервиса же сможет его восстановить.
Но есть и недостаток, который, по мнению многих криптоэнтузиастов, противоречит самой сути децентрализованной крипты. Если сторонняя организация располагает доступом к чужим средствам, значит, их настоящий владелец в любой момент рискует их потерять.
Глава Athena Bitcoin Эрик Гравенгаард никаких противоречий в этом не видит. «Деньги — социальное явление. На том или ином этапе всем участникам экономики приходится довериться третьей стороне: банку, разработчику или правительству. Мир, в котором никто никому не верит, — это грустный мир», — рассуждает он.
Да и граждане на самом деле не обязаны скачивать Chivo — они могут выбрать любой другой кошелёк с поддержкой биткоина. Их просто привлёк приветственный бонус от государства: $30 на счету за регистрацию. Это минимальная зарплата сальвадорца за три дня.
Власти говорят о криптовалюте много, а расплачиваются ей только туристы
В ноябре 2021 года Сальвадор устроил конференцию Bitcoin Week — неделя биткоина, позвав в гости криптоэнтузиастов со всего мира. Им даже разрешили не выплачивать комиссию в $12 за въезд. Президент Букеле хотел рассказать, как криптовалюта изменит жизнь в стране и как страна своим экспериментом ускорит массовое криптовнедрение.
Он объявил, что построит новый городок — Биткоин-сити: полноценный муниципалитет со своими законами и мэром, жилыми и коммерческими районами, музеями и аэропортом. А ещё в нём будет майнинговая ферма на вулкане и центральная площадь в форме буквы «В» — это значок биткоина.
Жители Биткоин-сити не будут выплачивать никаких налогов — ни на доход, ни на имущество, ни на прирост капитала, что, по задумке Букеле, должно было привлечь инвесторов. А финансировать развитие города власти хотели, продавая государственные биткоин-облигации на сумму $1 млрд.
Вот только все эти громкие обещания вызывали у криптоэнтузиастов недоверие. «Чем больше показухи, тем меньше ты веришь в сказанное. Обычно хорошая идея говорит сама за себя», — поясняет управляющий недвижимостью из США Дагарт Эллисон.
По его словам, криптовалютная мекка по приезде в принципе не оправдала надежд. Он пытался арендовать за биткоины доску для сёрфинга, но цифровые активы там не принимали. Кошелёк Chivo у владельцев проката был, но как с ним управляться, они понимали плохо.
Да и деньги с продажи биткоин-облигаций правительству нужны, скорее всего, для того, чтобы смягчить долговой кризис страны, который при Букеле усилился. И теперь ему нужно поддерживать созданный благодаря принятию биткоина имидж. «До всего этого Букеле знали плохо. Сегодня же он самый известный лидер в Центральной Америке», — поясняет Алекс Гладштайн.
Так что действовать правительство будет по ходу дела, полагают местные экономисты. По словам одного из них — Роммеля Родригеса, экономическую политику властей можно описать одним словом — импровизация.
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