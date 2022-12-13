Binance провела операций, связанных с отмыванием денег, на $10 млрд в 2022 году — Reuters Статьи редакции
Но в Минюсте не могут прийти к единому мнению по расследованию против криптобиржи, которое началось в 2018 году.
- Как выяснило Reuters, криптобиржа сохраняет слабый контроль за отмыванием денег — в 2022 году она обработала платежей на $10 млрд для преступных организаций и компаний, которые хотят обойти санкции США.
- Сама Binance назвала расчёты неточными и заявила, что «обеспечивает высокие отраслевые стандарты» и стремится «улучшать методы обнаружения незаконной криптовалютной деятельности на платформе».
- По словам четырёх знакомых с вопросом источников агентства, завершению начатого ещё в 2018 году расследования против Binance мешают разногласия между прокурорами Минюста США. Некоторые из них считают, что доказательств достаточно для возбуждения дел, в том числе против основателя Чанпэна Чжао, говорят двое собеседников. Остальные считают, что нужно изучить больше материалов.
- Обвинения могут включать незаконные переводы денег, сговор с целью отмывания и нарушение санкций, говорят источники. Окончательных решений по обвинению ещё не принято.
- Источники также утверждают, что юристы Binance встречались с представителями Минюста в последние месяцы. Один из их аргументов якобы был в том, что расследование посеет хаос и так пострадавшему рынку криптовалют. Представитель биржи сказал, что не знает о внутренней работе Минюста, ведомство отказалось от комментариев.
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отмыла $23 млрд, а про 10 — гнусные сплетни!
Не думал что они сами признаются в отмывании
10 миллиардов?
Пфф, квартал работы гордумы любого миллионника.
всего лишь 10 млрд
Хм, комментаторы VC предстают в новом свете...
10 лярдов - это лишь формальный повод начать расследование. Далее они поднимут всю бухгалтерию и уже там посчитают все по полной.
Отмыла 10 млрд, при суточном объеме торгов в 15 млрд. Пфф. Минюст явно торгуется с Бинанс за какие-то ништяки.
Это же целый доллар из 365))
Боюсь что не так много банков смогу доказать что у них меньше грязных денег в обороте
Всего 1 мармеладка из пачки
вы где пачку на 365 мармеладок взяли? ))
Деньги не пахнут, чистота денег вещь сомнительная от и до.
Могут ли остальные участники рынка показать оборот более чистый - в этом вопрос.
Ну всё) нашли канал сделок?)) посмотрим насколько рухнет теперь рынок?
какие огромные суммы они отмыли
Децентрализация ага. )))))
Пиздеж, все как обычно
Пф-ф, мелочевка
Не храните деньги на Бинансе, используйте просто как временное средство для перевода средств куда-то, а то схлопнется как FTX, и привет!
Что то в последнее время много новостей плохих про крипту, не уж то пошли по самому плохому пути закрытия?
А что плохого в отмытии денег для крипты?наоборот, все более надежный источник.
Даже закройся бинанс, крипта никуда не денется
ликвидность упадет, поднимется порог вхождения
и что?
Курс пойдет вниз.поднимется порог вхождения
чем сложнее людям работать с этим, тем меньше людей будет в этом и тем меньше денег вольют те кто есть. Популярность криптовалют будет падать.
Оба эти процесса отличные гвозди в крышку гроба криптовалют. Цена криптовалюты в ее массовости, уберете массовость - уберете ценность.
Ничего страшного не случится. Мы в самом начале жизни криптовалют, по меркам финансового мира они только появились.
p2p-рынок криптовалют НИКУДА не денется, и сложность входа в мир крипты НЕ изменится. С чего бы?
не надо говорить ерунды.
Погибали и не такие вещи из-за потери спроса. Вопрос векторов развития. Нокиа, ICQ, Netscape и куча других вещей которые были нерушимыми в свое время.
Вы перепутали конкретные ПРОЕКТЫ, и индустрию.
Нокия мертва — смартфоны живы.
ICQ мертв — но мессенджеры захватили мир.
Netscape мертв — но есть хром, и собственно мазила.
Может быть часть нынешний криптовалют и вымрет, но будут другие.
Так тут не на конкретную криптовалюту нападок, а на индустрию. Разницы нет. Вы душите фирму или душите технологию.
С учетом того, что в это году увеличился оборот крипты в нал, нужна была новость которая затормозит рост. Отлично отработанный инфоповод!
Да просто государства уже готовятся вводить всякие цифровые рубли, доллары и евро. Поэтому и начинают потихоньку прижимать это всё. Только новорождённый в этом мире не знает что через бинанс отмывается всё что можно. И естественно это всё капает многим влиятельным политикам разных стран, которые могли бы вообще закрыть глаза на бинанс и быть обеспеченными на поколения.
Но они закроют это всё, чтобы сделать своё.
На самом деле, свою цифровую валюту пока сделал только Китай.
США вообще не факт что когда-то запустят подобную систему, как и Евросоюз. Откройте проект цифрового доллара, там только пилотный проект запускают, и авторы проекта признаются что сами не знают, нужно ли это вообще.
Пропал чанпэновский дом
Конечно же под отмыванию бабла, минюст США, имеет ввиду вывод собственных средств россиян.
"Ваши переводы в крипте никто не видит", говорили они.
Ага)))
Децентрализованная крипта отчиталась перед Минюстом)))
ну все, щас и эта контора закроется (: