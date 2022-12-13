Крипто
Печатный томагавк_два

Binance провела операций, связанных с отмыванием денег, на $10 млрд в 2022 году — Reuters Статьи редакции

Но в Минюсте не могут прийти к единому мнению по расследованию против криптобиржи, которое началось в 2018 году.

  • Как выяснило Reuters, криптобиржа сохраняет слабый контроль за отмыванием денег — в 2022 году она обработала платежей на $10 млрд для преступных организаций и компаний, которые хотят обойти санкции США.
  • Сама Binance назвала расчёты неточными и заявила, что «обеспечивает высокие отраслевые стандарты» и стремится «улучшать методы обнаружения незаконной криптовалютной деятельности на платформе».
  • По словам четырёх знакомых с вопросом источников агентства, завершению начатого ещё в 2018 году расследования против Binance мешают разногласия между прокурорами Минюста США. Некоторые из них считают, что доказательств достаточно для возбуждения дел, в том числе против основателя Чанпэна Чжао, говорят двое собеседников. Остальные считают, что нужно изучить больше материалов.
  • Обвинения могут включать незаконные переводы денег, сговор с целью отмывания и нарушение санкций, говорят источники. Окончательных решений по обвинению ещё не принято.
  • Источники также утверждают, что юристы Binance встречались с представителями Минюста в последние месяцы. Один из их аргументов якобы был в том, что расследование посеет хаос и так пострадавшему рынку криптовалют. Представитель биржи сказал, что не знает о внутренней работе Минюста, ведомство отказалось от комментариев.
Binance @binance

Reuters has it wrong again.

Now they're attacking our incredible law enforcement team. A team that we're incredibly proud of - they've made crypto more secure for all of us.

Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.

Reuters опять ошибается. Теперь они нападают на нашу невероятную команду по борьбе с правонарушениями. Команду, которой мы очень гордимся — она сделала криптовалюты более безопасными для всех. Вот полное заявление, которое мы отправили журналисту, и пост о нашей невероятной команде.
Крипто
Равный Абдужаббор
Минюст и налоговая служба США начали расследование против криптобиржи Binance — Bloomberg Статьи редакции

Причина пока неизвестна.

#новость #binance

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33 комментария
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 Вадим Д.
Сама Binance назвала расчёты неточными и заявила, что

отмыла $23 млрд, а про 10 — гнусные сплетни!

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Михаил Кузнецов

Не думал что они сами признаются в отмывании

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Новогодний кран

10 миллиардов?
Пфф, квартал работы гордумы любого миллионника.

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Tomoko

всего лишь 10 млрд

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Сезонный Ковид

Хм, комментаторы VC предстают в новом свете...

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Вася Пражкин

10 лярдов - это лишь формальный повод начать расследование. Далее они поднимут всю бухгалтерию и уже там посчитают все по полной.

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Roman

Отмыла 10 млрд, при суточном объеме торгов в 15 млрд. Пфф. Минюст явно торгуется с Бинанс за какие-то ништяки.

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badResistor

Это же целый доллар из 365))
Боюсь что не так много банков смогу доказать что у них меньше грязных денег в обороте

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Виталий

Всего 1 мармеладка из пачки

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badResistor

вы где пачку на 365 мармеладок взяли? ))
Деньги не пахнут, чистота денег вещь сомнительная от и до.
Могут ли остальные участники рынка показать оборот более чистый - в этом вопрос.

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Ринат Исхаков арт-дилер

Ну всё) нашли канал сделок?)) посмотрим насколько рухнет теперь рынок?

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Dmitry Eliseev

какие огромные суммы они отмыли

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Евгений Спивак

Децентрализация ага. )))))

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Дмитрий Филиппов

Пиздеж, все как обычно

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Я никто и звать меня никак

Пф-ф, мелочевка

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Elf Elf

Не храните деньги на Бинансе, используйте просто как временное средство для перевода средств куда-то, а то схлопнется как FTX, и привет!

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Валерия Щербакова

Что то в последнее время много новостей плохих про крипту, не уж то пошли по самому плохому пути закрытия?

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Николай Верегин

А что плохого в отмытии денег для крипты?наоборот, все более надежный источник.

Даже закройся бинанс, крипта никуда не денется

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badResistor

ликвидность упадет, поднимется порог вхождения

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Николай Верегин

и что?

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badResistor
ликвидность упадет

Курс пойдет вниз.

поднимется порог вхождения

чем сложнее людям работать с этим, тем меньше людей будет в этом и тем меньше денег вольют те кто есть. Популярность криптовалют будет падать.

Оба эти процесса отличные гвозди в крышку гроба криптовалют. Цена криптовалюты в ее массовости, уберете массовость - уберете ценность.

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Николай Верегин

Ничего страшного не случится. Мы в самом начале жизни криптовалют, по меркам финансового мира они только появились.

p2p-рынок криптовалют НИКУДА не денется, и сложность входа в мир крипты НЕ изменится. С чего бы?

не надо говорить ерунды.

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badResistor

Погибали и не такие вещи из-за потери спроса. Вопрос векторов развития. Нокиа, ICQ, Netscape и куча других вещей которые были нерушимыми в свое время.

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Николай Верегин

Вы перепутали конкретные ПРОЕКТЫ, и индустрию.

Нокия мертва — смартфоны живы.

ICQ мертв — но мессенджеры захватили мир.

Netscape мертв — но есть хром, и собственно мазила.

Может быть часть нынешний криптовалют и вымрет, но будут другие.

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badResistor

Так тут не на конкретную криптовалюту нападок, а на индустрию. Разницы нет. Вы душите фирму или душите технологию.

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Виктор
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Пилюль

С учетом того, что в это году увеличился оборот крипты в нал, нужна была новость которая затормозит рост. Отлично отработанный инфоповод!

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Hello world

Да просто государства уже готовятся вводить всякие цифровые рубли, доллары и евро. Поэтому и начинают потихоньку прижимать это всё. Только новорождённый в этом мире не знает что через бинанс отмывается всё что можно. И естественно это всё капает многим влиятельным политикам разных стран, которые могли бы вообще закрыть глаза на бинанс и быть обеспеченными на поколения.

Но они закроют это всё, чтобы сделать своё.

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Николай Верегин

На самом деле, свою цифровую валюту пока сделал только Китай.

США вообще не факт что когда-то запустят подобную систему, как и Евросоюз. Откройте проект цифрового доллара, там только пилотный проект запускают, и авторы проекта признаются что сами не знают, нужно ли это вообще.

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One Droid

Пропал чанпэновский дом

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Дмитрий Филиппов

Конечно же под отмыванию бабла, минюст США, имеет ввиду вывод собственных средств россиян.

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Thom322

"Ваши переводы в крипте никто не видит", говорили они.
Ага)))
Децентрализованная крипта отчиталась перед Минюстом)))

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Bair Kolaev

ну все, щас и эта контора закроется (:

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