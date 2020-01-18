Их корпоративным цветом станет градиент от зелёного к синему.
- В июне 2020 года «Сбербанк» начнёт ребрендинг части компаний, входящих в экосистему SberX, пишет РБК. Они получат новые логотипы, общий цвет и приставку «Сбер». По оценке экспертов, обновление фирменного стиля обойдётся компании минимум в $300 млн.
- В новом брендинге будет использоваться горизонтальный градиент от зелёного к синему, который уже встречался у компании на стенде на форуме «Финополис».
- Также у некоторых участников экосистемы появится приставка «Сбер», а исключением могут стать компании с собственным сильным брендом или те, с кем «Сбербанк» не хочет себя ассоциировать.
- В августе 2019 года сообщалось, что один из вариантов будущего логотипа «Сбербанка» — квадрат с градиентом: слева направо от светло-зелёного до тёмно-зелёного, а снизу вверх от зелёного до синего. При этом справа от знака будет написано «Сбер» с названиями компаний экосистемы.
- В настоящий момент SberX участвует в развитии сервисов «Ситимобил», «Беру», Okko и других.
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Антон Лисин
Экосистема? Меньше букв в названии, меньше порчи природе?