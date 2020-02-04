Дайджест продуктового дизайна за январь: новые инструменты, статьи зарубежных специалистов и обзор CES 2020

Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Традиционный дайджест директора по дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.
Нейтан Кёртис собрал все свои статьи о дизайн-системах. Он самый толковый автор по теме, так что это лучше любой книги. Они с EightShapes также оживили одноимённый Twitter-аккаунт.
В недавней статье описаны форматы взаимодействия команды дизайн-системы и продуктовых команд, которые предлагают свои решения и изменения.
Выставка прорывного и уматного хайтека CES 2020 шла с 7 по 10 января в Лас-Вегасе. На ней традиционно обкатывают новые технологии для массовых продуктов, потом наперегонки заявляют «у нас тоже есть концепт применения этой штуки», а затем переключаются на что-то новое.
Выбрал интересные устройства и направления, которые касаются дизайнеров интерфейсов: гибкие экраны (второе пришествие), «умные» колонки и голосовые помощники, авто, носимые устройства, «умный» дом и просто интересные технологии.
Ким Флаэрти из Nielsen Norman Group говорит о двух типах персонажей широкого и узкого спектра. Первые описывают компанию в целом, вторые — отдельные продукты.
Nielsen Norman Group повторила исследование Xerox PARC 1997 года о том, как пользователи ищут информацию в интернете. Фейфей Лью рассказывает об основных выводах.
В прошлом году мы с Митей Осадчуком взяли интервью у студии Ony, одной из лучших отечественных компаний в цифровом брендинге. Макс Орлов, Сергей Лавриненко и Андрей Потапов рассказали о своём подходе, процессе создания и поддержки айдентики, метриках и трендах. А также показали офис агентства.
Совершенно дикая штука — инструмент дизайна мобильных приложений на самом телефоне. Ребята сотворили совершеннейшую чуму (пусть и вызывающую вопросы по продуктивности такой работы дизайнера).
Улучшение Smart Layout (минимальная и максимальная ширина). И, наконец-то, бета-версия аналога Zeplin.
Новый инструмент для создания каскадной анимации (stagger). Прототипировать и создавать подобную анимацию вручную через кейфреймы трудозатратно, здесь же вместо работы с кодом предлагается WYSIWYG.
MS Office 365 может подключить библиотеки Creative Cloud для импорта стилей и ресурсов.
Январское обновление Adobe XD. Также добавили Auto Layout.
Подробнейшая памятка по учёту GDPR при проведении пользовательских исследований от Кэрри Бойд из сервиса User Interviews. Закон накладывает много ограничений.
Дейв Каннингем из Co-op предлагает модель DIET (Design Impact Evaluation Tactic) для оценки потенциального успеха проекта. Она оценивает доработанную версию double diamond по нескольким вопросам. Чек-лист на отдельном сайте и в виде таблицы.
Интереснейшее обсуждение роли и будущего визуализации данных в эпоху искусственного интеллекта от IBM. Нужен ли вообще спидометр в машине с автопилотом?
Крепко обновил подборку материалов по созданию тёмной темы оформления интерфейса: гайдлайны платформ, двигатель прогресса в токенах, поддержка в письмах рассылки и на сайтах, хорошие кейсы.
Подробный чек-лист по внедрению дизайн-системы. Визуальный язык и токены, компоненты, инструменты, управление проектом.
Адам Шрики разложил паттерны для уведомления по степени комфорта для пользователя. От push-уведомлений и попапов, которые вырывают из текущего потока, до более нейтральных всплывающих подсказок.
Maria Rosala из Nielsen Norman Group даёт чек-лист этической зрелости при проведении пользовательских исследований. Всё больше компаний, где дизайнеры и менеджеры продуктов самостоятельно общаются с пользователями, но не всегда умеют делать это.
Хлоя Кархарт из HubSpot описывает потенциальную помощь дизайнера в увеличении retention. Она разобрала процесс «залипания» пользователя на четыре составляющих.
Джефф Сауро и Джим Льюис составили полный список стандартных методов оценки UX. Они развивались по трём веткам с 1980-х годов.
Ещё одна крупная галерея реалистичных лиц, сгенерированных алгоритмами. Причём это не просто лица, а целые позы в классическом для фотостоков виде.
Сайт анализирует айдентику в фантатических фильмах и комиксах. Они достаточно подробно разбирают вымышленные бренды: Blade Runner, Terminator, Back to the Future, Alien, Robocop, Total Recall и другие. Алексей Бусыгин также анализирует вымышленные логотипы из фильмов и айдентику в целом.
Мэтт Григорски из команды роста Shopify описал практики совместной работы и координации для распределённой команды. Отличная цельная памятка.
Мощный разбор текущего состояния Progressive Web Apps от Максимилиано Фиртмана. Внедрение, поддержка платформ, даже про тёмную тему и гибкие экраны.
Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. В нём много новых материалов по дизайн-системам, инструментам дизайна, трендам, пользовательским исследованиям.
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