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Дизайн
Yury Vetrov
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Дайджест продуктового дизайна за январь: новые инструменты, статьи зарубежных специалистов и обзор CES 2020

Традиционный дайджест директора по дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

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Каталоги конференций по дизайну на 2020 год

EightShapes

Нейтан Кёртис собрал все свои статьи о дизайн-системах. Он самый толковый автор по теме, так что это лучше любой книги. Они с EightShapes также оживили одноимённый Twitter-аккаунт.

В недавней статье описаны форматы взаимодействия команды дизайн-системы и продуктовых команд, которые предлагают свои решения и изменения.

CES 2020 и новые интерфейсы

Выставка прорывного и уматного хайтека CES 2020 шла с 7 по 10 января в Лас-Вегасе. На ней традиционно обкатывают новые технологии для массовых продуктов, потом наперегонки заявляют «у нас тоже есть концепт применения этой штуки», а затем переключаются на что-то новое.

Выбрал интересные устройства и направления, которые касаются дизайнеров интерфейсов: гибкие экраны (второе пришествие), «умные» колонки и голосовые помощники, авто, носимые устройства, «умный» дом и просто интересные технологии.

Just-Right Personas, “How to Choose the Scope of Your Personas

Ким Флаэрти из Nielsen Norman Group говорит о двух типах персонажей широкого и узкого спектра. Первые описывают компанию в целом, вторые — отдельные продукты.

How Information-Seeking Behavior Has Changed in 22 Years

Nielsen Norman Group повторила исследование Xerox PARC 1997 года о том, как пользователи ищут информацию в интернете. Фейфей Лью рассказывает об основных выводах.

Агентство Ony о брендинге цифровых продуктов

В прошлом году мы с Митей Осадчуком взяли интервью у студии Ony, одной из лучших отечественных компаний в цифровом брендинге. Макс Орлов, Сергей Лавриненко и Андрей Потапов рассказали о своём подходе, процессе создания и поддержки айдентики, метриках и трендах. А также показали офис агентства.

Новые инструменты дизайна

Play

Совершенно дикая штука — инструмент дизайна мобильных приложений на самом телефоне. Ребята сотворили совершеннейшую чуму (пусть и вызывающую вопросы по продуктивности такой работы дизайнера).

Sketch 62 и Inspector

Улучшение Smart Layout (минимальная и максимальная ширина). И, наконец-то, бета-версия аналога Zeplin.

Mosaica Studio

Новый инструмент для создания каскадной анимации (stagger). Прототипировать и создавать подобную анимацию вручную через кейфреймы трудозатратно, здесь же вместо работы с кодом предлагается WYSIWYG.

Плагины Figma

  • Bravo Studio App подключает реальные данные и генерирует нативный код для Android и iOS на основе прототипов.
  • Design Lint — линтинг для макетов.
  • Smooth Shadow — аккуратные тени с помощью кривых easing.
  • Типограф Text Prettier.

Adobe

MS Office 365 может подключить библиотеки Creative Cloud для импорта стилей и ресурсов.

Январское обновление Adobe XD. Также добавили Auto Layout.

  • Adalo — ещё один конструктор мобильных приложений, делающий нативную сборку на основе прототипа. Android, iOS и веб.
  • WebStudio — ещё один конструктор сайтов в браузере.
  • Fronty — сервис конвертирует картинку в HTML. Эффектно, но непонятно зачем: макет сайта и так сделан в каком-либо инструменте с разбивкой по слоям, а генераторов оттуда и так хватает.
  • EscherSketch — браузерный инструмент позволяет делать паттерны из симметричных фигур и наглядно видеть их в повторяющемся полотне.
  • Super Sphere — генератор контурных сфер с анимацией.
  • Flow Lines — генератор абстрактных паттернов из линий.
  • Trace — ещё один сервис, который убирает фон с фотографий.
  • BG Painter — генератор модных фонов (например, «жидкий металл»).
  • Scribbbles — бесплатная коллекция клякс и абстрактных паттернов для промосайтов.
  • Calcolor — интересный генератор цветовых палитр, который позволяет копать смежные в разные стороны.
  • Gradienta — генератор градиентов и интересных наложений слоёв в браузере с экспортом в CSS.
  • Social Sizes — большая коллекция шаблонов для всех соцмедиа с актуальными размерами.
  • Pixelworm — занятный сервис, который позволяет сравнить макет в Sketch и реализацию в мобильном приложении.
  • Clai — инструмент позволяет сделать подачу макета на устройстве, которое в свою очередь можно вертеть с анимацией.
  • Nototo — дичайший сервис заметок в виде карты виртуального мира.

The User Researcher’s Guide to GDPR

Подробнейшая памятка по учёту GDPR при проведении пользовательских исследований от Кэрри Бойд из сервиса User Interviews. Закон накладывает много ограничений.

How To Empower Design Teams By Measuring Value

Дейв Каннингем из Co-op предлагает модель DIET (Design Impact Evaluation Tactic) для оценки потенциального успеха проекта. Она оценивает доработанную версию double diamond по нескольким вопросам. Чек-лист на отдельном сайте и в виде таблицы.

Does Artificial Intelligence Mean Data Visualization is Dead?

Интереснейшее обсуждение роли и будущего визуализации данных в эпоху искусственного интеллекта от IBM. Нужен ли вообще спидометр в машине с автопилотом?

Тёмная тема оформления

Крепко обновил подборку материалов по созданию тёмной темы оформления интерфейса: гайдлайны платформ, двигатель прогресса в токенах, поддержка в письмах рассылки и на сайтах, хорошие кейсы.

Design System Checklist

Подробный чек-лист по внедрению дизайн-системы. Визуальный язык и токены, компоненты, инструменты, управление проектом.

Choosing the right UI component for communication with your users

Адам Шрики разложил паттерны для уведомления по степени комфорта для пользователя. От push-уведомлений и попапов, которые вырывают из текущего потока, до более нейтральных всплывающих подсказок.

Ethical Maturity in User Research

Maria Rosala из Nielsen Norman Group даёт чек-лист этической зрелости при проведении пользовательских исследований. Всё больше компаний, где дизайнеры и менеджеры продуктов самостоятельно общаются с пользователями, но не всегда умеют делать это.

Designing for Retention & Growth

Хлоя Кархарт из HubSpot описывает потенциальную помощь дизайнера в увеличении retention. Она разобрала процесс «залипания» пользователя на четыре составляющих.

Three Branches of Standardized UX Measurement

Джефф Сауро и Джим Льюис составили полный список стандартных методов оценки UX. Они развивались по трём веткам с 1980-х годов.

25,000 AI Photos

Ещё одна крупная галерея реалистичных лиц, сгенерированных алгоритмами. Причём это не просто лица, а целые позы в классическом для фотостоков виде.

Speculative Identities — Exploring the Frontiers of Visual Identity…

Сайт анализирует айдентику в фантатических фильмах и комиксах. Они достаточно подробно разбирают вымышленные бренды: Blade Runner, Terminator, Back to the Future, Alien, Robocop, Total Recall и другие. Алексей Бусыгин также анализирует вымышленные логотипы из фильмов и айдентику в целом.

How we’re building a high-trust distributed culture

Мэтт Григорски из команды роста Shopify описал практики совместной работы и координации для распределённой команды. Отличная цельная памятка.

Progressive Web Apps in 2020

Мощный разбор текущего состояния Progressive Web Apps от Максимилиано Фиртмана. Внедрение, поддержка платформ, даже про тёмную тему и гибкие экраны.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. В нём много новых материалов по дизайн-системам, инструментам дизайна, трендам, пользовательским исследованиям.

За свежими ссылками также можно следить:

#дайджест #инструментыдизайна

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