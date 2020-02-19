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Дизайн
Yury Vetrov
438

Исследование российских дизайн-команд: в каких компаниях хорошая дизайн-культура и где выпускают качественные продукты

В опросе участвовали более 1000 специалистов. Полное исследование — по ссылке.

2 комментария
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В конце 2019 года мы опросили отечественных специалистов, чтобы узнать их отношение к продуктовым дизайн-командам. В опросе участвовало 1260 человек (90% — дизайнеры разного профиля) из разных городов: Москва (50%), Санкт-Петербург (15%), Екатеринбург (5%), Минск (3%), Новосибирск (2,8%), Киев (2,4%), Казань (1,8%), Нижний Новгород (1,3%), Воронеж (1,2%), Краснодар (1,1%), Самара (1%), Ростов-на-Дону (1%) и других (15%).

В России хватает сильных продуктовых компаний и команд, в которых работают мощные дизайнеры и выпускаются крепкие продукты международного уровня. Многие из них помогают дизайн-сообществу конференциями, митапами, конкурсами и другими полезными вещами.

Такой рейтинг будет полезен рынку. Дизайнерам — лучше понимать, где есть хорошие вызовы и комфортная среда для профессионального роста. Компаниям и дизайн-командам — видеть, что нужно докачать. Это станет полезным инструментом для оценки вложений в HR-бренд.

Ответы собирали с конца октября 2019 года до середины января 2020 года. Аудитория — читатели популярных дизайнерских Telegram-каналов, групп в Facebook и сообществ во «ВКонтакте» (отдельное спасибо «Оди» и «Ищу дизайнера»).

Методология будет совершенствоваться. В 2018 году мы провели такое исследование для внутренних задач Mail.ru Group. В 2019 году опрос доработали, а результаты исследования решили сделать открытыми.

Стало понятно, где наши усилия по обновлению продуктов и развитию команды заметны, а где их не хватает или они не видны снаружи. Главный результат работы продуктовой дизайн-команды — обновлённые и улучшенные продукты.

Но это не всегда быстрый процесс, да и профессиональное сообщество заметит их не сразу. Есть разрыв между этими событиями, и такое исследование подсвечивает его. Отчёт стал хорошим инструментом для фокусирования внутренней работы и публичных активностей.

#яндекс #mailrugroup #miro

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2 комментария
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Andrew Simon

1

Все прекрасно. А вот последняя картинка про принятие оффера не имеет смысла, если перед ней не идет такая же, но с вопросом "как вы считаете у какой из рассматриваемых компаний самая высокая зп". Возникает ощущение какой то недосказанности, что ли)))

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Mike Prokopenko

0

ну яндекс, тиньк и маил, остальные где-то снизу

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