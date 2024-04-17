Дизайн
Артур Томилко

Авиакомпания Red Wings проведёт ребрендинг и откажется от англоязычного названия — «Ъ» Статьи редакции

Основной вариант нового бренда — «Рассвет».

  • О планах Red Wings (принадлежит «Ростеху») сменить название «Ъ» рассказали два источника на авиарынке. В самой авиакомпании и «Ростехе» от комментариев отказались.
  • По словам одного из собеседников газеты, решение провести ребрендинг связано с желанием уйти от англоязычного названия, которое использовалось для развития чартерных перевозок. С 2022 года Red Wings также начала отказываться от эксплуатации самолётов иностранного производства, в частности, Airbus. Сейчас в парке авиакомпании три Boeing 777, 20 SSJ 100, три Ту-204 и один Ту-214.
  • Новое название ещё не утверждено, но в качестве основного варианта обсуждается «Рассвет», говорят источники. Смена бренда обеспечит «смысловой переход» к российской технике и более уместна для компании, которая входит в структуру отечественной госкорпорации, считает один из них.
  • Затраты на услуги брендингового агентства могут составить от 20 млн рублей, а на смену ливреи всего парка — от 125 млн рублей. Весь проект может обойтись примерно в 200 млн рублей, оценили в агентстве BrandLab.
Фото ТАСС
  • С момента основания в 1999 году до 2007-го авиакомпания называлась «Авиалинии-400» и принадлежала Национальной резервной корпорации (НРК), пишет «Ъ». Последняя также была совладельцем немецкой авиакомпании Blue Wings.

#новости #redwings

1.8K показов
1.6K открытий
0
60 комментариев
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый
Ответить
Развернуть ветку
Павел
Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Идеальное попадание.
Спасибо товарищ!

Ответить
Развернуть ветку
Лавандовый Раф

Уважаемые товарищи. Мясо, Курица, Рыба нет в меню. В меню есть: Вода без газа.

Ответить
Развернуть ветку
Mike Amir

медведь на фоне флага империалистической японии?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Vitaly Tolstykh

Крылья советов лучше звучит

Ответить
Развернуть ветку
Giraffe
желанием уйти от англоязычного названия

Комплексы неполноценности прут наружу

Ответить
Развернуть ветку
Kelerius

То есть когда люди называют свои компании на своем языке или вообще дают свои фамилии - но на Западе - это ок,а когда аналогичное делается у нас - то комплексы неполноценности

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
герой VPN

1

Ответить
Развернуть ветку
Eddie II

Могли бы пойти по пути Чеченской республики и назвать авиакомпанию Путиным.

Ответить
Развернуть ветку
Хэппи милф

Это прибережем для компании, производящей подводные лодки

Ответить
Развернуть ветку
Giraffe

Такое название это признак компании с большими госзаказами и льготами от правительства

Ответить
Развернуть ветку
Mike

"Закат" же

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Продиктуйте вашу фамилию пожалуйста.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Valdis K.

если б я услышал это название в отрыве от знания,что это авиакомпания Red Wings,я бы подумал, что речь идет о фастфуде, который специализируется на острых крылышках

Ответить
Развернуть ветку
Aina Timo / wdroid.net

То ли дело "Рассвет" :)

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Гавриил Злобин

Ну кстати, да, очень хорошая ассоциация

Ответить
Развернуть ветку
Дуайт Шрут
Затраты на услуги брендингового агентства могут составить от 20 млн рублей

Это шутка? Поменять название стоит от 20 миллионов. За что?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

смена всей символики, одежды, мерча, перекраска бортов, сайт, МП, ...

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Укладчик стекловаты

Зарплата руководству?

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

Почему вы решили что поменяют только название, без смены других стилевых элементов?

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Будет на манер

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Любчиков
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Евгений

Написано же - будет «Ъ»

Ответить
Развернуть ветку
Психиатрическая неотложка

Все правильно.
Отечественному авиахламу - отечественное название.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

толи дело летающие гробы от Боинга у которых двери отваливаются в полете)

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Я сказал свое имя машине
С момента основания в 1999 году до 2007-го авиакомпания называлась «Авиалинии-400»

Ну так назад к истокам надо.
Груз 200 норм будет

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

это больше подходит для ребрендинга Боинга. это их фишечка!)))

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Дунцова молодец

Ответить
Развернуть ветку
Egor Ka

Краснокрыл
Красный и крылышки
Ростикс и точка

Ответить
Развернуть ветку
A

Крылья кумача

Ответить
Развернуть ветку
Недопил

вот какоей ребрендинг нужен

Ответить
Развернуть ветку
Гавриил Злобин

Посмотрим, посмотрим, будем ждать))

Ответить
Развернуть ветку
Укладчик стекловаты

Почему не РосСвет?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

с таким же успехом спросите у себя почему не ГорГаз?!))

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Лавандовый Раф

RED WINGS -> Рассвет — Авиалинии России?

Ответить
Развернуть ветку
Daniil Ratnik

Ещё не утверждено, но в качестве основного варианта обсуждается «Рассвет». А почему тогда не «Рассвет и точка»? Как раз обеспечит смысловой переход к российской технике с учётом местных особенностей маркетинга.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
57 комментариев
Раскрывать всегда