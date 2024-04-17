Авиакомпания Red Wings проведёт ребрендинг и откажется от англоязычного названия — «Ъ» Статьи редакции
Основной вариант нового бренда — «Рассвет».
- О планах Red Wings (принадлежит «Ростеху») сменить название «Ъ» рассказали два источника на авиарынке. В самой авиакомпании и «Ростехе» от комментариев отказались.
- По словам одного из собеседников газеты, решение провести ребрендинг связано с желанием уйти от англоязычного названия, которое использовалось для развития чартерных перевозок. С 2022 года Red Wings также начала отказываться от эксплуатации самолётов иностранного производства, в частности, Airbus. Сейчас в парке авиакомпании три Boeing 777, 20 SSJ 100, три Ту-204 и один Ту-214.
- Новое название ещё не утверждено, но в качестве основного варианта обсуждается «Рассвет», говорят источники. Смена бренда обеспечит «смысловой переход» к российской технике и более уместна для компании, которая входит в структуру отечественной госкорпорации, считает один из них.
- Затраты на услуги брендингового агентства могут составить от 20 млн рублей, а на смену ливреи всего парка — от 125 млн рублей. Весь проект может обойтись примерно в 200 млн рублей, оценили в агентстве BrandLab.
- С момента основания в 1999 году до 2007-го авиакомпания называлась «Авиалинии-400» и принадлежала Национальной резервной корпорации (НРК), пишет «Ъ». Последняя также была совладельцем немецкой авиакомпании Blue Wings.
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Идеальное попадание.
Спасибо товарищ!
Уважаемые товарищи. Мясо, Курица, Рыба нет в меню. В меню есть: Вода без газа.
медведь на фоне флага империалистической японии?
Крылья советов лучше звучит
Комплексы неполноценности прут наружу
То есть когда люди называют свои компании на своем языке или вообще дают свои фамилии - но на Западе - это ок,а когда аналогичное делается у нас - то комплексы неполноценности
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Могли бы пойти по пути Чеченской республики и назвать авиакомпанию Путиным.
Это прибережем для компании, производящей подводные лодки
Такое название это признак компании с большими госзаказами и льготами от правительства
"Закат" же
Продиктуйте вашу фамилию пожалуйста.
если б я услышал это название в отрыве от знания,что это авиакомпания Red Wings,я бы подумал, что речь идет о фастфуде, который специализируется на острых крылышках
То ли дело "Рассвет" :)
Ну кстати, да, очень хорошая ассоциация
Это шутка? Поменять название стоит от 20 миллионов. За что?
смена всей символики, одежды, мерча, перекраска бортов, сайт, МП, ...
Зарплата руководству?
Почему вы решили что поменяют только название, без смены других стилевых элементов?
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Будет на манер
Написано же - будет «Ъ»
Все правильно.
Отечественному авиахламу - отечественное название.
толи дело летающие гробы от Боинга у которых двери отваливаются в полете)
Ну так назад к истокам надо.
Груз 200 норм будет
это больше подходит для ребрендинга Боинга. это их фишечка!)))
Дунцова молодец
Краснокрыл
Красный и крылышки
Ростикс и точка
Крылья кумача
вот какоей ребрендинг нужен
Посмотрим, посмотрим, будем ждать))
Почему не РосСвет?
с таким же успехом спросите у себя почему не ГорГаз?!))
RED WINGS -> Рассвет — Авиалинии России?
Ещё не утверждено, но в качестве основного варианта обсуждается «Рассвет». А почему тогда не «Рассвет и точка»? Как раз обеспечит смысловой переход к российской технике с учётом местных особенностей маркетинга.