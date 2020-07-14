В портфолио компании социальные ролики и концепты идут вместе с коммерческими заказами для брендов.

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Фрагмент музыкального клипа « Дичь

В конце июня 2020 года издание Meduza опубликовало материал с «Мультфильмами от полиции». Его цель — на основе цитат из реальных дел показать, как полицейские иногда объясняют травмы, появившиеся у задержанных. Описания подкреплены анимационными вставками.

Спустя полторы недели в сети появился проект в поддержку московского приюта для собак «Супер Собака». Страница сайта оформлена в стиле 1990-х годов, на ней — девять анкет собак, которые ищут дом. Каждую сопровождает короткий мультфильм, в котором пёс голосом знаменитости рассказывает, почему станет хорошим членом семьи.

Одна из анкет на «Супер Собаках»

В создании обоих этих проектов участвовала московская анимационная студия Petrick. Её основал бывший дизайнер агентства BBDO Worldwide и арт-директор креативного агентства Instinct Михаил Петрик вместе со своим братом в 2015 году.

Поначалу студия занималась motion-дизайном, но со временем сосредоточилась на создании анимированных персонажей.

В одном из интервью Петрик упоминал, что у студии маленькая команда и в ней отделов или департаментов. В проектах Petrick часто мелькают разные имена, компания сотрудничает с художниками попроектно. По словам звукового дизайнера Александра Маслюка, который работает со студией, Petrick даёт много творческой свободы всем исполнителям и учитывает их мнения.

При этом она внимательно следит за реализацией общей идеи. К примеру, в клипе «Дичь» смешано много стилей, но все они рассказывают одну историю.

Судя по доступным проектам, Petrick работает в трёх направлениях: высказывается на остросоциальные темы, создаёт коммерческие проекты для крупных компаний и выпускает проекты для души.

Проекты на социальную тему

WWF x Ivan Dorn — Ditch

Ролик создан для некоммерческого лейбла Birds Record: фонд WWF и «Яндекс.Музыка» хотят сохранить голоса птиц. Иван Дорн записал для него песню «Дичь», Petrick сделала клип.

«Клиент дал много свободы», — комментировал Петрик этот проект, называя его самым значимым для студии. Особенность этого видео в том, что в нём по ходу событий меняются художественные стили.

Клип «Дичь»

Концепт Суперптицы из «Дичи»

«Герб Москвы»

Проект запустили сам Михаил Петрик и его жена Надежда в 2019 году. Они пригласили 33 российских художника нарисовать свои версии современного «логотипа» столицы.

В гербе осталась композиция, но герои и антураж у каждого автора разные. В описании проекта написано: «В Москве постоянно что-то происходит. Только герб остаётся неизменным».

Проект «Герб Москвы»

Вариант герба от CG-художника Александра Горина

Вариант герба от студии Superdesigners

Проекты для бизнеса

Birthday Studio

Видео для Lego объясняет идею и механику сайта и приложения Birthday Studio. Там ребёнок, играя, может рассказать, какую вечеринку он хочет на день рождения. В начале клиент хотел ролик в изометрическом стиле, Petrick предложила более кинематографичную подачу.

Видеопрезентация Birthday Studio для Lego

Цветной скрипт

Новогоднее поздравление для клиентов «Точки»

Petrick отправила главных героев, канцелярские принадлежности, в отпуск.

Поздравительное видео

Наброски персонажей

Годовщина использования «Тинькофф»

Студия нарисовала короткие поздравительные ролики для клиентов «Тинькофф», которые будут отмечать годовщину пользования банком. Получился набор анимированных персонажей, из которых видео составляется автоматически, на основе поведения клиента.

Набор персонажей для «Тинькофф»

Некоторые герои из поздравлений

Другие проекты студии

Короткометражный фильм Fly

История основана на реальных событиях. В офисе студии висела неоновая вывеска в форме кота, которую Михаил Петрик сделал для проекта Maneki-neco. Однажды команда почувствовала в офисе запах гари, и часть лампы перестала работать. Оказалось, муха «инициировала слишком тесную встречу с неоновым котом» и умерла, вызвав замыкание.

Petrick нарисовала короткий мультик о повседневной жизни насекомого и случившейся с ним трагедии.

Короткометражный мультфильм Fly

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Instagram в Windows95 и восьмибитный Макс

Instagram 1990-х

Одна из машин из «Безумного Макса»

В интервью Skills Up School Михаил Петрик рассказывал, что стиль художника — это смесь из его окружения и любимых творцов.