«Магнитъ Косметикъ», «Росбанкъ» и другие: в центре Рыбинска вывески магазинов и заведений оформлены в старинном стиле Материал редакции
В 2018 году местные власти выпустили постановление, по которому местному бизнесу предстояло заменить свои наружные баннеры на вывески в ретро-стиле.
Сделать все баннеры в историческом центре Рыбинска в «дореволюционном» стиле предложил основатель мультимедийной усадьбы «Этно-Кузня» Митя Кузнецов, заметило TJ. Идею поддержали власти города: они обязали бизнес обновить вывески и выделили для компенсации их изготовления субсидии предпринимателям.
Все баннеры были изготовлены из дерева и металла, а выводили буквы и раскрашивали их художники вручную по старинным технологиям. При этом правописание слов на вывесках проверялось современными словистами: чтобы избежать неточностей, они изучали старинные учебники русского языка.
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Рустам Сафиулин
Очень круто
ДмитрийРустам
Оченъ круто!
Анон ПлизРустам
Правда, в очередной раз - за счёт бизнеса 😏
Алексей АндриановАнон
"Идею поддержали власти города: они обязали бизнес обновить вывески и выделили для компенсации их изготовления субсидии предпринимателям"
Анон ПлизАлексей
Вот только ссылка в этом тексте есть лишь у слова "обязали" 😏
Максим КалининАнон
Если бизнесу дать свободу в вопросе вывесок, они будут лепить говно по примеру "красное и белое" и "пятёрочки", причём даже на исторических зданиях... Какой-то дизайн код, обязанный для соблюдения, в городе должен быть.
sasha supertouch
после этого мой город преобразился в лучшую сторону! действительно очень красиво стало)
Анон Плиз
Ещё одна крутая "фишка" из тоже же серии - в Милане все вывески в пассаже около Дуомо оформлены единым шрифтом в единой цветовой гамме
CS GO Server Tambov
Вот бы везде так делали!
Алексей АндриановCS
Ну не везде, но в исторических центрах каждого города - почему бы и да.
Илья Шишкунов
Варламов был прав, так выглядит куда лучше
Алексей Андрианов
Это фантастика. Так даже для "исторических фильмов" не готовят.
Николай
Рыбинск движется в правильном направлении. Осталось только поменять окна и двери под вывесками с пластиковых на деревянные и будет совсем хорошо
badResistor
Большинству городов с историческими центрами стоит взять на заметку эту идею!
Круто!
Artem 69
И пластиковые окна и двери.
Ну а хули
lakoros
Общий дизайн и шрифты хорошо, а вот принудительное изменение правописание слов. Это градоначальника нужно к психиатру.
sasha supertouchlakoros
Он у нас в местах столь отдаленных))
Чуткости Чехов
Ага. Следующим шагом вернут указ о кухаркиных детях, ну а затем и крепостничество.
Алексей АндриановЧуткости
ну кто о чём мечтает
Pavel Nekhaev
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Сергей Исаков
Кайф со всех сторон. Понятно что это выглядит мена круто, но и не менее круто, что на всех уровнях удалось добиться воплощения.
Данила Дизайнер
Интересный эксперимент. Город это наслоение эпох, смешение культур. А когда такое происходит это похоже на декорации к фильму или историческую реконструкцию. Ну и для бизнеса это вредно. За разработкой визуальной айдентики стоит колоссальный труд, и это напрямую влияет на продажи бизнеса. А еще и типографика и графический дизайн ушли далеко вперед с тех времен. Навигация (таблички, знаки) важная часть городской среды, отвечающая за взаимодействие человека с городом и другими людьми. И поверьте, если дизайнеру, не наплевать, он очень старается сделать это взаимодействие максимально комфортным. Очень глупый шаг. Давайте тогда вместо такси извозчиков нанимать. Лучше если каждый будет заниматься своим делом. Я графический дизайнер, несколько лет проработал в сфере наружной рекламы. А еще это стоило много сил и денег. И предпринимателям и городу. Для бизнеса сейчас непростые времена, его поддерживать надо а не топить.