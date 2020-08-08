В 2018 году местные власти выпустили постановление, по которому местному бизнесу предстояло заменить свои наружные баннеры на вывески в ретро-стиле.

«Этно-кузня»

Сделать все баннеры в историческом центре Рыбинска в «дореволюционном» стиле предложил основатель мультимедийной усадьбы «Этно-Кузня» Митя Кузнецов, заметило TJ. Идею поддержали власти города: они обязали бизнес обновить вывески и выделили для компенсации их изготовления субсидии предпринимателям.

Все баннеры были изготовлены из дерева и металла, а выводили буквы и раскрашивали их художники вручную по старинным технологиям. При этом правописание слов на вывесках проверялось современными словистами: чтобы избежать неточностей, они изучали старинные учебники русского языка.

«Этно-кузня»

Вывеска над «Росбанком» «Этно-кузня»

«Этно-кузня»

Константин Матвеев

«Этно-кузня»

Константин Матвеев

Константин Матвеев

«Этно-кузня»

«Этно-кузня»

«Этно-кузня»

«Этно-кузня»

«Этно-кузня»

«Этно-кузня»

«Этно-кузня»

Константин Матвеев

«Этно-кузня»