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Дизайн
Дарья Дейнека
1196

«Магнитъ Косметикъ», «Росбанкъ» и другие: в центре Рыбинска вывески магазинов и заведений оформлены в старинном стиле Материал редакции

В 2018 году местные власти выпустили постановление, по которому местному бизнесу предстояло заменить свои наружные баннеры на вывески в ретро-стиле.

«Этно-кузня»

Сделать все баннеры в историческом центре Рыбинска в «дореволюционном» стиле предложил основатель мультимедийной усадьбы «Этно-Кузня» Митя Кузнецов, заметило TJ. Идею поддержали власти города: они обязали бизнес обновить вывески и выделили для компенсации их изготовления субсидии предпринимателям.

Все баннеры были изготовлены из дерева и металла, а выводили буквы и раскрашивали их художники вручную по старинным технологиям. При этом правописание слов на вывесках проверялось современными словистами: чтобы избежать неточностей, они изучали старинные учебники русского языка.

«Этно-кузня»
Вывеска над «Росбанком» «Этно-кузня»
«Этно-кузня»
Константин Матвеев
«Этно-кузня»
Константин Матвеев
Константин Матвеев
«Этно-кузня»
«Этно-кузня»
«Этно-кузня»
«Этно-кузня»
«Этно-кузня»
«Этно-кузня»
«Этно-кузня»
Константин Матвеев
«Этно-кузня»
Процесс создания одной из вывесок «Этно-кузня»

#вывески #урбанистика

Дарья Дейнека
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22 комментария
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Рустам Сафиулин

12

Очень круто

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Дмитрий

Рустам
4

Оченъ круто!

Ответить

Анон Плиз

Рустам
–5

Правда, в очередной раз - за счёт бизнеса 😏

Ответить

Алексей Андрианов

Анон
3

"Идею поддержали власти города: они обязали бизнес обновить вывески и выделили для компенсации их изготовления субсидии предпринимателям"

Ответить

Анон Плиз

Алексей
0

Вот только ссылка в этом тексте есть лишь у слова "обязали" 😏

Ответить

Максим Калинин

Анон
0

Если бизнесу дать свободу в вопросе вывесок, они будут лепить говно по примеру "красное и белое" и "пятёрочки", причём даже на исторических зданиях... Какой-то дизайн код, обязанный для соблюдения, в городе должен быть. 

Ответить

sasha supertouch

8

после этого мой город преобразился в лучшую сторону! действительно очень красиво стало)

Ответить

Анон Плиз

5

Ещё одна крутая "фишка" из тоже же серии - в Милане все вывески в пассаже около Дуомо оформлены единым шрифтом в единой цветовой гамме

Ответить

CS GO Server Tambov

4

Вот бы везде так делали!

Ответить

Алексей Андрианов

CS
0

Ну не везде, но в исторических центрах каждого города - почему бы и да.

Ответить

Илья Шишкунов

3

Варламов был прав, так выглядит куда лучше 

Ответить

Алексей Андрианов

2

Это фантастика. Так даже для "исторических фильмов" не готовят.

Ответить

Николай

1

Рыбинск движется в правильном направлении. Осталось только поменять окна и двери под вывесками с пластиковых на деревянные и будет совсем хорошо

Ответить

badResistor

1

Большинству городов с историческими центрами стоит взять на заметку эту идею!
Круто!

Ответить

Artem 69

1

И пластиковые окна и двери. 
Ну а хули

Ответить

lakoros

0

Общий дизайн и шрифты хорошо, а вот принудительное изменение правописание слов. Это градоначальника нужно к психиатру.

Ответить

sasha supertouch

lakoros
0

Он у нас в местах столь отдаленных))

Ответить

Чуткости Чехов

–1

Ага. Следующим шагом вернут указ о кухаркиных детях, ну а затем и крепостничество. 

Ответить

Алексей Андрианов

Чуткости
1

ну кто о чём мечтает

Ответить

Pavel Nekhaev

0

Delete

Ответить

Сергей Исаков

0

Кайф со всех сторон. Понятно что это выглядит мена круто, но и не менее круто, что на всех уровнях удалось добиться воплощения.

Ответить

Данила Дизайнер

0

Интересный эксперимент. Город это наслоение эпох, смешение культур. А когда такое происходит это похоже на декорации к фильму или историческую реконструкцию. Ну и для бизнеса это вредно. За разработкой визуальной айдентики стоит колоссальный труд, и это напрямую влияет на продажи бизнеса.  А еще и типографика и графический дизайн ушли далеко вперед с тех времен. Навигация (таблички, знаки) важная часть городской среды, отвечающая за взаимодействие человека с городом и  другими людьми. И поверьте, если дизайнеру, не наплевать, он очень старается сделать это взаимодействие максимально комфортным. Очень глупый шаг. Давайте тогда вместо такси извозчиков нанимать. Лучше если каждый будет заниматься своим делом. Я графический дизайнер, несколько лет проработал в сфере наружной рекламы. А еще это стоило много сил и денег. И предпринимателям и городу. Для бизнеса сейчас непростые времена, его поддерживать надо а не топить.

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